Así es 'Rómpela', el libro de Carlos Mora sobre cómo triunfar en el mundo digital 

Luis Carlos Bermeo Gamboa

Hay un rostro poco conocido por los seguidores de youtubers, instagramers, tiktokers y podcasters en Colombia, se trata de Carlos Mora, uno de los “influencer marketing” o representante de influenciadores más exitosos de Latinoamérica. Con su empresa Reach Out está al frente de las carreras de algunos creadores de contenidos que actualmente son tendencia, solo en 2020 sus representados sumaron un total de 9.1 billones de reproducciones y la audiencia que maneja es de 160 millones de seguidores.



El rostro de Carlos Mora tal vez será poco conocido, pero su influencia ha sido determinante en el éxito de grandes influenciadores como Ami Rodríguez, Yolo, Amara, Sofía Castro, Sebastián Silva, Javier Ramírez, Mariana Ávila, Nando, Panda, Carolina Manrique y Daniel Samper Ospina, todos ellos sí que lo reconocen.



“Si usted lo mira caminar por la calle, jamás sospecharía que ese muchacho vestido con bluyines rotos y cómodos tenis de marca es el hombre en torno al cual están plegados los youtubers más grandes del Cono Sur… Ese mismo tipo, él solito, sirve de paraguas para un sistema de creadores que superan con creces la audiencia de Televisa”, dice Daniel Samper Ospian, el “youtuber de 40”, quien con este concepto resultó un éxito sin precedentes y que a partir de estos contenidos ha presentado incluso montajes teatrales y publicado libros con excelentes ventas.



Después de varios años de experiencia en diferentes campos del emprendimiento, de fracasos en diversas empresas que nunca lograron quitarle su entusiasmo, Carlos Mora descubrió justo a tiempo que el mundo de los contenidos digitales, sus lenguajes y su cultura hipermedia, era la oportunidad para la que había estado preparándose, y así fue, con su intuición comenzó a entender las lógicas de este nuevo mercado, lo que le permitió apostar por los mejores y guiarlos en carreras que lograron superar todas sus aspiraciones, así logró que jóvenes talentosos no solo se divirtieran haciendo videos, sino que ganaran millones y fueran contratados por marcas prestigiosas, e incluso fueran invitados a participar en programas de televisión y a publicar libros.



En su libro ‘Rómpela’, Carlos Mora revela los secretos aprendidos en el mundo digital y brinda una guía clara de valores y responsabilidades, así como consejos para desarrollar sus talentos, a todos los que hoy se sientan atraídos por la creación de contenidos.



'Rómpela' es la guía para comprender el éxito de los creadores de contenido y cómo emprender en el mundo digital. Foto: Especial para Gaceta

—¿Qué lo motivó a dedicarse al mundo digital?



Cuando entendí que el mundo digital estaba cada día teniendo más fuerza en cada uno de los sectores económicos del mundo, dije: “me debo enfocar y debo montarme en este cohete, como digo en mi libro, acá es donde va a estar la fiesta. Ese fue el motivo más grande. Darme cuenta que el mundo se iba a estar moviendo en el sector digital”.



—¿Qué le fascinó de este mundo?



La rapidez en como conectas con audiencias sin tener aprobación de un intermediario y poder comunicar tu mensaje.



—¿Cómo la pandemia ha modificado la forma en que trabajan los creadores de contenido?



La verdad no mucho, nosotros seguimos con el mismo ritmo de trabajo, de hecho mucho más porque ahora la gente quiere consumir más contenido al no poder salir de casa.



—Se han conocido diferentes casos creadores de contenido digital que han promovido actos como fiestas o reuniones en contra de las medidas de bioseguridad y otros que incluso niegan las evidencias científicas de la pandemia y promueven teorías conspirativas. ¿Cuál considera usted que debe ser la posición de los influencer frente a realidades como la pandemia del Covid-19?



Siempre debemos enviar un mensaje de responsabilidad frente a estos casos y con nuestra voz podemos hacerle entender al mundo que lo que vivimos no es un juego y que realmente debemos ser conscientes.



—Muchas celebridades logran posicionarse en redes sociales, puesto que los precede su propia popularidad en el mundo del espectáculo, pero para quienes empiezan desde cero en el mundo digital, ¿qué cualidades deben tener para triunfar?



