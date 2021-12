'Amor de Primavera': la historia de la canción que se convirtió en el nuevo himno del Cali

Cali es música, es alegría, es deporte, pero sobre todo es salsa, y eso fue lo que pregonaron miles de hinchas del Deportivo Cali junto al ex vocalista del Conjunto Chaney, Ramón ‘Guacho’ Díaz, este domingo en el primer duelo final de la Liga Colombiana de Fútbol con el partido Cali vs Tolima, que tuvo lugar en el Estadio de Palmaseca, en Palmira, cuando emocionó a los azucareros con su compañía, cantando junto a ellos el sencillo salsero ‘Amor de Primavera’.



La reconocida canción del exitoso Conjunto Chaney, en días pasados se hizo viral cuando el capitán del ‘Glorioso’, Teófilo Gutiérrez, la compartió en redes sociales; desde entonces se ha convertido en el nuevo himno de la hinchada caleña.



Una canción que, para devotos al fútbol como el caleño Sebastián Bueno, solo inspira pasión, “es un sentimiento único por un equipo como este, por eso siempre he dicho que el Cali es mi primer amor. Sentirse enamorado de este equipo es algo único, algo que te genera muchas emociones en 90 minutos y en toda la vida. Amar y llorar al Cali es algo mágico, como dice la letra de la canción: Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión que lo sepa el mundo entero que eres tú mi gran pasión”, señala.

“Está canción ‘Amor de Primavera’ nos ha hecho sentir más pasión y soñar con un título en diciembre, que es lo que todos queremos, y con la ayuda de ese crack ‘Teófilo’ y todo el equipo de la familia del Deportivo Cali lo vamos a lograr el miércoles” Sebastián Bueno Moreno Hincha del Cali

Pero, ¿qué hay detrás de este simbólico himno, con letra de amor que profesa la lealtad eterna?



“Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol. Brindaré por nuestras vidas porque estén llenas de amor. Regaré todas las flores del jardín primaveral, pintaré de mil colores como un niño y su pincel nuestro hogar”, reza la letra de la canción que si bien habla del amor de pareja, ejemplifica muy bien la lealtad de los hinchas por su equipo.



El éxito fue sacado al mercado musical hace más de 30 años, por la reconocida agrupación puertorriqueña ‘Conjunto Chaney’, que también era conocida como el ‘Conjunto del amor’, y que para entonces era conformada por Nicolás Vivas y Jerry Rivas.



Guillermo Rosero, propietario de la Salsoteca Chaney, cuenta que la canción fue interpretada por primera vez por el vocalista Cheo Andújar, quien hacia parte de la orquesta, pero que fue Ramón Guacho Díaz, quien, como tercer vocalista de la orquesta, quien inmortalizó este tema que hace referencia al amor y a la belleza de la primavera.



La canción salió en 1991 y se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos de esta orquesta, que está volviendo a retumbar en la ciudad gracias al Deportivo Cali.

Este miércoles 22 de diciembre, a las 7:30 p.m., será la gran final de la Liga Colombiana de Fútbol II, 2021 entre Cali y Tolima. La cita se cumplirá en Ibagué, Estadio Manuel Murillo Toro.

“No en vano a Chaney le llaman el conjunto del amor, pues sus instrumentos, letras y ritmo siempre conquistan a la gente con salsa balada que nos eriza la piel”, apunta.



Rosero además destaca que el triunfo del Deportivo Cali sería el triunfo de toda una ciudad y sobre todo, de la salsa, a la que en esta ocasión le hacen tributo por medio de ‘Amor de Primavera’.



Entre tanto, para el mismo Ramón ‘Guacho’ Díaz, quien habló con esta casa editorial, este es uno de esos eventos de la vida que lo han tomado por sorpresa y que lo llenan de gratitud al dimensionar el amor y apoyo con el que siempre lo han recibido.



“El tema lo grabé hace casi 35 años, y ha sido una enorme sorpresa todo esto. Acabo de salir de Cali de regreso a Puerto Rico, y desde ya digo que de ganar el equipo, emocionado, tendré que regresar porque la fiesta sería grande y estaría de nuevo con mi orquesta en la gran celebración. Estoy bien contento, agradecido con Colombia, con los muchachos del Deportivo Cali y con mi gran amigo, Teo Gutiérrez pues se portaron excelente conmigo”.



Y añadió, “estoy agradecido con el Conjunto Chaney porque los años que estuve con ellos fueron maravillosos, y este tema siempre ha sido uno de esos que quedan en el corazón de la gente, y donde quiera que voy debo cantarlo. Este es una canción que se le dedicó a la familia, y estoy muy agradecido con Colombia y muy feliz por lo que acabó de pasar este fin de semana. Quiero decirles que los llevo en el corazón y que son mi segunda patria”, concluyó el artista.

Letra: Amor de primavera

Nueva luna se ha posado, en una noche silente...

hoy mi amor lo has aceptado como un niño al ofrecer...

La guitarra y el jilguero

Las estrellas y hasta el cielo

Fueron ellos los testigos... del amor que yo te di

Cuando sale el sol radiante... Necesito el mismo instante

que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de mí.

Solo basta con un beso... para hacer de nuestro lecho un volcán en erupción.



Coro

Cantaré todas las tardes antes de ocultarse el sol...

Brindaré por nuestras vidas, porque estén llenas de amor

Regaré todas las flores del jardín primaveral

Pintaré de mil colores, como un niño y su pincel, nuestro hogar...



En la hiedra que despega el aroma celestial

cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar

jugeteando como niños... Inundados de cariño

Todo nos lleva al deseo, pero tenemos que amar



Eres todo lo que tengo

mi sonrisa, mi ilusión...

que lo sepa el mundo entero

que eres tú mi gran pasión.