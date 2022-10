¿Es Colombia un país que practica la brujería? Responde el antropólogo Esteban Cruz Niño

Cuando la abuela prepara una aguapanela con limón, eucalipto, miel y jengibre, para su amado nieto resfriado, sin duda pensamos que no hay un acto de amor más sincero y desinteresado en el mundo. Pero, quizá en los siglos XVI y XVII, en las pirómanas Italia, Francia, Alemania, o en la asfixiante Nueva Inglaterra en Estados Unidos, habrían considerado que se trataba de un bebedizo mágico —aunque sabroso—, y que la tierna abuelita no era más que una perversa bruja queriendo seducir a un hombre inocente y puro para que se entregue al enemigo, que los devotos también llamamos Satanás. De modo que, en menos de lo que se cura una gripa, tras un juicio público o auto de fe, según sea la religión del inquisidor, la amante del demonio sería condenada a arder en el fuego purificador o morir ahorcada en el cadalso, frente a una multitud de fieles curiosos.



En la actualidad, aunque cientos de mujeres inocentes y sabias murieron por el fanatismo religioso, las prácticas mágicas, cuando no provienen de una institución como la Iglesia Católica, siguen siendo rechazadas públicamente con el nombre de brujería, magia negra o artes oscuras. No obstante, desde un ámbito más secreto, su influencia sigue manifestándose en la vida de millones de personas que consultan y acuden donde chamanes, gurús, o diferentes formas de brujos —que los hay— y brujas para recibir un beneficio, enviar una maldición a sus enemigos, o librarse de un embrujo que, según ellos, los atormenta.



Nuestro país, aunque laico en la Constitución, fervientemente católico y conservador, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, no es ajeno al ocultismo. De hecho, como lo demuestra Esteban Cruz Niño en ‘El libro negro de la brujería en Colombia’, es una práctica cotidiana que afecta todos los estratos socioeconómicos, tenida en cuenta dentro de la legalidad y la ilegalidad, y determinante en no pocas decisiones de los altos poderes.



Entre las obras más vendidas de la Feria Internacional del Libro de Cali, ‘El libro negro de la brujería en Colombia’ ocupó el quinto lugar, por lo que promete convertirse en uno de los ‘best seller’ del 2022. Foto: Especial para Gaceta

Otros libros de Esteban Cruz Niño son: ‘Los monstruos en Colombia sí existen’, ‘Vampiros, caníbales y payasos asesinos’, ‘Expedientes X Colombia’ entre los más vendidos, y ‘Vida después de la muerte’ en 2020. Foto: Especial para Gaceta

Como antropólogo, realizando una investigación racional y dentro de las ciencias sociales, Cruz Niño aporta testimonios sólidos y un contexto cultural para describir múltiples hechos sobrenaturales, como maldiciones por enterramiento, rezos y cruces, así como el uso ritual de productos macabros como la manteca de muerto, a los que acceden guerrilleros marxistas ateos, paramilitares católicos, presidentes liberales y conservadores, ministros, narcotraficantes, actores, actrices, cantantes, empresarios, tenderos y con seguridad alguien cercano al lector, un amigo o familiar.



Esteban Cruz Niño no está interesado en encontrar pruebas científicas de la brujería, su propósito es evidenciar cómo estas prácticas —derivadas del pensamiento mágico— siguen vigentes pese a su leyenda negra y, sin embargo, determinan de la forma más concreta y física, desde los más simples a los más importantes hechos, en la vida de millones de personas.



"Los presidentes Santos y Petro, en su momento, fueron y visitaron a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta antes de asumir la presidencia, se visten de blanco, todo eso es una práctica mágica". Foto: Jorge Orozco / Gaceta

—¿Cómo enfrentó desde el punto de vista investigativo la narración de hechos considerados sobrenaturales?



