La historia de Diana Agámez, la colombo-venezolana que ganó el premio literario Lingua Madre

l relato breve 'Il mio corpo: un posto felice' —Mi cuerpo: un lugar feliz— escrito por Diana Agámez Pájaro, quien es egresada del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, ganó el ‘XVII Concorso letterario nazionale Lingua Madre’, en Italia.



Dicho certamen se realizó en el marco de la Feria del Libro de Turín, donde la colombo-venezolana fue galardonada con el primer puesto por su relato y compartió tarima con el resto de participantes.



“Mil gracias por la oportunidad de poder estar aquí, junto a todas estas mujeres, que representan historias tan íntimas y diversas, es todo un honor. Agradezco a mi abuela Pacha, por haberme inspirado para escribir una historia que hoy ha sido premiada. Siento que hoy ella ha vuelto a vivir con esta historia y lo volverá a hacer cada vez que alguien pueda leerla y eso realmente me emociona. Es el poder de inmortalizar que nos da la literatura”, afirmó la autora.



El Concurso Literario Nacional Lingua Madre es un proyecto permanente de la Región del Piemonte, en Italia, y la Feria Internacional del Libro de Turín, concebido en 2005 por Daniela Finocchi y dirigido a mujeres migrantes (o de origen extranjero) residentes en Italia, con una sección para mujeres italianas que quieran contar a las mujeres extranjeras que han conocido, y que han podido transmitirles ‘otras identidades’.



El objetivo del concurso Lingua Madre es, por lo tanto, dar voz a quien a menudo no la tiene y crear oportunidades para el intercambio, la relación y el conocimiento. Aunque no está dirigido a descubrir “talentos emergentes”, casi todas las escritoras que hoy se consideran referencia en el campo de la literatura italiana interesada en los temas de la migración han sido participantes del Concurso de Lingua Madre.



Diana Agámez nació en Maracay, Venezuela, pero se considera cartagenera por adopción, pues en esta ciudad caribeña ha transcurrido gran parte de su vida.



En La Heroica se graduó como productora audiovisual, en la Escuela de Bellas Artes, y luego en el programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena.



También en la ciudad amurallada, en una tarde de febrero de 2016, lanzó ‘El tiempo me deslíe como un caramelo’, una compilación de poemas inspirados en los vestigios que deja el paso de los años sobre la piel, sobre la vida y sobre cómo el alma no envejece al mismo tiempo que nuestros cuerpos.



La escritora colombo venezolana, radicada en Roma, participa activamente de la actividad cultural latina en la capital de Italia y se desempeña como mediadora intercultural en el Centro Juvenil - Escuela de Arte “MaTeMú”.



Conduce también el taller de lengua española y literatura ‘Palabras sueltas’ en la Cárcel de Rebibbia; y ha trabajado en Italia impartiendo clases de español a gentes de diversas nacionalidades.



Tiene un poemario llamado ‘De tripas corazón’, que alude la impiedad de la condición humana, el amor, la ternura y la muerte, la violencia contemporánea, el desarraigo y la batalla de la soledad entre las fronteras.



Combina su trabajo con la escritura de relatos y poesía. inspirada en las historias que conoce a diario, historias de personas migrantes.