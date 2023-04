La novela como búsqueda de la paz, entrevista con la psicóloga y escritora Juanita Henao

“Necesitamos ser conscientes de que superar la violencia es una responsabilidad colectiva”, es la reflexión que hace la psicóloga y académica Juanita Henao Escovar con la publicación de su primera novela, titulada ‘Entre dos orillas’ (Ediciones El Huaco).



Bajo la mirada particular que le han dado varias décadas de trabajo académico sobre el comportamiento humano, la autora se dedicó a la construcción de una historia sobre la realidad de un país que necesita reconocerse y perdonarse.



Con el desafío de manejar la tensión permanente entre episodios reales de la historia colombiana y la necesidad de crear personajes y situaciones de ficción, la novela cuenta la historia de dos hermanas a las que la vida ha distanciado por cuestiones sociales y motivos políticos.



Ante las discrepancias -en apariencia insalvables- que existen entre esas dos mujeres tan opuestas, cobran protagonismo los diversos matices de la reconciliación, el valor de la memoria y la urgente necesidad de tramitar la emocionalidad como aspecto clave para lograr el perdón.



‘Entre dos orillas’ será parte de dos conversatorios que tendrán lugar este12 de abril, a las 5:00 p.m., en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana de Cali, dirigido por Natalia Cadavid, directora del doctorado en Psicología; y el 13 de abril, a las 6:30 p.m., en la Biblioteca del Centenario de la Universidad del Valle, moderado por Vilma Penagos.

—¿En qué medida su estudio del comportamiento humano desde la psicología aportó a la concepción y escritura de ‘Entre dos orillas’?



Creo que todos los buenos escritores son estudiosos del comportamiento humano. Estoy convencida de que quienes hemos leído a Fiódor Dostoievski coincidimos en pensar que la riqueza y complejidad de los personajes de sus novelas muestran su gran comprensión de la condición humana, de aquello que en los inicios de la psicología se llamó el alma humana. En mi caso, creo que esta disciplina me aportó especialmente para describir el desarrollo humano que viven algunos de mis personajes desde la infancia hasta que se hacen adultos, sus conflictos afectivos y las emociones que experimentan ante episodios difíciles de sus vidas.



—Usted tomó el taller de escritores de Isaías Peña en la Universidad Central hace veinte años. ¿Qué la llevó a publicar esta novela dos décadas después?



Desde mi niñez quise escribir literatura. Es más, cuando estaba en bachillerato empecé a escribir una novela romántica en un cuaderno, que rotaba entre mis compañeras durante las clases y luego actualizaba por las tardes en mi casa. Estudié psicología y me dediqué a la vida académica, pero cuando conocí a Isaías Peña y supe del taller, sentí un llamado y me inscribí. Fue un semestre en el que tuve tiempo para dedicarle a la lectura y a la escritura de cuentos. Lo disfruté y aprendí muchísimo. Luego, cuando me pensioné, aunque seguí dictando algunos cursos y dirigiendo tesis de grado, sentí que había llegado la hora de hacer algo que siempre había querido hacer. Creo que me lo debía a mí misma.



—¿Qué ha encontrado en la ficción que no le permiten los textos académicos, y viceversa?



La ficción invita a la creación y concede libertad. Su único límite es la verosimilitud y la coherencia de lo que sucede con el carácter de los personajes. Los textos académicos requieren sustento teórico y empírico y rigor conceptual y argumentativo. Tienen otro lenguaje. En esta primera novela luché mucho contra el estilo académico, del cual no logré liberarme del todo. Es un proceso que toma tiempo.



—¿Cómo desarrolló el proceso de investigación y el trabajo de campo para construir la novela? ¿Cuál fue el mayor reto?



Como es una novela histórica lo primero que hice fue leer varios libros sobre la historia de Colombia, desde el siglo XIX hasta nuestros días, con especial atención en la violencia política. Los informes del Centro de Memoria Histórica fueron fundamentales para mí, así como varios de los libros de Gonzalo Sánchez sobre la historia del Líbano, que es donde ocurre buena parte de la trama de la novela (que también se desarrolla en Bogotá). Como la familia protagonista de la novela es cafetera, también leí artículos sobre el cultivo del café y su papel en la economía colombiana. Sin embargo, cuando empecé a escribir sentí la necesidad de conocer El Líbano y viajé en carro hasta este municipio que hoy en día no es tan cafetero. La gente me recibió muy bien, pude entrevistar a diversas personas (escritores, finqueros, campesinos y un médico que trabajó en El Líbano y fue víctima de un secuestro de las FARC). El mayor reto fue la tensión que existió todo el tiempo entre historia y literatura, porque al principio lo escrito no era ni buena historia, ni buena literatura. Me han dicho que al final logré una integración apropiada.



—¿Cómo decidió cuáles historias, personajes, lugares, etc. serían ficcionados y cuáles corresponderían fielmente a la realidad?