Ese es el punto, porque todos creemos en algo que no es probable, que no se puede palpar; en el amor, por ejemplo, que no lo puedes medir o pesar. Muchos creemos en cosas que están por ahí y que la ciencia no puede medir, esos límites son los que exploro yo en los libros, límites donde las personas de alguna manera buscan respuestas. Por eso escribí un libro como ‘Vida después de la muerte’; y en este libro busco lo mismo, puesto que la brujería está ahí y en todas las personas. No hay familia en Colombia, la tuya por ejemplo, estoy seguro, donde a un tío no le hayan echado tierra en el cementerio para enfermarlo, a otro le hayan dado algo para amarrarlo y enamorarlo, siempre está presente la idea de la brujería y es porque en todas las sociedades, desde los estratos altos y bajos, se ha practicado. Entonces lo que he tratado de hacer con el libro es explorar esas fronteras desde un punto de vista razonable, pero al mismo tiempo exponiéndolo, sacándolo digamos de la oscuridad.



—Y ¿cuáles fueron esas prevenciones que decidió mantener en este libro para darle un soporte más científico? ¿Cómo definió las herramientas de investigación para abordar este tema?



Soy antropólogo, estudié en la Universidad Nacional, y desde esa época leía muchísimo sobre estos temas. La psicología y la psiquiatría han tratado de explicar lo sobrenatural, pero si hay una ciencia que ha tratado de abordar la brujería y la magia, es la antropología. Así que para empezar mi formación me sirvió muchísimo para no perder el norte, porque yo no creo en fantasmas, nunca he visto uno, tampoco he sabido de alguien que le haga brujería a otra persona y sea efectiva, no lo he visto ni lo he vivido, pero eso no me impide buscar y escuchar a otros que afirman lo contrario, esa es la idea de la que siempre he partido.



Desde la antropología, utilizando fuentes científicas, este libro está soportado en cada capítulo, igualmente, como doctor en historia que soy, aporto un contexto para ubicar a los lectores, porque todas las creencias se presentan en un momento específico y de acuerdo a ciertas condiciones.



En este sentido, aquí en Colombia se dice que se algunos echan huesos humanos dentro del guarapo, la mazamorra, la avena, para atraer a los clientes, y hay un montón de historias por ese estilo, como que alguien vendía avena en la plaza de Pradera y todo el mundo compraba, por lo que se volvió millonario, que la gente se engordaba con esa avena, y que un día cuando se le cayó la olla, en el fondo había un hueso humano. ¿Por qué surgen esas historias y esas leyendas? Es un poco lo que hago en este libro, parto de esa formación antropológica e histórica, para comprender por qué y cómo surgen estas historias.



—La brujería, como lo plantea en su libro, es un aspecto cultural que pone en evidencia a la sociedad colombiana, demostrando que estas prácticas son más comunes de lo que muchos quieren reconocer, ¿por qué considera que hay un tabú o una tendencia a negar este rasgo social?



La brujería está en todas las culturas, desde Asia, Europa, hasta Colombia y Estados Unidos, en todas partes; pero la nuestra es una brujería que, como dices, siempre se oculta. En todas las familias alguien tiene una historia de brujería, pero no se cuenta en público, todos los políticos tienen su brujo, pero no lo dicen en público, todos creen en chamanes desde los artistas que los contratan, incluso hay gente que manda a hacer maleficios y eso es lo que muestro en el libro, como cuando le hicieron uno a un presidente de Colombia y cómo ese presidente se defendió contratando videntes en el mismo Palacio Presidencial, donde se encontraron objetos macabros, retorcidos.



Esto se esconde muchísimo porque con la brujería existe un tabú, como el de ver la muerte o de ver sexo, por ejemplo. Sabemos que la pornografía está allí, todo el mundo ve porno y los celulares todo el tiempo están activos, no lo digo yo, según las estadísticas ahora mismo están activos videos porno en todo el mundo, pero nadie reconoce eso cuando está almorzando con los hijos.



