Jhon Edward Montenegro Jimenez

El historiador Jules Michelet en su libro ‘La sorciére’, lo definió de forma insuperable: “La mujer nace hada”. Una condición simbólica de las mujeres que conoce muy bien Antonina Canal, la autora y artista visual, conferencista, empresaria, terapeuta y pionera de la danza oriental en Colombia, quien a partir de su experiencia en el estudio de las tradiciones místicas orientales y europeas acaba de publicar su propio ‘Tarot de las hadas’, compuesto por 24 hermosas ilustraciones, realizadas por Sara Hoyos, de estas criaturas mitológicas asociadas a las fuerzas de la naturaleza y el poder femenino.



Antonina Canal ha dedicado gran parte de su vida a descubrir la conexión única de la mujer con el planeta, de esta forma encontró que las hadas son una metáfora del papel histórico de las mujeres como guardianas de la vida.



Después de publicar su libro ‘El despertar de la Diosa’, la autora regresa con un juego de cartas motivacionales para que cada día esté acompañado por la gracia de una hada.

¿Cómo ha pasado estos tiempos de pandemia?



Me vine con mi hijo Aswan, de 10 años, a vivir a la montaña a las afueras de Bogotá, me traje también a mi mamá que es maestra de yoga y estamos desarrollando un proyecto de huerta sostenible, jardín ecológico y apoyo a la comunidad. Desde aquí estoy dando todos mis cursos y conferencias online, y escribiendo mis próximos libros. Encuentro gran inspiración en el espíritu de la madre tierra.

¿Cómo surgió la idea de crear un tarot de las hadas?



Tenía este proyecto desde hace años, cuando era artista plástica dibujaba hadas y firmaba mis cuadros: Antonina Sirena Hada Azul. Siempre he tenido una conexión muy especial con estos seres de quinta dimensión que nos recuerdan jamás perder la magia y expresar nuestra niña interior. Además colecciono tarots desde hace años, de diferentes culturas. Siento gran fascinación por los mensajes del oráculo inspirados en los arcanos, que son el resultado de arquetipos del ser humano. Estuve en la isla de Delfos, en Grecia, hace algunos años recorriendo los lugares donde las sacerdotisas tenían sus oráculos y me parece fascinante el instrumento del tarot, no para leer el futuro porque no creo en eso, pero sí para recibir mensajes y sabiduría del universo.

¿Por qué escogió la simbología de las hadas para componer este tarot?



Las hadas nos conectan con la naturaleza, son las guardianas de los bosques, las cascadas, los ríos y las flores. Es un momento de manifestar una nueva humanidad mucho más conectada, respetuosa y alineada con la madre tierra, no podemos seguir viviendo en el hemisferio izquierdo del cerebro en exceso de materialismo y racionalidad. Las hadas nos invitan a pasar de pensar tanto y a sentir más, amar, agradecer, conectarnos con la creatividad y la magia. Nos recuerdan también que no podemos volvernos rígidos, fríos, acartonados, que es muy importante expresar nuestro niño interior: volver a jugar, bailar, reír, ser espontáneos, rodearnos de magia y color. El tarot es un instrumento muy poderoso para entregar mensajes e iluminar nuestros días.

¿Cómo fue el trabajo de investigación previa para realizar este tarot?



Fueron muchos años de investigación sumergida en los diferentes textos y libros sobre arcanos mayores, el origen e historia del tarot desde el mundo Antiguo: Egipto, China, Imperio Persa, Grecia, Italia y la cultura celta. No hay evidencia del origen exacto del tarot pero si de diferentes culturas para las cuales el tarot y el oráculo ha sido fundamental para comprender el desarrollo del ser humano. La palabra “arcanum” viene del latín y significa secreto o misterio. Un arcano es un arquetipo o modelo universal ante el cual respondemos internamente. Es un patrón que se repite en el comportamiento humano a través de la historia y refleja una realidad que está más allá de la cultura, el tiempo y el lugar.

¿Cuál es su hada favorita?



Todas las hadas son mis favoritas, cada una trae un mensaje especial y diferente. Pero me conecto con el Hada de la Magia, la número 1, equivalente al arcano del Mago en el tarot tradicional. Esta nos habla de las infinitas posibilidades que tenemos siempre para desarrollar nuestros talentos y manifestar nuestros sueños y proyectos.

Hada de la fuerza



Representa tu fuerza, tu poder y liderazgo. Tu capacidad de salir adelante en la vida a pesar de las dificultades. Es un llamado a empoderarte y dejar el drama, la victimización y la queja. Mensaje: eres un guerrero, convierte los desafíos en oportunidades de crecimiento. Música sugerida: tambores africanos. Palabra de poder: liderazgo. Colores: rojo y amarillo.