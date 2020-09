Amor y desapariciones en tiempo de pandemia: lo que verá este jueves el 'Oiga Mire Lea'

Erika Mantilla

Continúa este jueves el Festival Internacional de Literatura 'Oiga Mire Lea' con Daniel Samper Pizano, en conversación con Margarita Vidal sobre ‘Hablar de Amor en Tiempos de Pandemia’, a las 6:30 p.m.



Además estará, entre otros, Brenda Navarro, de México, quien hablará con la periodista Paola Gómez sobre ‘Las desapariciones como pandemia’, a propósito de su libro Casas Vacías.



Uno de los invitados más esperados es Héctor Abad Faciolince, quien hablará el viernes a las 6:30 p.m. -con Santiago Gamboa- sobre ‘Los diarios como obra literaria’, mientras celebra que la película de Fernando Trueba inspirada en su novela ‘El Olvido que Seremos’, representará a Colombia en los Premios Goya, en la categoría Mejor Película Iberoamericana.



Esta semana se ha hablado mucho sobre pandemia y literatura, como es el caso de Javier Cercas, autor de la novela ‘Terra Alta’, con la que obtuvo el Premio Planeta 2019.



En entrevista con Diego Martínez Lloreda, Cercas dijo que “la pandemia no es buen material para una novela, al no tener la dimensión épica de las guerras”, pero sí puede ser un carburante de la literatura. Admitió que el motor secreto de su novela fue “la crisis catalana en el otoño de 2017 que puso a España y especialmente a Cataluña en una situación terrible”.



Habló sobre la filología, su forma de ganarse la vida como docente universitario, que lo obligó a estudiar a grandes escritores, poetas y dramaturgos, “un gran escritor es un gran lector”.



Cercas, autor de El Impostor, también se refirió en esta entrevista a la situación en Colombia: “Con las víctimas del terrorismo hay que estar, pero se necesita entender a los verdugos, es la única forma de combatirlos”. Acerca del protagonista de ‘Terra Alta’, Melchor Marín, agente de la policía autónoma catalana, argumentó que es una víctima y “no es posible evitar ser víctima, pero sí verdugo”.



Su libro, dijo, lanza una gran pregunta: “¿Es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia”. Para Cercas, el corazón de su novela parte de la frase que pronuncia un viejo policía: “La justicia absoluta puede ser la más absoluta de las injusticias. En Colombia lo están viviendo con el proceso de paz. Solo los colombianos saben qué cantidad de justicia es aceptable para la paz”.

Lea además: Festival Internacional de Ballet va hasta el 5 de septiembre, detalles para no perdérselo

Otro invitado de lujo es el novelista mexicano Guillermo Arriaga, quien además es productor y director de cine. Habló con el periodista Víctor Diusabá sobre ‘Salvar El Fuego’, Premio Alfaguara de Novela 2020.

Tras recordar que hace 20 años estuvo en Cali dictando un curso de cine y TV con su amigo Fernando Gaitán, afirmó que pertenece a la tradición de “los que quieren contar historias y no hacer catedrales de palabras”. “Soy de la Unidad Modelo y lo digo con orgullo porque en ese barrio de clase media baja se formó mi visión del mundo, que la han conformado la calle y el monte, aprovecho lo que viví para darle carne y hueso a personajes como El Máquinas, malandro que acompaña mi relato”.



Por su parte, la escritora caleña Pilar Quintana, habló de la reedición de su libro de cuentos ‘Caperucita se come al lobo’ y de la polémica que se creó en Chile cuando el Ministerio de Educación lo incluyó en el plan de lectura en escuelas públicas.



Opinó: “Alguien dijo que era nocivo para los estudiantes leer un cuento donde se narraba una violación de manera explícita y yo, que nunca pensé este libro para jóvenes, dije: ‘No es nocivo que los jóvenes lean y conozcan cómo ocurren las violaciones, lo nocivo es que los violen. Es nocivo que un joven lea sobre una violación y le digan: ‘Esto es prohibido’”.

Lea además: Festival Internacional de Ballet va hasta el 5 de septiembre, detalles para no perdérselo