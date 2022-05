El último adiós a Freddy Rincón: detalles de la canción que le compuso su amigo y salsero Harold Saa

La muerte del exfutbolista Freddy Ricón marcó no solo la historia del fútbol colombiano, sino la de Colombia, un ícono del Pacífico que será recordado por su inolvidable gol contra Alemania en el Mundial de Italia, 1990. Y también por su amor por la salsa.



“Este es un merecido homenaje a nuestro amigo. Él amaba la música y disfrutar de cada momento que uno pudiera compartir entre paisanos. Lo seguiremos recordando por muchos años y no queda más que decir: ‘Gracias, amigo, gracias’”, manifiesta Harold Saa, amigo del exfutbolista.



¿Cómo nace este homenaje musical al futbolista Freddy Rincón?



Esta canción nace a los pocos días del fallecimiento de Freddy, me levanté y me senté en la sala de la casa, donde justo él pasó su última noche, y vi una foto de él.



Esa noche tuve un sueño con él, en el que me llamaba y me hacía gestos de que fuéramos a hablar, y yo preguntaba, “¿en serio Freddy, estás acá?, y él me decía que “sí”. Así que, empecé a componer la canción en ese momento, para hacer ese merecido homenaje al gran futbolista, amigo y hombre que es Freddy.

‘Gracias Freddy Rincón’ fue grabada en el estudio de Indie Records. Y contó con la participación de varios músicos de la ciudad.



¿Por qué fue tan importante para usted invitar a Doris Rincón a hacer parte de este tributo?



Yo creo que ella es la persona que Freddy más amaba en la vida, su sobrina. Pero ellos crecieron como hermanos, al ser Freddy el último de los hermanos y ella la primera nieta de Rufina y Rafael —padres de Rincón—, se llevaban solo cinco años y Freddy siempre admiró el talento musical de Doris.

Harold Saa y Freddy Rincón fueron amigos por más de tres décadas, en las cuales ‘El Coloso’ saco a relucir sus conocimientos en géneros musicales como la salsa y los ritmos propios del Pacífico. Foto: Especial para El País



¿Le queda algo pendiente con ‘El Coloso’’?



Yo siempre quise ver a Freddy como director técnico de la Selección Colombia, es lo único que me quedó pendiente. De resto, como amigos nos entregamos todo, compartimos muchos momentos valiosos, que tengo en mi corazón.



¿Qué es lo que más resalta de esta producción musical?



La canción tiene varios componentes importantes, entre ellos es que en ella describo la amistad entre Freddy y yo. Por otra parte, hablo del dolor que sienten los colombianos al perder a un gran futbolista como lo fue ‘el Coloso’. Es una mezcla.

Participaron el pianista Aron Caicedo, el trompetista Carlos Zapata, en el trombón Camilo Maestre y el cantante Diego Galindo, entre otros



¿Cómo seleccionó a las personas que le ayudaron en la realización de esta canción?



La idea es que lo hiciéramos las personas que lo amábamos, sus amigos, personas con las que trabajó, los que lo vimos reír y enojarse. En esta canción hay personas que sienten el dolor profundo de su partida, como Doris, Óscar Rentería, y Maritza Saa; una persona de su familia, de sus amigos y una de su medio laboral.

El cantante y compositor Harold Saa rinde un homenaje musical a su amigo y reconocido exjugador de fútbol Freddy Rincón. Video: Tomado de Youtube

Una roja para la historia del fútbol



El pasado 13 de abril, el fútbol colombiano tuvo un duro golpe en su historia tras conocerse la muerte de Freddy Rincón después de protagonizar un trágico accidente la ciudad.



El exfutbolista no logró soportar los duros traumas que le dejó el choque y perdió el partido más importante de su vida. Aún siguen las investigaciones para esclarecer lo que sucedió esa madrugada de domingo con el exjugador, proveniente del Pacífico colombiano.