Lo primero que se debe preguntar una persona es si tiene la disciplina para poderse enfrentar a la generación de contenido para las diferentes plataformas que el mundo ofrece. Es donde el 99% de las personas se quedan en el camino. No tienen la persistencia necesaria para poder producir la cantidad de contenido que se requiere para poder llamar la atención de muchos. Entran también otros factores que explico en mi libro como la honestidad contigo en cuanto a tu talento se refiere. En mi libro los lectores podrán descubrir si realmente tienen ese ADN del emprendedor digital.



—¿Para usted cuál es la responsabilidad social que tienen los creadores de contenido, youtubers e influencer? ¿Cómo maneja este aspecto con sus clientes?



La responsabilidad cuando comunicas a millones es algo es enorme. Pero tenemos que entender que estamos en un mundo libre donde podemos exponer lo que nosotros como personas queremos informar al mundo. En mi caso y en el caso de mis representados, lo que buscamos siempre es llevar un mensaje de entretenga, que eduque y motive a quien reciba nuestro mensaje.



—¿Para un influencer todo está permitido o hay algún tipo de código ético para tener en cuenta en sus contenidos?



Hay distintas redes sociales o plataformas digitales que te permiten publicar lo que está o no está permitido. Ya es de cada quien el contenido que quiera desarrollar. Por lo que a nosotros nos concierne vamos a entregar siempre un contenido que este dentro de los marcos éticos que la sociedad nos indica.



—Se tiende a pensar que cualquier persona puede triunfar con un emprendimiento en el mundo digital, pero es más difícil de lo que parece, ¿cuáles son las actitudes y aptitudes que debe tener alguien para lograr éxito?



Honestidad con lo que eres capaz de entregarle al mundo, disciplina para desarrollar tu talento, y nunca, nunca dejes de aprender. Hoy no hay excusa. La información está toda a un clic. Lo que quieras aprender lo puedes encontrar en internet.



—¿Cuál es la importancia del fracaso para un creador de contenido digital?



Si logras realmente interiorizar el por qué llegó el fracaso a tu vida y realmente logras entender cuáles son los errores que cometiste en tu proceso, vas a prosperar en el tiempo. Cuando fracasas debes quitar el ego de tu camino porque realmente es tu mayor enemigo, no temas decirle al mundo que fracasaste mientras sigas tu camino. No hay éxito sin haber perdido alguna vez.



—Para usted, ¿cuáles son los siete pecados capitales que todos cometen al tratar de influir en las redes sociales?



Te voy a nombrar solo dos, los demás están en el libro: NO PUBLIQUES ESPERANDO LOS MILLONES DE LIKES. No puedes estar esperando likes o vistas sin pensar antes que el contenido que publicas realmente te hace feliz. Tu vida no se debe enfocar en cuántos likes o reproducciones tiene tu publicación, cuando estas empezando. Si sólo te enfocas en ellos lo único que vas a conseguir es una depresión constante, porque al inicio no es fácil conectar con las audiencias, es cuestión de tiempo y de persistencia.



INVERTIR EN PROYECTOS SIN TENER ENCUENTA CÓMO VA A LLEGAR EL DINERO A TU CUENTA. Por lo general, cuando las personas tienen una plata ahorrada en lo primero que piensan es en montar su negocio sin pensar en ¿a quién le van a vender?, entonces invierten sus ahorros en ese negocio tan soñado pero al cabo de un tiempo se les acaba la gasolina y nunca pudieron vender algo porque nunca hicieron una comunidad.



—¿Qué opina de los excesos en el mundo digital, como retos peligrosos y bromas incluso ilegales a los que han llegado algunos creadores de contenidos para ganar más seguidores?



Es imposible controlar a la gente, así que siempre va haber alguien tratando de hacer alguna cosa que va en contra de muchos criterios y posturas, ya sabes lo polémico es como un dulce para el placer visual humano. Ahora, desde mi punto de vista todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, si de alguna forma llega a romper las leyes que sea juzgado por ello.



—¿Por qué, según su libro, la disciplina es tan importante como el talento?



Las personas con un talento innato tienen una ventaja sobre los demás, fueron bendecidos y premiados por la energía divina, y más aún si esa persona con ese talento es capaz de explotarlo al máximo con disciplina. Fijo va a llamar la atención a la medida que va avanzando el tiempo. Sin duda alguna, para quienes no fueron bendecidos no hay nada más que aprender, estudiar y practicar para volverse expertos en un tema.