La novela narra dos historias: la de una familia que no existió, y la del país. A lo largo del proceso de la escritura fui creando la ficción y narrando la historia. Fue necesario hablar con nombre propio de personajes reales como algunos expresidentes, pero también crear personajes, episodios, lugares. Por ejemplo, después de avanzar en la novela tuve que crear los tres amigos de izquierda que pertenecían al Moir en El Líbano. Las decisiones las fui tomando poco a poco, en la medida en que avanzaba la escritura, de acuerdo con las necesidades. Lo más agradable fue la creación.



—Algunos personajes de la novela hablan sobre la importancia de la labor pedagógica en la formación política de los y las ciudadanas. ¿Qué cree que falta en Colombia para lograrlo?



La historia de la educación en Colombia muestra que en el país siempre se ha buscado la formación política de los ciudadanos desde distintas concepciones y con distintos propósitos. Siempre se ha reconocido que la institución educativa (pública y privada, de cualquier nivel) es la escuela de ciudadanía por excelencia, junto con la familia. Aunque actualmente (especialmente después de la Constitución de 1991), hay un cierto consenso en que queremos formar ciudadanos para la democracia, activos y participativos, conscientes de sus derechos y responsabilidades, y capaces de dialogar civilizadamente; lo que se vive cotidianamente en las instituciones educativas no contribuye a formar ese tipo de ciudadanos. Creo que necesitamos una educación que se ocupe de las emociones y que logre que la historia de nuestro país y de su violencia política sea comprendida por todos, tanto estudiantes como docentes. Necesitamos ser conscientes de que superar la violencia es una responsabilidad colectiva y que eso se logra primero en la vida cotidiana, en la que hoy en día las redes sociales son fundamentales.



—¿La escritura de este libro transformó o incidió de alguna manera en su concepción del perdón, la reconciliación y la paz?



Sí. Me permitió comprender mejor lo que significa realmente perdonar y lo complejo que es el proceso interior que es necesario vivir. Hay personas que nunca perdonan y sufren mucho a causa del rencor.



Comprendí que los acuerdos de paz y la desmovilización de combatientes son solo una dimensión del proceso de reconciliación que necesitamos vivir como sociedad, y que estamos lejos de alcanzarla. La tragedia humanitaria que vivimos causó muchas heridas y tomará mucho tiempo sanarlas, lo que será más difícil si no hay disposición a conseguirlo. Tenemos mucho trabajo como personas y como sociedad para alcanzar la paz.



—Usted afirma que no solo a las ciencias sociales, sino también a la literatura colombiana le corresponde abordar el tema de la violencia política. ¿En cuáles obras de nuestra literatura encuentra los mejores abordajes de este tema?



No he leído a todos los autores que han trabajado el tema. Como sé que son muchos y muy buenos, respondo a esta pregunta reconociendo mi limitación. Además, hablo de la violencia bipartidista y la guerrillera, pero no de otras formas como la del narcotráfico. Si abordo la respuesta desde mis lecturas debo mencionar ‘La vorágine’ y ‘Cien años de soledad’. ‘El Bogotazo’ de Arturo Alape y otras de sus obras también son un referente para mí, ‘La historia de una traición’ de Laura Restrepo desde el periodismo y las crónicas de Alfredo Molano. En ‘La sombra de Orión’ Pablo Montoya hace una gran contribución al retratar la Comuna 13 de Medellín, e igual sucede con varias novelas de Jorge Eliécer Pardo, entre ellas, ‘Maritza la fugitiva’, que ganó el Premio Internacional de Novela José Eustasio Rivera. Juan Gabriel Vásquez recientemente nos regaló ‘Volver la vista atrás’, una obra que combina maravillosamente biografía, historia y ficción, también premiada recientemente. Fernando González Santos escribió una magnífica novela, ‘Vivir sin los otros’, sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Insisto, son muchas las contribuciones y lo celebro, porque es necesario que una sociedad se represente a sí misma desde la literatura y ofrezca elementos de reflexión.



—¿Qué perspectivas y reflexiones sobre la paz pueden encontrar los lectores al leer su novela, precisamente en este año cuando se sancionó la Ley de la Paz Total en nuestro país?



Mi novela permite a los lectores comprender las vivencias de las víctimas y de los victimarios del conflicto armado. Es una invitación a la empatía, a ponerse en el lugar de una viuda bogotana, de un guerrillero campesino, de un médico pediatra, de un ejecutivo acaudalado y de un profesor universitario que estudió en la Alemania Oriental en tiempos de la Unión Soviética, entre otros personajes. También retrata los cambios sociales y las diferencias intergeneracionales que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, al narrar cómo dos niñas construyen su proyecto de vida en una época en la que las mujeres tienen acceso a la educación y posibilidades de incorporarse al mercado laboral, mientras que su madre se dedica a la crianza de un nieto. La polarización dentro de una familia frente al acuerdo de paz con las FARC, así como el lugar que tienen el perdón y la memoria histórica en nuestra sociedad son también temas a los que se invita a reflexionar, así como la exclusión que tradicionalmente sufrió la izquierda (armada o democrática) en el sistema político colombiano.