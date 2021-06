Selección Colombia: ¿Cuál debe ser su objetivo real en la Copa América de Brasil? 

Daniel Molina Durango

Hay mejoría, pero la recuperación será lenta. Con Reinaldo Rueda, Colombia volvió a ganar de visitante en Perú y mantuvo a raya a la Argentina de Messi. Con una gran incertidumbre llega el equipo cafetero a suelo brasileño para pelear la Copa América que arranca este domingo.



En su regreso al banquillo cafetero luego de 15 años, Rueda fue audaz: excluyó al astro James Rodríguez por considerar que no tenía un “nivel óptimo”. La decisión molestó al goleador del Mundial de Brasil-2014, pero los resultados le dieron la razón al técnico. Ahora los retos serán distintos para el cuadro nacional.



¿Ir a ganar el torneo continental o afianzar la idea futbolística? Esos son los dos grandes interrogantes que los seguidores de la ‘Tricolor’ se hacen de cara a la competencia.



Colombia solo ha ganado una vez la Copa América (2001) y muchas voces reclaman cosechar un nuevo título, sobre todo para una generación que se ha abierto camino en el balompié internacional.



“Siempre que nos colocamos la camiseta de la Selección es una responsabilidad muy grande. Siempre queremos ganar y tenemos ilusión. Ese es el propósito que nos une. Debemos aprovechar estos días previos. El hecho de haber perdido nuestra sede del torneo no puede ser disculpa”, comentó en días pasados el estratega Rueda.



Colombia, que iba albergar el torneo junto a Argentina, pero perdió la sede por las protestas contra el Gobierno, conquistó la Copa por única vez hace veinte años como local.



Desde entonces el fútbol cafetero ha crecido, al punto de presentar una alineación con ocho jugadores del fútbol europeo contra Argentina. Pero la Copa América sigue siendo su bestia negra: en las últimas seis ediciones el mejor resultado de los colombianos fue el tercer puesto obtenido en 2016.



“Siempre hay que apuntar a ganar todo. Rueda puede aspirar a ir por el título, pero es un escenario que sirve también para ver jugadores que pueden ser alternativas para la Eliminatoria. La Copa América hay que irla a ganar y los jugadores convocados deben tener ese mismo pensamiento”, comentó el exjugador Gerardo Bedoya, campeón con la camiseta de Colombia de la Copa América en 2001.



El seleccionado colombiano integra el Grupo B del torneo continental junto al local Brasil, además de Venezuela, Perú y Ecuador.



Rueda “va a tomar la Copa América para afianzar la selección más que para ganar un título o llegar a una final”, opinó el periodista Steven Arce en diálogo con la AFP.



Y es que con el poco tiempo que lleva Reinaldo al frente del combinado nacional, una de las posibilidades que tendrá el cuerpo técnico es competir, pero consciente de que sumará unidades de trabajo pensando en el camino al Mundial de Catar 2022, considerado el objetivo más importante en este nuevo ciclo del entrenador vallecaucano.



“La Copa América le va a servir al profesor Rueda para conocer más a un grupo con el que lleva poco tiempo de trabajo. El sumar partidos va a generar confianza para lo que viene en la Eliminatoria y si por ahí nos encontramos con buenos resultados en este torneo, pues será ganancia. Yo soy de los que piensa que debemos formar grupo para lo que será la disputa del cupo al Mundial de Catar”, explicó Arnulfo Valentierra, campeón de la Copa Libertadores en 2004 con el Once Caldas.



Colombia, campeona en 2001 de la Copa de la que fue anfitriona, se marchó de la pasada edición en Brasil invicta en los cuartos de final —ganó su grupo con puntaje perfecto de 9 puntos y empató 0-0 con La Roja en los 90 minutos en los cuartos para luego caer por penales— y sin recibir goles.



Por último, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama le hizo una recomendación a Rueda de cara a esta Copa.



“Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol. Pero no inventemos que el fútbol está inventado”, indicó el excapitán de la seleccción tricolor.