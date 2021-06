La productora caleña predilecta por los artistas para grabar videos musicales

Valentina Rosero Moreno

El palmireño Christian Silva ha trabajado en el mundo audiovisual de la música desde hace 15 años, pero su empresa caleña Invictory Films e Invictory Music existe desde hace solo cinco.



No obstante, gracias al nombre que Silva se había forjado en la industria, Invictory no tardó en convertirse en una de las productoras favoritas para artistas como Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Kevin Roldán, Espinoza Paz, Nicky Jam, Karol G, Maluma, Ñengo Flow, Farina, entre otros cantantes de diversos géneros musicales a nivel nacional e internacional, que han tenido la oportunidad de grabar con ellos.



“Yo venía de una sociedad con otro director en la que trabajé como CEO durante 10 años, y en la que me presentaba en los Premios Billboard, los Grammy, los Hit del canal HTV, para buscar posicionar la marca que tenía en ese entonces. Pero, hace cinco años, un lunes, en la noche mi compañero decide partir la asociación, y yo, en menos de 24 horas, creo Invictory Films, el jueves publico en redes que ese era mi nuevo proyecto y a la semana siguiente ya estábamos grabando un video con Junior Jein. Luego fuimos a México, a Europa y han sido cinco años de mucho trabajo y grandes resultados”, cuenta Silva.



Aunque puede que para muchos un video musical parezca algo trivial que nunca podría llegar a ser tan importante como la canción, para Silva la parte visual es tan importante como la música, porque permite que los espectadores conozcan al artista, porque ¿cuántos no han visto un video y se han sorprendido al ver quién es el dueño de la voz que canta el sencillo que tanto le fascina?

“Los videos musicales se convierten en una pieza fundamental para que las personas se familiaricen con el artista que interpreta la canción y para generar un posicionamiento de marca, porque un artista al final es un producto”, explica.



Uno de los mejores ejemplos que tiene es el del puertorriqueño Roberto Lugo, cantautor de canciones como Corazón en Blanco, Si me Dejas Amarte y Compárame, de quien muy pocos conocían su rostro, hasta que Invictory Films hizo con él en Cali un video musical de su canción ‘Lo siento’, lo que permitió que la gente lo conociera y ahora lo pare en la calle.



“A nivel personal, como director, busco con cada video narrar, en tres o cuatro minutos, la historia en imágenes la composición que el artista ha venido desarrollando. Queremos generar piezas audiovisuales que trasciendan no solo en las plataformas, sino también en el tiempo, para que se conviertan en algo icónico y generen recordación del artista”, comenta Silva sobre su trabajo.

Narrativa

Para Invictory siempre es importante poder tener y mostrar el concepto del artista. Por eso siempre piden a cada uno que les diga la idea que quieren plasmar en el videoclip y con base en esa propuesta, el equipo creativo crea una historia que pueda ser comercial y que al convertirla en una pieza audiovisual, pueda desde los primero treinta segundos captar el interés del espectador.



“Al final no estamos haciendo un video solo para el artista o la productora, sino para los millones de espectadores que lo van a ver. A través de esos conceptos, del equipo creativo, desarrolla a partir de una estrategia de mercadeo del artista, esas historias”, dice Christian Silva.