—¿Cuál es la importancia de los creadores de contenidos para la educación y la cultura?



Hoy encontramos diferentes tipos de creadores. Los que entretienen, motivan y educan. Si eres ese creador de contenido que puede educar divirtiendo a la gente tienes casi que todo asegurado, porque la gente está buscando eso para su vida todo el tiempo: el educarse y entretenerse. Lo clave para tener éxito como creador de contenido en la educación es encontrar la receta perfecta para poder entregar el mensaje y que llame la atención de la gente.



—¿Cómo analiza el que cada vez estén interviniendo más niños en la creación de contenidos? ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuáles son los consejos y advertencias en estos casos?



Hoy internet esta demonizado de muchas formas y es inevitable que lo que está pasando hoy con la creación de contenidos siga su curso como un tsunami de información que no tiene fin, ya todos estamos expuestos a una pantalla para recibir información, así que ojo a esto que voy a decir. Esa información la escoge quien está manipulando la pantalla y para responder tú pregunta: los padres sí o sí deben cumplir un papel importante de qué ven o que no ven sus hijos, ahí empieza todo, es donde los valores en el núcleo familiar se deben dejar muy claros. Consejos que doy: es importante que hoy todos trabajemos en nuestra marca personal en las redes sociales, debes tenerla o sino vas a perder vigencia en el mercado. Como núcleo familiar deben comunicarse y estar en constante monitoreo de que se está viendo en las redes.



—¿Cuáles son los principales mitos sobre el mundo digital que deben olvidarse?



El más importante: todos dicen que los creadores de contenido son unas personas que se paran al frente de la cámara a decir bobadas y realmente la cosa tiene otro lado de la moneda que es clave: no es fácil generar contenido, para ser un creador de contenido exitoso eres varias profesiones a la vez, desde guionista y creativo, pasando por productor audiovisual y conocedor de formatos tecnológicos para saber qué cámaras e iluminación usar, tipos de micrófonos para pasar a ser un post productor y enfrentarte al mundo de la edición y circulación para después convertirte en un medio de comunicación. Al ver el contenido parece fácil, pero no lo es.

Por eso cuando se ve y mira un canal de televisión o una emisora de radio o un periódico, nadie se imagina cuántas personas hay atrás para poder sacar sus publicaciones.



—¿Qué es lo que se viene en tendencias del mundo digital?



Toca estar muy pilas en cómo generas contenido, porque al final del día los seres humanos nos comunicamos a través de textos, audios, imágenes o videos. Entonces mi concejo es que siempre debes contar historias para conectar con las emociones de las personas, para que se sientan identificados con tu mensaje y ya entrando un poco más en lo tecnológico: cómo cuentas esas historias con los nuevos inventos que está desarrollando la humanidad, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el machine learning todo esto será lo nuevo y vamos a interactuar con un mundo que estará en constante cambio. Así que agarra todos esos elementos y cuenta tu mejor historia.



—¿Por qué considera que el mundo de los creadores de contenido, además de generar rentabilidad, también puede servir para promover buenas causas y campañas sociales?



Hay creadores de contenido con más disposición de crear contenido para ayudar a la comunidad en cuanto a obras benéficas, pero creo que cualquier creador que esté dentro de las tres palabras claves: educar, motivar o entretener sanamente, está haciendo todos los días una buena causa para aportar a la sociedad.



—¿Qué es más importante, y por qué: la popularidad en número de seguidores, la calidad del contenido o las ventas de los productos? ¿Cómo lograr el equilibrio?



Es una pregunta de muy amplio espectro. Solo quien está dispuesto a crear contenido toma la decisión sobre cuál debe ser la combinación perfecta que mencionas. Pero todo es importante para que te destaques como creador y una cosa lleva a la otra. Si generas contenido de calidad, ojo la calidad siempre será subjetiva porque hay contenidos que cuentan con un gran equipo haciéndolo con mayor desempeño, pero el mensaje se queda corto en el momento de exponerlo al mercado así hayan invertido millones de pesos en él. Como hay contenidos de bajo presupuesto y no tanta producción, pero la ejecución del mensaje fue tan bien lograda que llega a millones de personas. Al final la calidad de un producto quien la va a definir es el mercado.