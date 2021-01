¿Alaba llegará al Real Madrid? Esto respondió el padre del lateral del Bayern Múnich 

Daniel Molina Durango

El padre de David Alaba, desmintió este martes unas informaciones de prensa asegurando que el defensa del Bayern de Múnich se había comprometido con el Real Madrid a partir de la próxima temporada.



"No se ha tomado todavía ninguna decisión y David no ha firmado aún con el Real Madrid", afirmó George Alaba, que gestiona los intereses de su hijo, al medio alemán Sport1.



"Además del Real Madrid, hay también otros clubes interesados y lo que cuenta para él ahora es estar plenamente concentrado en su rendimiento con el Bayern", añadió.



El futuro de Alaba ha hecho correr mucha tinta desde principios de temporada. El internacional austríaco, de 28 años y que acaba contrato en junio, ha rechazado las ofertas del Bayern para seguir en el club. Se convierte así en un buen negocio para los clubes interesados, que no tendrán que pagar traspaso para ficharlo.