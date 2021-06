Tite: "Colombia tiene jugadores que merecen nuestro respeto"

Ricardo Micolta Angulo

Los partidos contra Colombia suelen demandar el "nivel más alto de exigencia" para Brasil, dijo este martes el seleccionador Tite, un día antes de que la 'Seleçao' enfrente a los cafeteros en Rio de Janeiro en la penúltima jornada del Grupo B de la Copa América-2021.



"Nuestros enfrentamientos con Colombia fueron siempre muy difíciles. Si miramos hacia atrás, en los juegos amistosos y en los partidos de las eliminatorias, ellos siempre tuvieron el nivel más alto de exigencia", dijo el entrenador, de 60 años, en rueda de prensa virtual en Teresópolis, municipio cercano a Rio.



"Les transmití eso a los jugadores y no estoy hablando como una sobrevaloración, sino por respeto y reconociendo las dificultades" de enfrentar al combinado cafetero, agregó.



Sin James Rodríguez ni Falcao García, la Colombia que dirige Reinaldo Rueda viene tocada luego de perder 2-1 con Perú el domingo en Goiania, en un juego en que dejó una pálida imagen.



"Colombia siempre proporciona un juego muy parejo (...) tiene jugadores que merecen nuestro respeto", advirtió el asistente técnico de Tite, el exfutbolista Cesar Sampaio.



Clasificado a cuartos de final desde la segunda jornada, Brasil mantendrá la idea de rotar la nómina para probar jugadores y estrategias con miras al Mundial de Catar-2022, al que se da por descontado que clasificará luego de iniciar pisando fuerte en el premundial sudamericano, con seis victorias en igual número de partidas.



Aunque el DT no dio pistas de los cambios, el portero Weverton dio a entender más temprano que atajará contra los cafeteros.



"Vamos a tener cambios pero, teóricamente, no van a modificar el engranaje del equipo. Es lo que buscamos", señaló el entrenador.



El seleccionador se unió a voces como las del técnico de Argentina, Lionel Scaloni, o los astros Lionel Messi y Neymar, que critican las condiciones de la cancha del estadio Olímpico Nilton Santos, hogar del Botafogo, donde se disputará el encuentro.



"El estado del gramado no es bueno (...) Tener mejores condiciones en el gramado proporciona un mejor espectáculo", afirmó.



Brasil es líder del Grupo B con seis puntos, tras golear a Venezuela (3-0) y Perú (4-0), seguido por Colombia (4), los incas (3), la Vinotinto (2) y Ecuador (1).



Los colombianos, liderados por Juan Guillermo Cuadrado, necesitan de un punto para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.