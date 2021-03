El escritor David Barclay Moore habla sobre su nueva novela 'Estrellas bajo los pies'

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Legos. ¿Quién no jugó con ellos cuando era pequeño (o no tan pequeño)? Naves espaciales, ferrocarriles, coches; los hay por montones y para todos los gustos, incluso existe una línea con modelos más sofisticados solo para adultos. Pero, ¿crear diseños originales? ¿Cosas que no tengan instrucciones ni mapas? ¿Algo que nazca enteramente de la imaginación? No es tan sencillo, y menos para un niño. Esto es precisamente lo que empieza a hacer el protagonista de la ópera prima del escritor David Barclay Moore: ‘Estrellas bajo los pies’.



“Mis edificios y mis planos salían a borbotones de mi cabeza. Yo simplemente construía cosas, sin pensar de dónde venían”.



La novela, publicada en Colombia por Panamericana Editorial, fue una de las novedades mejor reseñadas y difundidas en Estados Unidos en el 2017, tanto así que ya hay una película en proceso de producción. En ‘Estrellas bajo los pies’, un joven de once años, Lolly Rachpaul, trata de sobrellevar el asesinato de su hermano, un pandillero de Harlem, Nueva York, mientras continúa su vida entre evitar que lo roben cada día y contener la rabia que siente y que en ocasiones amenaza con lanzarlo a un abismo. Casi sin darse cuenta, se lleva una sorpresa al ser consciente de que construir cosas le ayuda a olvidar sus problemas y le da fuerzas.



“Hasta ese momento, no me parecía que tuviera mucho que agradecer en la vida”.



‘Estrellas bajo los pies’, es un libro para todo público, que narra una historia de superación y formación en un entorno muy difícil, que muestra una realidad con la que muchos se podrán identificar y, más importante aún, una historia exenta de los moralismos y artificios de los cuentos de hadas.



“Las personas que nos rodean nos ayudan a surgir o nos hunden hasta el fondo”.



A continuación, una charla con el autor de esta novela:



'Estrellas bajo los pies' (Panamericana Editorial, 2021). Foto: Especial para Gaceta

−¿Cómo surgió la idea para escribir ‘Estrellas bajo los pies’?



Descubro muchas de mis ideas en sueños. En particular, el elemento de presentar una ciudad hecha de piezas de Lego, construida por mi protagonista, me llegó en un sueño. Los otros temas, como la sanación del dolor y la superación de la lucha urbana, fueron extraídos del duelo por la muerte de mi propio hermano y de vivir y trabajar en Harlem por un tiempo.



−El arte transforma la vida del joven protagonista del libro, así él no sepa o entienda que es arte lo que está haciendo. ¿Podría ser esta la idea central del libro, que el arte llega y transforma a alguien así no se comprenda?



Creo que el arte nos pertenece a todos. No debería estar relegado a ciertos sectores o grupos de la población; sino encontrarse disponible para cualquiera que lo necesite. Todos podemos ser artistas y coleccionistas de arte, ya sea de pinturas de valor incalculable o de una colección de dispensadores de caramelos PEZ.



−¿Jugó usted mucho con Legos en su infancia o adolescencia?



Cuando era niño tenía muchos Legos, pero no era un maestro del Lego o un fanático. Como adulto, aprecio la habilidad de esos juguetes para convertirse en cualquier cosa que quieras que sean, cualquier cosa que pueda salir de tu imaginación.



−¿Qué tanto hay de usted en Lolly Rachpaul?



Soy un soñador y siempre lo he sido. Comparto esa cualidad con Lolly, el personaje central de ‘Estrellas bajo los pies’. Hoy tengo la suerte de ganarme la vida soñando y creando mundos imaginarios, como los lugares que Lolly evoca. Sin embargo, mi personaje tuvo que sobrevivir a muchas más dificultades de las que yo tuve cuando era niño. A veces, durante la escritura de la novela, sentía pena por crear tantos conflictos para Lolly, pero, a menudo, esas dificultades nos hacen más fuertes y arrojan luz sobre algunas de las verdades en nuestras vidas que luchamos por descubrir.



−Su novela es realista y aunque el joven protagonista logra encauzar su vida, su duro entorno social no cambia. ¿Fue deliberado evitar esos finales de cuento de hadas?



Durante los años que viví y trabajé en Harlem, a menudo ayudando a niños y adolescentes como Lolly, aprendí mucho. La vida puede ser desafiante. Rara vez hay respuestas fáciles.



−“Me preguntaba si podría volver a ser feliz otra vez”, se pregunta Lolly en cierto momento. Podría parecer una pregunta muy adulta para que un joven de 12 años se la plantee. ¿Cómo lo ve usted?



Lolly crece muy rápido durante el transcurso de la novela. Espero que los jóvenes lectores crezcan junto con él.



−Aunque ‘Estrellas bajo los pies’ se ha etiquetado como literatura juvenil, posee elementos en su historia y desarrollo que la hacen muy diversa e interesante. El entorno social, la condición de muchos personajes. ¿Tenía usted un público en específico mientras escribía el libro?



Creo firmemente que el libro puede ser disfrutado por cualquiera desde los nueve años hasta los 90. Mientras imaginaba la historia, quise dar voz a aquellos cuyas voces rara vez se escuchan y dar una idea de sus vidas para aquellos que viven vidas muy diferentes.



−¿Cuáles podría decir que son los autores que más lo han influenciado?



Algunos de mis autores favoritos son Mark Twain, Tove Jansson, Haruki Murakami y Alan Hollinghurst.



−Para finalizar, ¿qué puede contarnos sobre sus próximos proyectos?



Tengo una nueva novela para jóvenes que viene de la editorial Knopf, la cual cuenta con un personaje afroamericano de Brooklyn que es arrojado a un entorno rural que le depara muchas sorpresas. El próximo año, mi primer libro ilustrado será publicado por la editorial Candlewick Press. Estoy muy emocionado con ambos proyectos. También he terminado el guion de la adaptación cinematográfica de ‘Estrellas bajo los pies’, que está en este momento en producción en Hollywood.