Lo mismo tiene que ver con la muerte, escondemos los muertos, los maquillamos para que parezcan vivos, nadie quiere hablar de los muertos, ni acercarse a uno, pero cuando alguien se estrella en una moto y queda tieso en un andén —en una calle de Cali—, hay un trancón inmenso porque la gente se queda mirando cómo quedó el muerto. Ese morbo que despierta el porno, que despierta la muerte, es el mismo morbo que despierta la brujería, porque está en todos, es cotidiana y es un aspecto bastante interesante para conocer a una sociedad.



“La manteca de muerto fue lo que más me sorprendió, estuve meses tratando de buscar si era real, y sí lo es. Se usa la grasa de muertos, que roban de los cuerpos en las funerarias, y con eso hacen velas y cremas con las que untan figuras, y los brujos las usan para hacer rezos”. Esteban Cruz Niño Foto: Jorge Orozco / Gaceta

—Miremos lo que sucede, por ejemplo, en Haití o en Cuba, con la santería, con el vudú. Para ellos es completamente normal hablar de este tipo de cosas, ellos no ocultan para nada esa relación que tienen con lo otro, con lo sobrenatural, pero acá se practica, se cree en ello, pero se mantiene como esa apariencia. ¿Considera que esta relación abierta o secreta con la brujería tiene que ver con la moral católica y conservadora de Colombia?



Tiene que ver, creo yo, con que las prácticas mágicas de brujería, de maldiciones, se hacen todo el tiempo para favorecer el amor o de limpieza, es más, ahí en el libro cuento casos de cantantes famosísimos, actores y actrices, a quienes les hicieron un entierro o un amarre, y por eso deciden contratar brujos para que los limpie, pero eso no lo dicen abiertamente, de alguna manera nuestra sociedad mantiene una apariencia y deja muchas cosas bajo la alfombra, escondiendo las prácticas mágicas, porque consideran esto negativo para su imagen, el “tapen tapen” que “de eso no se habla”. Pero hay otro aspecto que influye, y es que el monopolio de la magia está en la Iglesia, no podemos negar que desde la religión institucionalizada también piensa en lo mágico, en lo sobrenatural. El Señor de los Milagros en Buga, por ejemplo, se le busca para que desate amarres y limpie de la brujería, un montón de gente va no solo porque está enfermo de cáncer, o tiene una enfermedad terminal, para que los cure, también van para que les quiten el amarre, los libere del entierro, porque los curas también hacen limpiezas y los curas, más que otros, son los que más hablan de brujería.



Hace poco me invitaron a la Universidad Javeriana, algo que me pareció irónico, porque me dije: “estoy donde los jesuitas hablando de un libro de brujería”. La iglesia y los curas tienen el monopolio de las prácticas mágicas, me parece a mí, ¿por qué entonces las otras prácticas, la magia de los negros, de los indios, la de los de la calle, sí son brujería y la de ellos no?



—El título del libro ya es irónico…



Había leído un libro hace mucho tiempo en Francia que se llama ‘El libro negro del capitalismo’, y es un libro que critica el sistema capitalista, la desigualdad, el clasismo, el tráfico de personas y la esclavitud que hizo Europa con África, generando la diáspora de nuestros ancestros… porque mira mi nariz y mi tez, yo soy mulato, como tú, desde luego que tenemos ancestros negros… Y aún se conserva la idea de que lo negro es lo malvado, al inicio del libro cito a Germán Castro Caycedo que en ‘Que la muerte espere’, dice “el negro son los poderes de las tinieblas”. Por eso un tipo de magia, se llama magia negra, no porque la practiquen las personas negras, sino porque es oscuro; igualmente, la otra se llama magia blanca, no porque la practiquen los blancos, sabemos que hay brujos negros, blancos, japoneses, indios... Lo que quiero decir es que no importa el color de tu piel, porque no hay razas, lo que importa aquí es que lo negro hace esta alusión a lo oculto. Entonces mi libro se llama ‘El libro negro de la brujería en Colombia’ para que la gente lo abra y saque de la oscuridad esas prácticas y se dé cuenta que son de uso cotidiano en nuestra sociedad, no unos cuántos, de casi todos. Además quería hacer un juego de palabras provocativo con lo de la de magia negra y que dijeran: “quiero mirar que hay aquí”, y cuándo abrieran la puerta se dieran cuenta que era también una denuncia del clasismo y el racismo.



