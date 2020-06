Una defensa de los páramos colombianos, así es el documental 'Sumercé'

Luis Carlos Bermeo Gamboa

La directora colombiana Victoria Solano, reconocida por su cortometraje ‘9,70’ que en 2013 logró que la Corte Constitucional modificara una ley de semillas que vulneraba a los campesinos, y por el cual recibió el Premio de Periodismo Simón Bolívar, estrena hoy su primer largometraje documental, llamado ‘Sumercé’.



Son 83 minutos en los que, a través de las historias de tres líderes campesinos, la directora profundiza sobre la problemática de las comunidades agrícolas que viven en los páramos colombianos, lugares de influencia y explotación minera.



Aunque el documental fue estrenado en 2019 durante el Sheffield

Doc/Fest en Reino Unido, y además fue nominado al premio Tim Herhetington, se pensaba presentar en Colombia este marzo. Pero debido a la pandemia del Covid-19, la directora y productores decidieron publicar su documental en la plataforma Mowies, donde desde 11 de junio todo el público puede conocer las historias campesinas de ‘Sumercé’.

¿Cuál es la historia de Sumercé?

El tema de los páramos lo encontré caminando hacia Tunja, hacia donde me dirigía para llevar toda la documentación que tenía sobre las semillas a los líderes que estaban negociando, en ese momento, con el Gobierno.



Mientras iba, de bloqueo en bloqueo en el paro agrario, conocí a un montón de líderes que me explicaron sobre las dificultades que tienen para sacar adelante los cultivos, pero también se hizo evidente el muy grave problema de los páramos en sus tierras. Así, poco a poco, surgió la temática puntual de la película: el conflicto que hay entre proteger a los páramos y sus habitantes o entregar los páramos a la minería.



En Sumercé se muestra cómo a los campesinos les prohíben sembrar en el páramo, pero lo abren a la minería…



Ese es el corazón del debate, porque a pesar de que celebramos que la Corte sacara una sentencia para cuidar los páramos, nos sorprendió que pusiera al mismo nivel a la minería, a la agricultura y a la ganadería, cuando de la minería a gran escala no se vuelve. Los páramos quedan convertidos en parqueaderos, porque nunca recuperan sus capacidades de gran ecosistema. La agricultura a gran escala también daña el páramo, pero hay una diferencia notable, y es que después de ella el páramo puede volver, se recupera. Lo han dejado claro los científicos más importantes del país, Brigitte Baptiste, por ejemplo, lo dijo en la Corte cuando los magistrados le preguntaron.



También se habla de las clases de minerías que se practican…



En el terreno de las pequeñas escalas también entra la minería artesanal, ancestral, que se practica desde la época precolombina, para extraer oro y carbón. La diferencia entre la gran minería y la artesanal es que en esta el minero trabaja en su propio territorio, igual que el campesino cuando siembra papa o cebolla, mientras que en la gran minería se compran los títulos mineros que tienen los pequeños propietarios y en 25 años explotan lo que a los campesinos les tomaría 400 años, es una cuestión de temporalidad.



¿La gran minería en Colombia es extrajera?



Efectivamente no es colombiana, porque exige altísimos niveles de inversión en muy poco tiempo. La minería de El Cerrejón es extranjera, la de Antioquia es sudafricana y la que está en Santurbán es de Emiratos Árabes Unidos.



Usted asegura que ‘Sumercé’ puede ser un puente para generar una conversación que está pendiente hace mucho, ¿de qué se trata exactamente?



Sí, el sueño es que el documental sea una herramienta que genere diálogo entre diferentes sectores que no han podido ponerse de acuerdo en el tema de los páramos: líderes campesinos, Corte Constitucional, funcionarios de corporaciones y ministerios.



Parece que a algunos no les interesa que esta conversación se dé y así se lo hicieron saber durante el rodaje…



Sí, mientras rodábamos una de las escenas del documental, en las que se ve explícitamente la minería de carbón en medio del páramo, nosotros fuimos amenazados por un grupo de hombres encapuchados que se movilizaban en moto. Estábamos allí en plena vía pública donde habían puesto unos letreros de ‘Propiedad privada – Riesgo de vida’, sin embargo, logramos rodar y esas escenas hacen parte del documental.

