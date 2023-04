Quentin Tarantino: 60 años de una leyenda del cine que sigue construyendo su legado

Pocos directores han convertido su apellido en una marca. Así, hablamos de lo fellinesco, lo hitchcockiano, lo chaplinesco. Con Quentin se acuñó lo “tarantinesco”. Incluso, a veces me topo con guiones de jóvenes que citan el término para definir el tono de su cortometraje.



Pocos directores han logrado ser reconocidos por el gran público y que su apellido brille por encima de los actores en el afiche y en el tráiler. El bueno de Quentin llegó al Olimpo de los dioses siendo muy joven. Era el chico genio que no pudo dirigir ‘Asesinos por naturaleza’, ni ‘True romance’.



Desde Truffaut y Godard no existía un director que viniera directamente de la cinefilia. Pero, a diferencia de ellos, sus influencias no están en las vacas sagradas del cine europeo, lo suyo es el cine de barrio, el de las artes marciales, los tiroteos, el terror explícito, el blaxploitation, lo subgéneros, el spaghetti western, el cine popular de barrio marginal. Sus héroes no fueron Chaplin o Burt Lancaster, sino gente ruda como Jim Brown y Charles Bronson.



“Si hiciera una lista de las imágenes salvajemente violentas de las que fui testigo entre 1970 y 1972 la mayoría de los lectores se sentiría horrorizado. Así fuera James Caan ametrallado a muerte en la cabina telefónica o Moe Green recibiendo un disparo en el ojo en ‘El padrino’. Ese tipo cortado al medio por la hélice de un avión en ‘Trampa 22’. El viaje salvaje de Stacy Keach colgado del auto en ‘Los nuevos centuriones’. O Don Stroud disparándose a sí mismo en el rostro con un subfusil en ‘El clan Barker’”, escribe Tarantino en su nuevo libro ‘Meditaciones de cine’.



El joven de la videotienda

Quentin tuvo una madre soltera, encantadora y recia. Connie McHugh no tenía ninguna censura para el chico, un día lo llevó a ver ‘Bambi’ (que lo dejó aterrado) y al otro día comía crispetas frente a ‘La pandilla salvaje’ de Sam Peckinpah. También tuvo la complicidad de los novios de su madre. Ellos tampoco tenían tabúes y lo pasearon por los teatros de barrio más sórdidos.



“Sin embargo, citar momentos grotescos fuera de contexto no es enteramente justo para los filmes en cuestión. Y el punto de vista de mi madre, como me lo explicó más tarde, era siempre una cuestión de contexto. En esas películas, yo podía manejar las imágenes porque entendía las historias”, apunta el director en su libro.



A los 16 años lo abandona todo por el sueño de ser actor. Para poder pagarse las clases agarra dos empleos que tenían que ver con la industria porno. “Curiosamente, el porno es el género que menos me gusta”.



Primero vendió periódicos y revistas de sexo explícito, puerta a puerta. Y luego consiguió trabajo como acomodador en el famoso cine triple X, Pussycat, de California. Un récord, para un chico menor de edad.

Después de deambular en el rebusque, el veinteañero Tarantino ingresa a la videotienda Archives de Hermosa Beach. Aquí entra en su salsa. Habla a los clientes, los guía, saca a relucir su verbo y sus juegos cinematográficos.



Con los ahorros, da el salto a dirigir los fines semana ‘My best friend's birthday’, al mejor estilo del cine casero de Roger Corman. Tres años de ahorros y de desvelos dan como resultado un corto dispar en 16 mm, que ha sido rescatado y que se encuentra lleno de falencias. Usualmente lo proyecto a los jóvenes para darles aliento: “Tranquilo hijo, Tarantino hizo este corto malísimo”.



Lo interesante es que hay allí dos o tres ideas en bruto que mas tarde desarrollará en sus tres primeros guiones.



Amor a quemarropa

Tarantino ante todo es un escritor. Piensa primero en términos de novela. Curiosamente, fue un gran lector de “pulp fictions”, esos folletines a veces vampirescos, a veces policiacos, que se vendían en los quioscos a muy bajo precio. Pero tiene entre sus inspiraciones a Elmore Leonard, de quien adaptó ‘Rum punch’ y la convirtió en su tercer largometraje, ‘Jackie Brown’.



Los Ángeles, la ciudad de sus amores, se convertirá en el escenario ideal para los personajes solitarios y retorcidos. El primer guion serio será ‘True romance’ que era tan largo y tenía tantas vertientes que mejor lo dividió en dos. De una costilla de ‘True romance’ saldrá ‘Asesinos por naturaleza’.



“‘True Romance’ es mi primer tributo a Elmore Leonard”. No los pudo dirigir porque era un desconocido. “Te los compramos y se los daremos a directores de confianza”, le dijeron al joven Tarantino. De ‘Asesinos por naturaleza’ ha renegado toda la vida. Siente que Oliver Stone tomó sólo el espectáculo de la violencia, pero no su alma. En cambio ‘True romance’ cayó en mejores manos, las de Tony Scott. La considero el inicio triunfal de Tarantino.

Érase una vez, Quentin

Cuando se le oye hablar bien sea en un estreno, bien sea en un master class, Tarantino demuestra una erudición extraña. En ese sentido se parece a Truffaut. Una erudición de autodidacta. Del tipo que no estudió nada, pero lo estudió todo. Ha mirado el cine desde todas las aristas. Estudió en detalle la vida de sus directores amados para darse cuenta que las primeras películas son potentes y que después se repiten. Leyó con avidez a los críticos, en especial a Puline Kael, la dama de las camelias de la crítica cinematográfica. Busca en todo lado a los buenos narradores de historias. Bien en una novela, bien en un relato de quiosco, bien en un critico ameno, bien en un tema rocanrolero.



De ahí las mezclas. ‘Pulp fiction’ es un spaghetti western en clave policiaca. Suena a oxímoron, pero eso solo lo logra Tarantino. Y por ahí derecho, tiene el toque de Luis Buñuel quien era capaz de hacer arte recogiendo desechos.



Las décadas de Tarantino

Desde abril de 2023 en las librerías de Colombia. Foto: Especial para El País

1- Nació el 27 de marzo del 63, en Knoxville (Tennessee), hijo de Tony Tarantino, actor y músico de origen italiano, y la enfermera Connie McHugh. Sus padres se separaron antes de nacer. A los 2 años, su madre y él, se radicaron en Los Ángeles.



2- Su ópera prima, ‘Perros de reserva’ (1992), pasó de ser un proyecto con cámaras caseras y amigos en los roles, a una película profesional con la participación de grandes figuras como Harvey Keitel y Tim Roth, gracias a que un productor leyó el estupendo guion escrito por Tarantino. Se filmó en solo un mes y abrió las puertas de Hollywood al genio.



3- En entrevista, el director norteamericano confirmó que terminó el guion de su décima película, que probablemente se llamará ‘The movie critic’ y estará ambientada en 1977. Tiene planeado grabarla este año y será su último largometraje.



4- En los años 90, Tarantino recibió la propuesta de dirigir ‘Men in black’ y ‘Speed’ (‘Máxima velocidad’ en Latinoamérica), éxitos de taquilla, pero él las rechazó para concentrarse en lo que sería ‘Pulp fiction’ (1994), su obra maestra.



5- Quentin Tarantino ha ganado dos premios Óscar, ambos a Mejor Guion, por ‘Pulp fiction’ y ‘Django Unchained’. La Academia está en deuda de otorgarle uno a Mejor Director.



6- Con motivo de sus 60 años, se publicó el libro ‘Meditaciones de

cine’, las memorias cinéfilas de Quentin Tarantino.