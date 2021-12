¡Año nuevo, fútbol de nuevo!: La jornada de la Liga Premier que se jugará el fin de semana

Apenas iniciado, el nuevo año podría ser fatal para Chelsea o Liverpool en la carrera al título, cuando los dos equipos se enfrentan entre ellos el domingo en Stamford Bridge, en la 21ª jornada de Premier League.



Las dos formaciones tienen la obligación de ganar para mantener el contacto con el Manchester City, que lidera con ocho puntos de ventaja sobre el Chelsea, y nueve sobre el Liverpool, aunque los Reds tienen un partido menos.



En los Blues, el clima es tenso, particularmente tras las declaraciones del delantero belga Romelu Lukaku, que afirmó el jueves a Sky Sport Italia que no está feliz con su situación en Chelsea, respecto a las elecciones de su entrenador Thomas Tuchel y el "sistema diferente" que ha colocado tras su regreso de una lesión.



El entrenador alemán indicó que iba a hablar con su jugador "en privado".



Los jugadores de Tuchel, últimos ganadores de la Champions, no tienen derecho al error, sobre todo teniendo en cuenta que su próximo desplazamiento en el campeonato, el 15 de enero, será en el Etihad Stadium contra el City, líder de la clasificación.



Un poco menos convincente en diciembre, y empatado en los últimos segundos esta semana contra Brighton (1-1), Chelsea guarda un buen recuerdo del partido de la primera vuelta contra los Reds (1-1, el 28 de agosto), cuando la igualada se había obtenido en Anfield pese a un segundo período disputado en inferioridad numérica.



Los Reds en mal momento

Por su parte, pese a actuaciones correctas, los Reds solo han ganado un punto de seis en sus dos últimos partidos en campo del Tottenham (2-2, el 19 de diciembre) y en Leicester (1-0, el 28 de diciembre).



El período de fiestas no se le da bien decididamente a los Reds. Hace un año, cuando parecían casi intocables, sobre todo tras una victoria por 7-0 en campo del Crystal Palace, los jugadores de Jürgen Klopp encadenaron dos malos partidos contra West Bromwich (1-1) y Newcastle (0-0), antes de perder sus esperanzas de título al inicio del año en Southampton (derrota por 3-2).



Ocho días habían sido suficientes para renunciar definitivamente a la primera plaza. A menos que tengan una reacción en Stamford Bridge, es una vez más en esta parte de la temporada que pueden ver alejarse el título.



Por su parte, Manchester City irá al campo del Arsenal en plena confianza el sábado, pese a la cuarta plaza de los Gunners.



La formación de Pep Guardiola se impuso fácilmente en el partido de la primera vuelta (5-0) y ha ganado los cinco partidos de campeonato jugados contra los Gunners desde la llegada al banquillo de Mikel Arteta, antiguo ayudante de Guardiola.



Arteta no estará presente debido a un test positivo al Covid-19. El defensa lateral del City, Joao Cancelo, es duda tras haber sido víctima de un violento robo en su domicilio el jueves, en el que fue golpeado en la cara.



Programa de la 21ª jornada de la Premier League:



- Sábado:



Arsenal - Manchester City

Watford - Tottenham

Crystal Palace - West Ham



- Domingo:

Brentford - Aston Villa

Leeds United - Burnley

Everton - Brighton

Chelsea - Livepool



- Lunes:

Manchester United - Wolverhampton



- Aplazados

Southampton - Newcastle

Leicester - Norwich