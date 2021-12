Cuando el chiste se transforma en novela, diálogo con el escritor caucano Sergio Muñoz

Una de las revelaciones literarias del 2021, que no se encontrará en los listados editoriales de mayores ventas, pero que no deja de cautivar a los lectores que llegan a él por una recomendación personal —el método más antiguo y fiable de cuantos existen para acceder a un buen libro—, es la extraordinaria novela ‘Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo’, debut del escritor Sergio Muñoz y que obtuvo el Premio Ópera Prima, que por segunda ocasión otorga Panamericana Editorial, reconociendo las nuevas voces de la literatura colombiana.



Cabe destacar la pertinencia de este premio enfocado en encontrar nuevos escritores de calidad en el país, puesto que una de las grandes críticas que se le pueden hacer a los premios —que podrían llamarse tradicionales—, es que con frecuencia se dedican a validar con sumas considerables de dinero a los escritores ya consagrados, pero rara vez sorprenden con un escritor o escritora sin trayectoria conocida, algún genio desconocido sin lobby en medios y festivales, que va por allí en pequeñas ediciones compartiendo obras originales, sin convencionalismos de mercado y que se convierten en culto de pocos pero agradecidos lectores. En sus dos ediciones, el Premio Ópera Prima, presidido por escritores como Lina María Pérez, Ramón Cote y Antonio Ungar, ha cumplido con esta noble y necesaria labor, reconocer a jóvenes autores colombianos, basados en un solo criterio: la calidad literaria.



Sergio Muñoz nació en Popayán hace exactamente 30 años, pero desde el 2010 está radicado en Bogotá, adonde llegó para estudiar literatura en la Universidad Nacional. Aparte de su carrera académica, hasta la publicación de ‘Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo’, su trayectoria literaria consistía en algunos poemas publicados en medios alternativos y eventuales montajes de narración oral. No obstante, viviendo más de un década en la capital colombiana, el escritor mantiene una fuerte relación con la cultura caucana.



“Crecí en el barrio El libertador (de Popayán). Mi papá, en ese entonces, era profesor de fotografía en la Universidad del Cauca y mi mamá era profesora de preescolar en un colegio. Crecí jugando bolas y trompos, sobre todo, escondite y vainas así. Ya en la soledad de la casa jugaba videojuegos cuando me daban permiso o si no me la pasaba jugando con plastilina. Mis papás tenían una pequeña biblioteca en la casa y de ahí saqué mis primeras lecturas, de ahí y de los libros infantiles que me regalaban. También la música tuvo que ver con mis papás y algunos otros gustos, como el teatro o la cuentería, cosas que mi papá practicaba y que me llevaba a ver. En ese tiempo, como es normal, era distinto todo. Pero con Popayán sigo teniendo muchas conexiones, no solo porque voy relativamente seguido, sobre todo antes de la pandemia, sino porque desde la misma forma de hablar ya hay una especie de concepción de las cosas. De Popayán me queda el sentido del humor, la lucha o conflicto con cierto tipo de moral, sobre todo la conservadora y sus rasgos católicos. Los amigos y las amigas, profesores, gente que todavía frecuento cuando voy, y claro, algo que no se puede negar, porque mal que bien es un problema cultural: la relación que uno establece con el trago. Todo eso es algo que siempre está en mí”, comenta el escritor.



‘Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo’, novela del escritor caucano Sergio Muñoz, ganó el segundo Premio Ópera Prima, concedido en 2021 por Panamericana Editorial. Foto: Especial para Gaceta

Precisamente, estos conflictos culturales presentes en el Cauca son abordados en ‘Aquellas pequeñas cosas…”, con una autenticidad y sentido del humor hiperbólicos, aunque siempre permanece reconocible un Popayán de la ficción, el mismo donde transcurre la historia de Tío Tombo, un ex-policía corrupto —pero culto— quien estimulado por el tiempo libre y el dinero acumulado que posee, decide patrocinar los más absurdos y vulgares proyectos, llevando siempre a su sobrino —escritor en ciernes— para que experimente con él los excesos del alcohol, las drogas y el sexo, todas las aventuras que luego serán materia de la novela que terminará escribiendo el joven.



De esta forma, con un lenguaje que refleja a la perfección esa sabiduría soez de las clases populares, así como una constante parodia del lenguaje académico y el esnobismo cultural, Sergio Muñoz crea un personaje que entra a la gran nómina de la literatura picaresca, heredera de François Rabelais, Francisco de Quevedo y el anónimo autor del ‘Lazarillo de Tormes’. Salvo que en el caso de Tío Tombo, contrario al personaje clásico de la picaresca que proviene de los márgenes de la sociedad (huérfanos, ladrones y mendigos), este es una figura de autoridad consagrada por el Estado, pero pervertido a tal punto que delata todas las hipocresías morales y falsedades institucionales de su sociedad. Sin embargo, el moralismo que podría desprenderse de la novela, es contenido por el humor negro del narrador, que va contando cada episodio como la escena faltante para un chiste jocoso y cruel, un chiste un poco más largo de lo habitual, un chiste que también se llama novela.



