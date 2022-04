“A los que están investigando los veo muy lentos”: Hárold Saa

Entrevista con Harold Saa relatando sobre algunos detalles del accidente que sufrió Freddy Rincón el pasado lunes en la madrugada.



¿A qué hora salió Freddy de su casa?

Más o menos a las 11:30 p.m.



¿Con quiénes salió?

Creo que iban 7 personas, en varios carros. Uno de ellos, creo que pidió un wayCali, incluso.



¿Quién conducía el carro de Freddy cuando salieron de su casa?

No sé. Es que yo me quedé acá adentro en mi casa, no salí, y le huyo mucho a las especulaciones. Estudié unos semestres de Derecho y entendí que uno no puede partir de supuestos, el Derecho es probatorio, existe por las pruebas. Del accidente para allá solo sé lo que he escuchado.



La camioneta en que iba Freddy aparece a nombre de Tomás Humberto Díaz Valencia, su medio hermano ¿estaba ese día? ¿usted lo conoce?

No, no estaba. Es el único de los hermanos de Freddy que no conozco bien.



¿Normalmente, Freddy se transportaba en esa camioneta Ford?

Sí, era el carro en el que él venía.



¿María Manuel Mejía y Diana Lorena Cortés, las dos mujeres que han identificado las autoridades que iban la camioneta accidentada, son las mismas con que vino Freddy el domingo a su casa?

No. Diana Lorena es la mamá de una ahijada mía, a la que le cantamos el cumpleaños ese mismo día. Ella iba con el grupo que salieron, creo que al Bronx (discoteca), porque Freddy la invitó, junto a los demás.

Ella es la que sale en un video gritando ‘señor, no, no’, pidiéndole a alguien que se arrimó al accidente que no grabara.



¿Y ella qué les ha contado?, ¿les dijo quién iba manejando?

No, ella está muy mal después de todo lo ocurrido, solo llora y llora y no ha contado nada al respecto.



¿Y la otra persona, María Manuela?

Entiendo que fue alguien que conocieron allá (en la discoteca) porque las dos muchachas que vinieron con Freddy se pusieron celosas cuando él empezó a hablar con alguien y se fueron. Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy, entonces.



Se especula que están encubriendo a quien conducía el vehículo en el momento del accidente… ¿Qué ha podido conocer al respecto?

Ariel (el otro amigo que se encontraba esa noche) ya se había ido de la discoteca y hasta donde sé, luego de la discoteca se fueron a comer a un restaurante, en la Carrera 39 con Roosevelt. Asumo que cuando ocurre el accidente iban para la casa de Freddy.



Hay un video en el que aparecen dos personas, que aparentemente estaban en el vehículo accidentado, tomando un taxi, tras lo ocurrido. ¿Quiénes podrían ser?

No lo he visto. No quiero preguntar, no quiero darme cuenta, no quiero verme inmiscuido en nada, yo cuento lo que vi hasta aquí. No puedo hablar de lo que no conozco.



¿No le parece que ha habido mucho enigma alrededor del caso?

Sí, eso sí.



¿Qué piensa que va a pasar?, ¿se logrará esclarecer lo que se desconoce sobre el accidente?

Eso debe ser materia de investigación. Eso está muy fácil. Las cámaras están allí, los paramédicos que sacaron a Freddy deben decir dónde estaba él. Si hay una investigación, a los que están investigando los veo muy lentos. Como decía mi abuelo “eso está clarito, ahí”.