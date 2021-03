'Tierno y grandioso', un libro infantil sobre la valentía de vivir y el amor por la naturaleza

Luis Carlos Bermeo Gamboa

'Tierno y Grandioso' es un libro homenaje a quien es la persona más valiente que conozco, su nombre es Alexis, es mi ahijado y para nuestras almas soy su figura paterna. Él es un niño indígena emberá dóbida (gente de río), quien nació con microcefalia y a quien conozco desde los 6 meses de edad, el 5 de abril cumple 4 años (coincidiendo con el lanzamiento del libro) y este es un homenaje a su vida y una carta de amor que le dedico.



Lo conocí por un amor del pasado quien me lo presentó cuando recién había sido trasladado desde el Chocó hasta Medellín por una desnutrición severa y varias complicaciones adicionales. Desde que lo vi en la clínica yo sabía que él iba a ser mi hijo y se convirtió en el ser humano que más amo.



A partir de este encuentro nuestras vidas han dado giros inmensos y siempre hemos sabido permanecer unidos.



El libro se llama 'Tierno y Grandioso' porque son los calificativos que más hablan del niño, tiene un corazón inmenso que ha revolucionado la vida de quienes estamos a su alrededor.



Con este libro quise resignificar su nacimiento, ofrecer al niño una versión mágica y bella sobre el inicio de su vida, y no dejar que crezca solamente con la fría versión de la realidad, un abandono por su situación de salud.



Es un cuento ilustrado por mi pareja actual, una artista antioqueña muy reconocida llamada Diana Marcela Castañeda Castro, maestra en artes plásticas de la Universidad de Antioquia, y quien además es pintora, tejedora y escultora.



El cuento narra la historia de dos semillas que no brotaron a tiempo y que fueron olvidadas en el camino, una de ellas resulta nacer en el corazón de un gentil monstruo llamado Navi (Iván al revés) y la otra brotando en una fuente sagrada de vida. La segunda semilla es Célimo, hermano mayor de Alexis en la vida real y que al igual que él, también tiene microcefalia. Los lectores podrán seguir la historia del hermano en el segundo libro que se está preparando actualmente.



La historia se desarrolla en una selva mágica en Colombia y en ella coinciden Karagabí, fundador de la sociedad emberá y su creador. La luna, conocida por ellos como Gedeco y el sol, llamado por ellos Humantahú.



En dicha selva todos los personajes son vistos por el niño como seres fantásticos, esto imaginando cómo el niño desde su inocencia, magia y fragilidad nos reconoce.

Es también una maravillosa carta de amor al cine de antaño, al de los orígenes históricos. El cine en esta historia juega un papel muy importante.



‘Tierno y Grandioso’, escrito por Iván Darío Hernández Jaramillo e ilustrado por Diana Castañeda. Foto: Especial para Gaceta

Palabras de ilustradora



Diana Marcela Castañeda Castro, quien estuvo a cargo de las ilustraciones, empleó la técnica de acuarela y acrílico.



—¿Qué es lo que más la enamora de este libro?



Su historia está llena de fantasía, pero desde un punto de vista más profundo es una historia basada en hechos reales con la cual me siento profundamente identificada; refleja las difíciles situaciones que enfrentan muchos niños en Colombia.



Por un lado la dura realidad, pero por el otro la necesidad de escapar a la fantasía, no para negarla u ocultarla, sino como herramienta para afrontarla.



—¿Su cercana conexión con los personajes y la historia, facilitó aún más su labor como ilustradora?



Definitivamente hay una conexión profunda con los personajes y con la historia, es un tema cercano. Conocer de primera mano la historia y los personajes me permite de alguna manera captar su esencia y poder de alguna manera registrarla en las ilustraciones realizadas.



—¿Por qué decidió ilustrar esta historia?



Es una historia creada para todo el público, para ser leída para aquellos que se sientan convocados más allá de su edad. En ella encontramos una mirada llena de poética y fantasía frente a situaciones duras a las que enfrentan muchos niños en Colombia, situaciones que deben importarnos como adultos y que muchas veces no queremos ver.



Sinopsis



'Tierno y Grandioso' llevará a los lectores a una travesía de un padre y un hijo a través de una selva mágica en búsqueda de la protección de un niño sagrado.



Aunque a simple vista parece un libro infantil, esta es en realidad una lectura universal para todas las personas que comprenden la importancia de la adopción y los sacrificios de ser padres, incluso cuando no hay un vínculo de sangre sino una inmensa unión del alma.

Ilustrado por la artista Diana Castañeda y escrito por el gestor cinematográfico y escritor Iván Hernández Jaramillo, e inspirado en su propia historia al lado de su hijo del alma, un niño indígena emberá, Tierno y Grandioso promete ser una lectura conmovedora y una fiesta absoluta para los amantes de la pintura.



La trilogía



Tierno y Grandioso, que está disponible en pre venta desde ahora. en edición limitada, hace parte de La Trilogía de la Adopción, que estará conformada además por las historias: El Sabio Camino del Agua, enfocada en Célimo, el hermanito de Alexis; La Mujer del Cabello de Fuego, sobre María Fernanda, la hija adoptiva de Diana Castañeda.



Tierno y Grandioso será lanzado el 5 de abril del 2021, día del cumpleaños del niño que inspiró la historia. Se puede adquirir en preventa en una edición de lujo que está disponible desde ahora en las redes de: @laalucinantefabrica en instagram y de @ivanparaliberar también en instagram. Los lectores podrán separarlo contactándose al celular 3133526053.



Iván Darío Hernández Jaramillo, autor del libro



Gestor cultural, gestor cinematográfico y escritor. Aunque Tierno y Grandioso, su primer libro, es una publicación en apariencia infantil, es en realidad una autobiografía de una parte fundamental de su vida, el ser padre y también es una carta de amor que tenía pendiente con su gran pasión: el cine. Reconocido por estar involucrado en varios de los movimientos cinematográficos más arriesgados y valientes de la filmografía contemporánea de Colombia, los logros más valiosos de este autor siempre estarán relacionados con un trabajo social de comunidades vulnerables y visibilizadas a través del cine y las artes, y por supuesto con el cine. Diana Castañeda, la ilustradora del libro, es su pareja, socia y cómplice de creación y vida.



Diana Marcela Castañeda Castro, ilustradora



Artista plástica con estudios realizados en la Universidad de Antioquia, donde consolidó las bases que construyó desde niña en su interés por el dibujo, la pintura y la necesidad de creación constante. Durante su evolución artística ha pasado por diferentes técnicas, actualmente su interés está encaminado en la creación de esculturas tejidas en lana; esculturas que nos retornan a la infancia, lo frágil, lo simbólico y lo poético, aspectos que también encontramos en su trabajo reciente de ilustración.