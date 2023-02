Alcaldesa de París no quiere deportistas rusos en Juegos Olímpicos 2024 mientras haya guerra en Ucrania

La alcaldesa de París Anne Hidalgo se opone a la presencia de deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de 2024 "mientras dure la guerra" en Ucrania, precisó este martes su entorno después de una entrevista en France Info.



Durante una precedente entrevista a finales de enero, la alcaldesa de la ciudad anfitriona se posicionó a favor de su participación "bajo bandera neutral" con el objetivo de "no privar a los deportistas de su competición", un compromiso que ahora considera "indecente".



La bandera neutral, "eso no existe realmente", estimó la regidora socialista en France Info, estableciendo una distinción con "los rusos disidentes que quieren desfilar bajo una bandera de refugiados".



Estos deportistas que "desfilan y participan bajo la bandera de los refugiados" no "apoyan a Vladimir Poutine en su agresión", indicó para explicar su cambio de opinión.



El caso de los deportistas rusos es espinoso desde los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, a raíz de la exclusión en aquel entonces de Rusia por su sistema de dopaje generalizado.



En Tokio en 2021 (Juegos Olímpicos de verano) y en Pekín (Juegos Olímpicos de invierno) en 2022, desfilaron bajo bandera neutral. "No estoy a favor de esta opción, lo encontraría totalmente indecente", indicó la regidora parisina.



"No se va a hacer desfilar a un país que está agrediendo a otro como si eso no existiese", añadió.



El dossier es políticamente inflamable: a finales de enero, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había exigido ante su homólogo francés Emmanuel Macron que los rusos fuesen excluidos de los próximos Juegos Olímpicos.



Pero el Comité Olímpico Internacional (COI) diseñó una hoja de ruta para reintegrarlos en el deporte mundial, estimando que "ningún deportista debería ser privado de la competición sobre la única base de su pasaporte".



A pesar de los repetidos llamados de Ucrania a excluir a los deportistas rusos y bielorrusos de los Juegos-2024 previstos en París, el COI declaró el miércoles que estudiará la posibilidad de autorizarlos bajo bandera neutral.