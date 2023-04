Semana Santa en el Valle: programación en iglesias y capillas para vivirla en familia

Este domingo 2 de abril se vivirá la Semana Mayor en el Valle del Cauca, una de las citas religiosas más esperadas, en las que miles de feligreses se congregan para celebrar la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

Como es tradición, iglesias, parroquias y capillas programan su agenda litúrgica durante la Semana Santa. Una de estas es la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol y la Ermita, que compartirán programación, iniciando mañana Domingo de Ramos a las 8:00 a.m., con la procesión y bendición de ramos en la plazoleta de San Francisco. Y, a las 9:30 a.m., y 5:00 p.m., habrá Eucaristía y bendición de ramos en la Catedral.



El Martes Santo, a las 10:00 a.m., iniciará la Misa Crismal, presidida por el obispo titular de la diócesis, monseñor Luis Fernando Velásquez Rodríguez.



Por su parte, aquellos fieles que se congregan en otros espacios religiosos, como el Santuario de Fátima, tendrán también actos litúrgicos a partir de este domingo 2 de abril, el primero será la Bendición de los Ramos con eucaristías a las 7:00 y 10:00 a.m., y a las 12:00 m, y 5:00 p.m. El lunes, martes y miércoles habrá eucaristía a las 7:00 a.m., y 5:00 p.m.

En la iglesia La María, la agenda comienza a las 9:30 a.m., domingo 2 de abril, con la bendición y Procesión de Ramos desde el Parque de las Garzas. Seguido de las cinco eucaristías que estarán programadas durante el día. El lunes, martes y miércoles habrá eucaristías a las 7:00 a.m.



Cabe decir que durante esta semana, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali, entregó algunas recomendaciones para vivir en reflexión, las Pascuas.



“En la Semana Santa 2023, la Iglesia de Cali dirá NO a la muerte causada por violencia de todo tipo, y SÍ a la vida, que se hace ofrenda de amor, como lo hizo el Cristo del madero. En Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre y Yumbo, municipios que conforman nuestra Arquidiócesis, así como en todos los demás municipios del Valle del Cauca, vamos a decir desde lo más profundo del alma, sí a la vida, sí al perdón, sí a la paz. Esta tendrá que ser la Semana Santa de la nueva creación, en la que efectivamente sintamos que la promesa hecha por Yahvé a través del profeta Ezequiel se cumpla”.



Entre sus recomendaciones está además, que durante las procesiones y el santo Vía Crucis, los feligreses usen camisetas blancas como signo del grito por la paz que ha de llegar al cielo.



Por último, el Arzobispo de Cali hace un llamado al cuidado de la casa común, a no usar ramos de Palma de Cera, ni de plantas en peligro de extinción o de recursos no renovables.



La Parroquia San Fernando Rey iniciará el Domingo de Ramos, a las 8:00 a.m., con la Santa Misa. A las 9:00 a.m., comenzará

la procesión desde el Parque del perro.

La Catedral de Sal de Zipaquirá

Esta joya arquitectónica, histórica, cultural y religiosa, se prepara para vivir la Semana Santa de una manera única, con una experiencia a 180 metros bajo tierra.

Así, la Semana Santa iniciará este 2 de abril con la celebración eucarística del Domingo de Ramos en la Nave Central. Así mismo, los días lunes, martes y miércoles santo, se realizarán celebraciones a partir del mediodía.



El Jueves Santo se llevará a cabo la Cena del Señor en la Nave Central. Y el viernes 7 de abril, el Vía Crucis a 180 metros bajo tierra, además de la Celebración de la Pasión del Señor en la Nave de la Muerte de Catedral de Sal de Zipaquirá. Para el día sábado en la Nave de la Vida y la Nave de la Resurrección, se realizará la Vigilia Pascual donde la luz, el fuego y la palabra serán los elementos principales.

Agenda Santa. Domingo de Ramos



PARROQUIA INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA



8:00 a.m. Solemne Bendición de los Ramos

• Concentración Carrera 54A # 5A-21 frente al Edificio Rincón de la Plaza.

• Procesión hacia el Templo Parroquial.



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

7:00 a.m. Procesión, Bendición de Ramos y Santa Misa. Lugar de encuentro: Parque del 20 de Julio. (Salida hacia la Autopista).