—Pero no es un libro de brujería propiamente…



Al principio quería colocar allí hechizos para ilustrar esta realidad, de hecho los coloqué, pero en el filtro con la editorial me los quitaron, porque decían esto va a terminar siendo un libro de brujería y luego alguien por allá va y hace un entierro o un hechizo, pasa algo y nos echan la culpa, así que las quitaron, aunque quedaron algunos rezos.



Pero como vengo diciendo, esto es muy común, en todos los pueblos, en los llanos de Colombia, en Antioquia, en el Valle, en Buenaventura, hay gente que reza y tiene libros escondidos y normalmente son libros de brujería, que se llaman grimorios, que se consiguen por ahí, los venden en tiendas esotéricas aquí en Cali y en todas partes. Libros como La Clavícula de Salomón, el Libro del Papa Honorio, entre otros que son de brujería europea y que generalmente tienen la portada negra también.



—¿Se considera un incrédulo frente a la brujería? ¿Ha tenido alguna experiencia de este tipo?



No, nunca me han hecho brujería y si me han hecho no es efectiva, al menos que yo sepa, pero he estado en varios espacios donde he conocido brujos, en el libro hay algunas entrevistas con estas personas.



En el fondo, quisiera que muchas de estas cosas se trataran de forma más abierta, como en Harry Potter, toda una saga sobre magia pero a otro nivel más de entretenimiento que, sin embargo, habla de brujería. Allí tienen un profesor de una materia que es contra las artes oscuras, es decir, contra la brujería, y muestran la mandrágora, los sapos y animales fantásticos, todo eso tiene que ver con brujería, pero es una brujería a lo Hollywood, de ficción y entretenimiento, por lo que los papás van con hijos y ven a Harry Potter tranquilos. Para mí esto no está muy lejos de lo que hacen algunos cuando van a un consultorio de un brujo por un entierro y otras cosas.



Aunque nunca he vivido nada así, nunca me han hecho brujería, sí me interesa muchísimo y por eso busco los testimonios y los pongo sobre la mesa, al final el lector es el que decide qué creer. Frente a la brujería estoy como en la mitad, soy un incrédulo con curiosidad. Además, aunque quisiera algún día comprobar que todo esto es real, uno no puede comprobar que la brujería existe desde el punto de vista científico físico, no se puede, pero desde el punto de vista científico social —como antropólogo e historiador— sí existe.



Es decir, tú como antropólogo, historiador, o como psicólogo, sociólogo, no me puedes decir que la creencia en la brujería no existe, y no me puedes decir que alguien que cree en la brujería no es alguien diferente al que no cree, el solo hecho de que alguien crea en la brujería ya cambia su vida y eso sí se puede analizar científicamente.



—¿Y cómo nació su interés por lo oculto y lo paranormal?



Hay muchas cosas que lo hacen a uno ser lo que es. A mí me pasaron varias cosas, una es que yo me pasaba con mis abuelos escuchándoles todas las historias de brujos, de fantasmas y eso me marcó. Y en el colegio donde estudié, no sé por qué había tanto libro de J. J. Benítez, sobre ovnis, misterios sin resolver, lo que también me marcó. Por eso creo que estudié antropología, porque siempre me gustó el lado de lo paranormal, que me encanta estudiar. Y uno termina haciendo lo que le gusta.



Sobre este libro en específico, nació a partir de unas visitas a Germán Castro Caycedo, lo visité varias veces, incluso hicimos una entrevista, y él me regaló varios libros. Recuerdo que una vez comenté que me parecía muy bueno su libro ‘La Bruja’, y él no me quería hablar eso, se enojaba cada vez que le pedía hablar ‘La Bruja’. Hasta que un día me dijo: “es que ese tema no me lo toman en serio y la brujería está en toda Colombia y no quiero hablar de eso, si quiere escriba un libro usted”. Y pues asumí el reto y surgió este libro.