—¿Cómo nació tu interés por la literatura?



Recuerdo mucho que me maravillaba ver a gente decir cosas raras o distintas cuando era niño, generalmente personas que hacían poesía. Yo estaba más inclinado a estudiar matemáticas, de hecho inicié esa carrera en Popayán, pero me desanimé pronto. En mi adolescencia, por alguna razón, tomé mucha distancia de grupos de gente, de amigos del barrio o del colegio, y quizá en la literatura encontré una forma chévere de trabajar solo, ya fuera leyendo o escribiendo. Recuerdo mucho el impacto fuerte de escuchar, cuando estaba en el colegio, a Giovanni Quessep recitando ‘Un verso griego para Ofelia’. Yo era estudiante de Martha Arboleda, maestra brillante, que por otra parte es la esposa del poeta (me lo contó otro profesor que me vio en una clase leyendo a Quessep), y en medio de mi inocencia le dije a ella, en un descanso, que felicitara a su esposo de mi parte porque tenía mucho talento (creo que también le dije que tenía mucho futuro).



Con estas cosas en mente, un día en un parque montando tabla y viendo cómo todos mis conocidos progresaban en algún oficio, deporte o lo que fuera, y que yo siempre me desanimaba o me quedaba atrás, sentí que para lo que yo quizá servía era para esto de la literatura, era lo único a lo que no le veía mayor pero y que no me desmotivaba fácilmente. Entonces me puse a pensar qué hacer con esa inquietud y decidí retomar por los lados la escritura y ver la forma de estar en ese ‘mundo’ pero a nivel universitario, porque claro, ‘tocaba’ estudiar.



—¿Cuál fue el motivo que desencadenó la escritura de ‘Aquellas pequeñas cosas...’?



Cuando concebí la novela, el debate casi eterno sobre la Policía obviamente estaba vigente, por una parte, y por otra, estaba interesado en una especie de minigénero que son los chistes de tío. Un tercer ingrediente era el asunto de la corrupción, la homofobia, el clasismo y otro tipo de males que no solo afectan a Popayán, sino a todo el país, pero que yo siendo criado allá los sentía muy cercanos. Pensando en eso y en muchos otros asuntos, como los que conciernen a la academia, se me ocurrió que se le podría sacar mucho jugo a un personaje que fuera esa especie de tío dicharachero y que además fuera policía.



Los tíos generalmente son muy alcahuetas con uno y yo tengo un tío que era el que me llevaba de niño a las maquinitas, luego a jugar billar, cosas así. Vainas que un papá o una mamá no harían de buenas a primeras. Esa relación de alcahuetería que unos primos y yo habíamos vivido con él, y con sus chistes constantes, fue una especie de detonante para imaginarme o ficcionalizar luego lo demás: ese mundo de corrupción, amiguismo y violencia de muchos tipos que existen en la sociedad. Todo lo que se ve a través del narrador. En últimas, hay una mezcla de cosas que desencadenaron la escritura, todas amarradas por el trago o las historias que uno cuenta cuando toma aguardientico, sean malas o buenas. Algunas otras complejidades de la obra se dieron después. En ese sentido, hay muchos motivos juntos, esas cosas como que un día se juntan y termina de estallar la cosa, termina de darle uno la forma inicial o de armar el proyecto.



—¿Por qué escoger a un policía como personaje principal?



Más que problematizar el asunto de las personas que decidieron ser policías, mi inquietud estaba en los imaginarios que tiene la gente sobre “ser policía”, tener autoridad, fuerza, etc., y, a través de eso, cuestionar nuestras prácticas culturales. Una cultura corrupta, una sociedad corrupta, difícilmente podrán hacerle frente a instituciones corruptas. Siempre estará de por medio el amiguismo, la impunidad, los contactos, el salvarse uno mismo a toda costa, todo eso. La plata. Por otra parte, la Policía debería ser más una vocación que una única opción, por ejemplo, como pasa en algunos pueblos donde la ausencia del Estado limita todo tipo de condiciones. Pensando en cosas como esas, configuré a este expolicía que es Tío Tombo, pues resultaba posible representar esas pequeñas formas de corrupción a través de un círculo como el de un personaje así. Más que pensar en “satanizar un oficio”, pensaba en cuestionar una ética, un sistema de valores. Para mí, es un tema institucional más que de “manzanas podridas” o de unos cuantos culpables.



—¿A nivel narrativo qué fue lo más complejo de realizar?



