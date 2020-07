Encuentro de Poetas en el Museo Rayo será virtual, vea los detalles

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Más de 270 poetas de todas las regiones de Colombia compartirán su poesía en los 150 recitales programados para la celebración del XXXVI Encuentro de Poetas Colombianas, que este año se realizará de forma virtual, durante 5 días seguidos, entre el 15 y 20 de julio. Aunque durante 36 años, desde 1984, el Encuentro se ha realizado tradicionalmente en el Museo Rayo de Roldanillo, siempre bajo la dirección de la poeta Águeda Pizarro; para 2020, debido a las medidas de aislamiento preventivo frente a la pandemia del Covid-19, el evento se adaptó para realizarse por primera vez en formato completamente virtual, pero manteniendo su magnitud cultural.



“Es muy importante que no muera ni se interrumpa este evento que, como ningún otro celebra la palabra y la creatividad de la mujer. Por lo tanto, nos acogimos a la política que están adoptando las demás instituciones culturales del país que es la de hacer exposiciones, conciertos, conferencias y recitales virtuales”, expresa Águeda Pizarro.



La poeta y directora del Encuentro también comenta: “Yo tuve que permanecer tres meses en Nueva York, cuando solo iba por un mes, y a mi regreso tan pronto vimos que la pandemia se alargaba, empezamos con las exposiciones virtuales. Con esa experiencia decidimos que no íbamos a esperar que se acabara el Coronavirus para realizar nuestro encuentro, aunque no podemos reunir a las personas, cuando empezamos a organizar el encuentro virtual recibimos una respuesta extraordinaria de las participantes, sobrepasando el límite de poetas que nos habíamos impuesto”.

Es por ello, que las tareas previas para realizar este Encuentro de Mujeres Poetas virtual han sido maratónicas, ya que para transmitir más de 100 eventos en 5 días y con más de 270 participantes, los organizadores han debido trabajar con cada una de las invitadas, solicitándoles videos de sus intervenciones para editarlos y programar su lanzamiento en vivo a través del Facebook del Museo Rayo (@museorayo1981).



“El Encuentro virtual se podrá ver en las fechas que originalmente habíamos elegido para el certamen en vivo, del 15 al 20 de julio. Se podrá seguir en los horarios que anunciaremos oportunamente y se transmitirá a través de Facebook live”, indica la directora del encuentro.

Otros eventos



Cabe destacar que además de los recitales individuales de poetas Almadres y colectivos de Almanegras, donde también participarán 15 poetas extranjeras, y poetas de diferentes comunidades indígenas colombianas; se transmitirán conferencias de literatura a cargo de las escritoras Carmiña Navia, Bertha Lucía Estrada, Maribel Elizalde y María Clara González. También, el lunes 20 de julio a las 10:00 a.m. en el recital ‘La poesía de la novela’, la escritora Paola Guevara leerá fragmentos poéticos de sus novelas.



El viernes 17, a las 9:30 p.m. se transmitirá el concierto ‘Poecántaros’, poesía musicalizada por Martha Elena Hoyos. Igualmente, el sábado 18 a las 9:30 p.m. también se presentará una obra de teatro de la Corporación Colombiana de Teatro de Bogotá a cargo de la poeta Patricia Ariza.



Además, este año el Encuentro estrenará una serie de video entrevistas de las voces más importantes de la poesía femenina en Colombia titulados ‘Versadas’ producidos por Martha Patricia Meza y su equipo desde hace más de dos años.

Premio Ediciones Embalaje



En cuanto al Premio Ediciones Embalaje que se entrega cada año en el marco del Encuentro de Mujeres Poetas, para esta versión virtual del evento no se hará el lanzamiento del libro de la poeta venezolana Amarú Vanegas, ganadora del premio. Aunque sí se realizará una ceremonia de premiación y un recital virtual con la poeta, será el sábado 18 de julio, a las 4:30 p.m.



“Como todos los años premiamos y publicamos a una poeta, en este año no ha sido posible publicar los libros, sin embargo vamos a otorgar el premio a la poeta venezolana, por una obra muy importante donde refleja el problema del desplazamiento, una tragedia que sufren en su país actualmente”, expresa Águeda Pizarro.

Exposiciones virtuales



El Encuentro de Mujeres Poetas cuyo epicentro es el Museo Rayo, aprovecha esta coyuntura para inaugurar exposiciones de artistas que aporten con su estética a la construcción de una feminidad colectiva en relación con la poesía, por ello, durante el evento se realizarán las exposiciones virtuales de importantes artistas colombianas como Sara Rayo y Emma Reyes.



“Mostraremos en video la colección de dibujos sobre papel de Emma Reyes, amiga de Rayo. Esta mujer excéntrica también fue la autora de unas memorias en forma de cartas escritas a Germán Arciniegas”, concluye la poeta.

Programa:

Miércoles 15

​

3:00 p.m. Instalación del XXXVI Encuentro de Mujeres Poetas.

3:30 p.m. Recital de poetas roldanillenses.

5:00 p.m. Recital.

5:30 p.m. Visita

virtual al estudio de la artista Sara Rayo.

7:30 p.m. Recital colectivo.

8:30 p.m. Recital especial de la poeta Águeda Pizarro.

9:00 p.m. Apertura exposiciones virtuales.

Jueves 16



9:00 a.m. Recital.

10:00 a.m. Conferencia ‘Las invisibles de la Generación del 27’, por María Clara González.

11:00 a.m. y 2:00 p.m. Recital.

3:30 p.m. Conversatorio con la poeta Marga López.



Transmisiones y programación por el Facebook @museorayo1981