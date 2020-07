Llegan a acuerdo de pago con los bibliotecarios públicos de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El pasado 27 de junio, los bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, la más grande de Colombia, compuesta por 61 bibliotecas y 3 bibliomios, publicaron un comunicado donde exponían a la comunidad la situación que venían sufriendo desde que inició el aislamiento preventivo debido a la pandemia de Covid-19.



En el documento enviado a medios de comunicación locales, un colectivo de cerca de 120 bibliotecarios afirmó: “Nos hemos visto en afugias y en preocupaciones adicionales a las ya generalizadas ante el virus”. Entre las problemáticas mencionadas por el colectivo está que “hemos padecido en medio de contratos a tres meses, con sueldos sin pagar desde el mes de abril”. Por tal razón, manifestaron ser “objeto de maltrato al adeudárseles cuentas de hasta tres meses sin pagar, y sin esperanzas de un nuevo contrato”.



A esta situación suman que “se nos ha comunicado el cese de actividades ante la finalización del contrato, (...) se nos ha dicho que no habrá más contratación en el mes de julio”.



Ante esto, el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura cultural de Cali, Leonardo Medina Patiño, aseguró que a la fecha la problemática con los bibliotecarios fue resuelta por la administración distrital.

Lea también: Salas de teatro de Cali, sobreviviendo al covid-19 por amor al arte



“Debido a los traumatismos propios de la pandemia se generaron complicaciones en la parte administrativa, ya que como los informes y cuentas de cobro no se podían presentar físicamente, sino a través de un correo electrónico y otros requisitos, finalmente en la secretaría de Hacienda se retrasaron en los pagos, nosotros nos reunimos con ellos para solucionar el tema y logramos que les pagaran a algunos en el mes de mayo, pero siguió el retraso con otros, la verdad tal vez porque hay muchos asuntos por pagar. La cosa siguió así hasta la semana anterior que ellos publicaron un comunicado con toda razón”.



Después de esto, según expresa Leonardo Medina, “hicimos una reunión con ellos, y con Secretaría de Hacienda y Tesorería, para priorizar los pagos a los bibliotecarios, de modo que el viernes de la semana pasada se pagó el 100% de estas obligaciones”.



Sobre la incertidumbre de las contrataciones para el mes de julio, “por un asunto de presupuesto, ya que los recursos del distrito han mermado, por lo que se está haciendo una racionalización del gasto. Por este motivo se está revisando y evaluando el desempeño de los bibliotecarios, siendo muy prudentes. En virtud de esa evaluación se ha renovado la gran mayoría de los contratos; ellos hablaron de algo parecido a un despido masivo, aunque ha sido lo contrario”.

Renuncia

Biblioteca del Centenario



En el documento compartido por el colectivo de bibliotecarios, también se lamentan por la reciente renuncia del escritor Juan Fernando Merino de su cargo como coordinador académico de la Biblioteca del Centenario, la institución de este tipo más antigua de Colombia.



El colectivo afirma que “el sector cultural, literario y bibliotecario de la ciudad ha manifestado su inconformidad por las razones que lo han llevado a presentar su renuncia al cargo”.



En su cuenta de Facebook, el escritor Julio César Londoño, expresó: “Recibo con mucha preocupación la noticia de la renuncia de Juan Fernando Merino. Desconozco los motivos que lo llevaron a renunciar. Solo sé que la Secretaría de Cultura de la ciudad no puede permitirse una baja tan sensible. Su talento y capacidad de gestión son un capital del que no podemos prescindir”.