Empecé a escribir la novela a principios de 2016, escribí un par de páginas pero la dejé tirada porque no supe cómo avanzar más. Seguí pensando en los personajes mientras tanto, en esto influyó que algunas amigas y amigos habían leído esas páginas y me preguntaban que cuándo la terminaba, que si la iba a publicar. Me resultaba muy difícil avanzar, entonces un día de 2017 me obligué a escribir todas las noches, durante una semana, y terminé una primera versión muy breve, de unas 60 o 70 páginas de Word. Así la dejé un tiempo más, luego en 2019 la leyó Adolfo Guerrero, quien me hizo unos comentarios y la trabajamos un poco más, en ese momento surgieron otras dificultades como que sería bueno darle unos matices al personaje de Tío Tombo, básicamente volverlo más complejo que no se quedara como una simple caricatura de un policía. Luego en 2020 la presenté al Premio Ópera Prima. Pero creo que lo más difícil fue encontrar ese tono para empezar a narrar la historia de una forma particular, que el tono me sirviera para configurar un universo y el lenguaje para esa historia. Cuando lo encontré ya la cosa arrancó y los personajes solitos fueron llevando la historia, me iban dando todo y yo los seguí hasta el final.



—Se ha considerado esta novela como una historia picaresca, ¿fuiste consciente de este aspecto, o cómo surgió ese tono humorístico, cínico y crítico a la vez?



Entre sí y no, porque yo había estudiado las formas de hacer humor en la picaresca, pero no de una forma demasiado profunda, sino en algunos casos puntuales en la Universidad con el profesor Leonardo Espitia, sobre todo el tema de la ruptura del decoro en el Siglo de Oro Español. Por lado estaba eso, que tuve en cuenta mientras escribía, entonces el tono cínico viene un poco de allí, pero también de las conversaciones que tenía con gente de todo tipo en la calle, esas conversaciones de café, cantina, bar, balcón, salón de belleza o taller de mecánica, que siempre están cargadas de humor y jocosidad, así como de otro aspecto que me parece importante y es la complicidad por malos actos y el burlarse de las autoridades. Este aspecto también me ayudó a configurar el tono crítico de la novela, aunque eso se complementó con mis propias inconformidades frente a la realidad del país y conmigo mismo. Entonces creo que la novela le debe tanto a las estrategias narrativas que aprendí en la academia, como a los recursos verbales que descubrí en la calle.



—Esta novela también trata sobre cómo escribir novelas en nuestro tiempo, ¿por qué decidiste incluir esa subtrama del escritor principiante?



Creo que esa es la preocupación general de todas las personas que escriben, qué es una novela o un cuento o un poema, y así mismo cómo escribirlo. Entonces, a veces parece que son las editoriales o los concursos los que institucionalizan una forma de hacer literatura, y esto resulta muy frustrante para muchos que escriben con formas alejadas de esos modelos, a mí particularmente me genera muchas complicaciones esa práctica, me aburro solo de leer las condiciones que explícita o implícitamente muchas instituciones exigen para reconocer la literatura. Por eso quise que esta novela fuera la propuesta de un, digamos, ‘método’ de hacer novelas y la demostración llevada a la práctica. Esto lo hago como un chiste más, no es que pretenda ser el renovador de la novela. En este sentido el personaje del sobrino me sirvió para incluir todas estas inquietudes, pero por otro lado, también muestro las incoherencias del escritor, sus debilidades, la pereza y las formas de corrupción en las que puede caer. Ese conflicto del sobrino por encontrar la forma de contar la historia de su tío, a la vez que lucha por mantener su vocación en medio del exceso y las tentaciones del dinero, me permitieron reflexionar sobre la misma literatura.



—¿Consideras que al escribir tu novela bajo el pretexto de un chiste, logras evidenciar por oposición algunas problemáticas del presente en Colombia?



El narrador siempre hace alusiones a que todo lo que cuenta es un chiste, que está recochando con lo que sucede a su alrededor, pero este es un juego entre sí y no, donde se refleja esa maña nuestra de bromear sobre nuestra difícil realidad, reírnos de nosotros mismos y nunca pasar a la acción, o de bromear para que no tomen en serio las verdaderas posiciones que asumimos. El chiste tiene posibilidades ilimitadas a nivel social, y creo que la novela muestra un poco esa forma extraña como asumimos las cosas en Colombia, pasa algo terrible y las redes se llenan de memes, muchas risas, pero no pasa nada en realidad. El humor siempre está cargado de componentes políticos y éticos, no es inocente, también es una provocación, por lo que al usar el chiste dentro de la novela también estamos haciendo crítica a la sociedad, como cuando el narrador dice que por muchas cosas malas que hayan hecho su tío y sus amigos, el peor castigo que van a recibir será una cirrosis. Entonces, como en ‘El lazarillo de Tormes’, la novela es un chiste que se le echa en cara una sociedad que no se toma en serio nada, se podrán reír al principio, pero después de pensarlo un poco deja un mal sabor, el de no poder ignorar siempre la realidad.