—¿Hay una hipocresía frente a ese tema en Colombia?



Yo creo que más que una hipocresía, tiene que ver un poco también con la desigualdad, el racismo y el clasismo, porque así tengamos a la brujería dentro de la casa, la vemos como algo que no es de mostrar, es como la familia de bien donde la hija se enamora de un pandillero, entonces la mandan a vivir a Miami para que no se vuelvan a ver. La brujería es eso, la tenemos escondida, pero está en todas las clases sociales, en mi libro comparto historias de ministros, presidentes y gente rica, y también de gente de la calle, porque en el fondo todos somos un mismo país. Lo que pasa es que pocos hablan de esto en serio porque creen que los van a tomar por locos, yo me arriesgué a hacer este libro y creo que eso es lo que lo hace tan popular, porque es como mostrarle a la gente un espejo, porque lo que se ve allí en las historias es lo que la mayoría ha vivido. Me ha pasado, mucha gente que me dice: a un tío también le pasó que un duende lo hizo perder; o a un familiar que le hicieron una limpia y encontraron unos huesos. Pero no se dice en público y, resulta, que también le pasó presidente, al ministro, al empresario, y al que tiene una tiendita en la otra calle. Eso también somos, aunque no se quiera.



—Y hay un aspecto que profundiza en el libro y es cómo la brujería es empleada en el poder político y el conflicto armado. ¿Qué dice esto de la forma como se hace política en Colombia?



Creo que la brujería se conecta con el poder no solo en Colombia, también en Nicaragua, México, hasta en Estados Unidos, porque cuando tú quieres retener el poder, retenerlo y para mantenerlo como sea, tienes la necesidad de sobornar, matar y hacer brujería. Por eso todos los políticos tienen su brujo, tienen su vidente, su astrólogo, su consejero, que los ayudan a aferrarse al poder.



Como por ejemplo, en Haití, cuando estuvo Duvalier ‘Papá Doc’, quien se veía como el gran brujo y era un dictador brutal, o como Ortega en Nicaragua, de quien dicen hace un montón de misas negras y lo han denunciado, o las historia de los brujos de Hugo Chávez, que están muy bien registradas.



Aquí también los corruptos y todos los paracos, guerrilleros, pandilleros, hacen cruzamientos y se rezan; desde el presidente tiene su brujo hasta el líder de la banda del barrio, desde el jefe paraco que tenía su bruja hasta los guerrilleros que mandaban a rezar.



Imagínese, guerrilleros de guerrillas marxistas ateas haciendo brujería, o sea, esto es una locura, pero claro, no vas solo a la guerra, vas con la magia. Aunque hablan de marxismo, de que la iglesia es una estructura, leen Marx y a Engels, eso no les impide colocarse un fusil y salir a la batalla rezados para que no les entren las balas, realmente muy loco.



—La brujería también es usada para la corrección política y la demonización de expresiones culturales, hace unos días hubo una polémica sobre el muñequito del Frailejón Ernesto Pérez en el Congreso, algunos denunciaron que se estaba haciendo brujería y durante el Paro Nacional compararon un performance artístico con un acto satánico. ¿Qué opina de usar la brujería como pretexto para atacar manifestaciones culturales?



Si alguien cree en la magia son los conservadores, la misma iglesia, porque Jesús caminó sobre el mar, porque multiplicó los peces, porque sacó demonios, si alguien habla de brujería es la iglesia, porque es la oposición. Entonces algunos piensan que el Frailejón Ernesto Pérez es un bicho satánico y que están haciendo brujería en el Congreso como forma de gestionar la política, creo que buscan llamar la atención, porque la política, en parte, es el arte de mentir, pero también es el arte de convencer. Convences a tu electorado, a tu nicho, reforzando sus creencias, y si dicen que sus enemigos están haciendo brujería es como darle a tu gente una herramienta más para estar en contra de ellos.



