Opinión: Así es como la cultura será protagonista de la reactivación en 2021

Luis Carlos Bermeo Gamboa

El presidente Iván Duque Márquez, nombró como nuevo ministro de Cultura al economista, Felipe Buitrago Restrepo. El nuevo ministro es bumangués y egresado de la Universidad de los Andes en Economía, cuenta con una maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins-SAIS. También es coautor de los libros ‘La Economía Naranja’ y ‘The No Collar Economy’.

Como en los sorprendentes giros narrativos de Cortázar en ‘Historias de Cronopios y de Famas’, 2020 no fue un año normal para la cultura en Colombia. Tras cerrar 2019 con dinámicas muy positivas, empezamos 2020 al alza, con confianza en la consolidación de un modelo de país en el que la diversidad cultural es protagonista de un desarrollo social y económico, incluyente y equitativo. De repente llegó la pandemia y, junto con ella, el cierre de los espacios donde la cultura vive y una contracción en el consumo cultural de los hogares sin precedentes.



El golpe fue devastador. No obstante, gracias a los esfuerzos del Presidente Iván Duque y del Consejo Nacional de Economía Naranja, se logró articular un paquete integral de medidas de mitigación por más de medio billón de pesos, beneficiando de manera directa a más de 95 mil artistas, creadores y gestores culturales, así como a más de 30 mil mipymes y esales del sector en todo el país. Gracias a estas acciones, se han recuperado más de cien mil empleos, se evitó la quiebra de miles de empresas y se alivió el sufrimiento de innumerables colombianos.



Sabemos que debemos redoblar los esfuerzos para superar este difícil momento. Para lograrlo, es preciso trabajar en equipo y con sentido de corresponsabilidad. Será esencial articularnos Gobierno Nacional, entes territoriales, empresarios, academia y cooperación internacional, y contar con el apoyo y compromiso de nuestros artistas, creadores y gestores culturales.



Este es el reto que asumo con humildad y entrega a partir de hoy, agradeciendo la confianza que el Presidente ha depositado en mí. Daré continuidad al trabajo iniciado por la ministra Carmen Vásquez, a quien agradezco su apoyo y enseñanzas, y nos enfocaremos en tres grandes prioridades estratégicas:



1) Consolidar la descentralización y democratización de la oferta institucional para garantizar el ejercicio de los derechos culturales en todo el territorio. Desde el 7 de agosto de 2018, el Ministerio ha llegado a los lugares más apartados, beneficiando directamente con estímulos a artistas, creadores y gestores culturales de casi mil municipios, una cifra récord. El reto es llegar a los 1.103 municipios y las 19 áreas no municipalizadas del país.



2) Acelerar la implementación del ‘Compromiso ReactivARTE’, un paquete de inversiones públicas y privadas por más de dos billones de pesos, para recuperar 100 mil empleos en el sector. El reto es fortalecer de manera integral y sustentable el ecosistema de creación, producción, circulación, apropiación y consumo de las diferentes disciplinas artísticas y del patrimonio, con énfasis en la formalización. De esta manera, nuestra Economía Naranja continuará contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la ‘Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales’ de UNESCO y de los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’ de Naciones Unidas.



3) Profundizar en el proceso de fortalecimiento institucional. El reto es continuar con las reformas que permitan actualizar el sector a las dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial, manteniendo siempre como pilares la garantía de los derechos culturales, la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial, y la protección y promoción de la diversidad cultural.



A estas tres prioridades estratégicas se suma, por supuesto, el compromiso con la reconstrucción de la infraestructura cultural y la reactivación de los procesos culturales en nuestro Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Hoy, la cultura está en el centro de la agenda del Gobierno Nacional. Contamos con el presupuesto más alto en la historia del Ministerio. Nos respaldan más de veinticinco entidades del orden nacional, en una articulación sin precedentes. Y, de la mano del Consejo Nacional de Cultura, estamos adelantando el proceso de actualización del Plan Decenal de Cultura, en el que esperamos la participación de más de 40 mil colombianos, para que a partir de 2022 contemos con una hoja de ruta acorde con los desafíos que enfrentamos.



Así como los Cronopios y los Famas se ven constantemente envueltos en extrañas situaciones por entender de diversas maneras el mundo que los rodea, sabemos que tenemos el reto de lograr una interacción y un diálogo constante y constructivo con un sector amplio, diverso y que se extiende por toda nuestra geografía.



2021 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el ‘Año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible’. Es el momento de mostrarle al mundo nuestro liderazgo y por qué Colombia Crea Talento y nuestro Talento Crea Colombia.