La 'Física del estado sólido', una selección de poemas de Hellman Pardo

El poeta bogotano Hellman Pardo obtuvo el Premio Nacional de Libro de Poesía Ciudad de Bogotá 2020 por ‘Física del estado sólido’, una serie de poemas donde los misterios, precisiones y vértigos de la ciencia, así como los destinos extraordinarios de algunos científicos, filósofos y matemáticos; son expresados con inusitada belleza e inteligencia. Compartimos una selección del poemario publicado en 2021 por Sílaba Editores.

Cero absoluto



En el antiguo Egipto,

los números se representaban

con las formas nobles de la belleza:

el uno era el bastón de mando

del faraón vencido en tiempos de las plagas;

el diez, una herradura invertida

en conmemoración de los caballos caídos

en la época de Amenofis tercero;

el cien, la cuerda para colgar a los homicidas;

el mil era la flor de loto

donde pastaban envidia los eunucos;

el cienmil, la rana chillona

que croaba sin descanso por el Nilo;

un millón era simple:

un esclavo de rodillas.



Los egipcios nunca se preocuparon

por el número cero o su doble, el infinito.

El cero apareció cuando los cristianos

asesinaron a los islamistas en las cruzadas:

los presbíteros necesitaban contar

las cabezas rodadas en tierra de musulmanes.



Esas cabezas son la nada,

dijeron Silvestre Segundo y Gregorio Séptimo

y veinticuatro papas más.

Desde entonces,

el cero es la cabeza abatida

en la economía numérica de la nada

y si es la nada, quizá no existe,

o existe siendo la columna cóncava del pensamiento,

la negación, la ausencia de todo número,

la energía oscura de oscuros pontífices

en sus tronos regicidas.



En la Biblia, como en el Libro de los muertos,

el cero es todo aquello que puede ser

pero que todavía no es,

como un ojo inmovilizado en el frío de los fusiles.



A la derecha el cero pesa,

a la izquierda, es el vacío.

Pero existe un cero que es más vacío, más nulo, más nadie:

el cero absoluto,

la temperatura más baja que puede soportar cualquier sustancia,

donde las moléculas no vibran y la nada desciende,

como un número más que se fragmenta a sí mismo.



Inestable



El astato es el elemento químico número ochentaicinco

en la tabla periódica de Mendeléiev.

¿A quién le interesa el astato, el osmio, el argón?

El osmio es el metal más pesado de los bosques marcianos

que duerme en la hamaca de una lágrima;

el argón es un gas inerte e incoloro

que suele encender los anuncios de las discotecas;

del astato hay menos por decir:

que nunca ha sido observado porque se pulveriza

tan pronto el ojo humano interviene en su cuerpo de acertijo;

que alrededor del mundo solo existe una onza

y bien estaría íntegro en una simple cuchara;

que una vigésima parte de su milímetro

bastaría para inmolar millones de urticarias, sarcomas, nódulos;

que perdura en un tubo agitador

menos de ocho segundos y luego se evapora;

que es radioactivo e incinerable;

que es el ornitorrinco de todos los elementos

porque posiblemente sea un metal, un gas, un líquido

y viva en el caparazón de una ostra.

¿A qué temperatura hierve el astato, el osmio, el argón?

¿Acaso importa a qué temperatura hierve el astato,

el osmio, el argón?

Osmio = un metal de polvo

Argón = un gas sólido y luminoso

Astato = una aparición, un prefantasma



Teoría del cielo



Kant, quien nunca salió de Königsberg

porque sentía el aire de Prusia como un milagro,

publicó en milsetecientoscincuentaicinco

la Historia general de la naturaleza y teoría del cielo.



En milsetecientoscincuentaicinco solo existían

seis planetas y diez lunas en el sistema solar.

Kant, quien nunca salió de Königsberg

porque el mar Báltico nacía en el invernadero fluvial de su casa,

dijo que los cometas giraban al revés de las órbitas planetarias

y hacían devolver, como cronógrafos rebeldes, el tiempo.



Desde su balcón epistemológico,

Kant escribía sobre los habitantes de Venus

y la ley de la atracción en los cuerpos flotantes

como esos perturbados anillos de Saturno,

surgidos, al parecer, en un mazo de cartas del Zodiaco.



Kant, quien nunca salió de Königsberg

porque allí servían la única cerveza negra de Alemania,

soñó a la Tierra con su propio anillo en la época de Noé.



Hecho de agua y de una que otra piedrecilla celestial,

Kant se imaginó a Dios soplando como lobo hambriento

ese anillo transparente

para hacerlo caer sobre los embarcaderos del monte Ararat

y así formar el diluvio.



En la Historia general de la naturaleza,

Newton lloró por no descubrir todas las leyes

que rigen el espacio

y se sintió tan poco, el muchachito.



Kant nunca salió de Königsberg

pero veía, con su telescopio invisible,

cómo las estrellas pendulan en la esfera hueca del cielo.



Gravedad



Toda

manzana

es

una

palabra

caída

/

la

palabra

que

se

entrega

al

p e s o / a

la

a c e l e r a c i ó n

/

a la órbita del sueño



Pesos y Medidas



Para la Oficina Internacional de Pesos y Medidas

un metro es la trayectoria que recorre la luz en el vacío.

Para Birmania la unidad de metro no existe.



Sus habitantes miden todo con cuatro dedos juntos.



Para los gringos

un metro son treintainueve,treintaisiete pulgadas

en una escalera sin peldaños.



Para Carlos Oquendo de Amat

un metro son cinco veces la misma poesía.