Pero claro, la magia está ahí, todos los presidentes, los últimos desde Santos, Petro en su momento, van y visitan a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta antes de asumir la presidencia, eso es una idea mágica también. Ellos también se visten de blanco, que es la vestimenta que usa el santero, el llamar de alguna manera a la limpieza, porque la magia se usa de todos los lados. Pero lo del frailejón, eso es una utilización de la idea de la política y del performance, de demonizar al otro, de decir: el otro se ubica dentro del lado de la brujería negra, pero la brujería negra la usan todos, y entre más conservador eres, más crees. Aunque en el lado progresista también se cree en lo chamánico, en las energías de la naturaleza, en el poder de la naturaleza. Si bien esa señora no estaba haciendo brujería, sí estaba haciendo un ritual, estaba tejiendo y eso tiene que ver con la magia.



—De todas las historias que cuenta, ¿cuál fue la que en toda su experiencia más lo impactó?



Lo de la manteca de muerto fue lo que más me sorprendió, estuve en Bogotá meses y meses tratando de buscar si era real esa historia, y sí lo es. Se usa la grasa de muertos, que roban de las funerarias a las personas fallecidas, se la sacan a los cuerpos drenando, y con eso para hacer velas y cremas con las que untan figuras, y los brujos la usan para hacer rezos.



Conocí a las personas que manipulan los cuerpos, me explicaron cómo les sacan la grasa del abdomen o de los brazos con una cucharita, cómo dicen que la fritan y la preparan. Me contaron también de muertos que levantan brazos, que tienen por dentro gases y que cuando los mueves suenan como muñecos. Según ellos vienen a buscarlos desde otros países porque en Bogotá, Medellín y Cali a veces ese trafica grasa humana, grasa de personas que no tienen que tener los dientes partidos, que no debieron haber muerto por enfermedades graves, que no deben ser niños, grasa humana para hacer rituales especiales…



—¿Cómo analiza que en este país nos encontremos personas que creen en esto, que pueden ir a un curandero o hacerse una limpieza, o que crean que los han maldecido, pero desconfían de una vacuna?



Porque ahí hay dos cosas distintas, hay un tipo de personalidad que tienen muchos, que es una tendencia que tenemos todos, pero algunos lo llevan al extremo; la idea de la conspiración, de que el Gobierno conspira, de que los científicos conspiran contra mí. Entonces desconfían de todo, de las autoridades, de la ciencia, del sistema y ese es un problema a largo plazo, porque esos movimientos van creciendo. Y también tiene que ver un poco con el pensamiento mágico, con que esas vacunas, por ejemplo, me van a enfermar a futuro. Es como un nivel de desconfianza y paranoia que tiene una parte de la población que no cree en las instituciones.



Generalmente en los movimientos antivacunas, que son amplios, incluso en el mundo desarrollado, la gente que es así; se ha comprobado que esos movimientos conspiranóicos son gente que desconfía de las instituciones, que dice: “no funcionan los hospitales, el transporte… ahí atrás debe haber un millonario”, y siempre tienen una teoría global, como los reptilianos, la sangre de los pobres para alimentar a los ricos, que la Reina Isabel nunca murió y se alimentaba de bebés, etc. O sea, todas estas cosas tienen cabida, pero al mismo tiempo la magia está en todo lado, no solo en Colombia, gran parte de la población cree en los amarres, en echarle quereme a alguien para enamorarlo. Y los gringos también pero creen de otra manera, ellos creen por ejemplo en la ley de la atracción de ‘El Secreto’, uno de los libros más vendidos del mundo que no es otra cosa que, según ellos, imaginarse que usted va a tener un carro rojo y lo va a tener, crea en eso y lo tendrá, eso es pensamiento mágico, pero al estilo gringo.