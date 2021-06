¡Se escapó el empate! La Selección Colombia perdió ante Brasil en los últimos minutos del juego

Ricardo Micolta Angulo

De la victoria, la Selección Colombia pasó este miércoles en la noche a una triste derrota. El golazo que marcó Luis Díaz en el minuto 10 del partido fue empañado por una polémica decisión del árbitro argentino Néstor Pitana, que validó un gol que les dio el empate a los brasileños en el minuto 78 y, cuando ya parecía que la igualdad sería el resultado final, vino la estocada de la ‘Canarinha’, en el tiempo de adición.



Brasil, ya clasificado a los cuartos de final, derrotó 2-1 a Colombia por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América, en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. Pese a este nuevo revés, la 'tricolor', que descansará en la última jornada, el domingo, ya está clasificada.



El técnico cafetero Reinaldo Rueda volvió a tocar la nómina. Daniel Muñoz fue inicialista como lateral derecho, Luis Díaz jugó como extremo por la izquierda y Rafael Santos Borré acompañó a Duván Zapata en el ataque. Ello, sumado al regreso de Matheus Uribe al plantel, tras pagar sanción.



Transcurría el minuto 10 del partido y Colombia emprendió un ataque por el costado derecho con Juan Guillermo Cuadrado, quien levantó el balón metiéndole una rosca que siguió con un centro perfecto para Luis Díaz, que llegaba por el segundo palo y, sin pensarlo, se levantó y remató de chalaca fusilando al arquero Weverton. Golazo.



El gol colombiano, desde luego, generó la reacción de Brasil, que metió el acelerador, pero inmediatamente encontró juntas y ordenadas las líneas del mediocampo y la defensa de la Tricolor. Hubo inclusive solidaridad de los delanteros, que se vieron en varias ocasiones despejando balones.

Neymar, la figura brasileña, se veía incómodo y la marca ordenada por Rueda resultaba efectiva.



Pero le costaba a Colombia tener la pelota y salir con peligro hacia el área de Weverton. De hecho, tras el gol, su trabajo en el resto del primer tiempo se concentró en defenderse de la arremetida del local, que, no obstante, no generaba riesgo.



La polémica

En el segundo tiempo, Brasil prolongó el dominio y la presión que mostró desde que estuvo en desventaja, pero Colombia no perdía la concentración ni las marcas. Era muy ordenado aunque no tuviera la pelota. La salida era su mayor pecado.



El local trataba de hacer el juego más rápido y vertical, y en una acción en el minuto 54 Neymar por poco conecta un balón peligroso que le cayó desde larga distancia. El arquero David Ospina se quedó con el balón.

Solo hasta el minuto 60 salió Colombia de su zona en un contragolpe que, sin peligro, construyó Duván Zapata.



Tuvo la mejor opción para empatar el juego un deslucido Neymar en el minuto 66, cuando recibió una pelota filtrada, eludió a Ospina, pero estrelló el balón en el poste tras quedar casi sin ángulo para anotar.

Una amarilla para Juan Guillermo Cuadrado, por falta, dejó malas noticias en el conjunto cafetero, pues el jugador de Juventus no podrá estar en el partido de cuartos.



Una jugada polémica le permitió emparejar el juego a Brasil, tras un ataque en el que el balón golpeó al árbitro Néstor Pitana, quien amagó con detener el juego y originó que los jugadores colombianos se pararan momentáneamente, pero autorizó la continuidad y vino un centro que cabeceó Firmino para vencer a Ospina con algo de responsabilidad del portero tricolor. Gol. 1-1. El VAR revisó la acción, pero un Pitana vacilante la validó.



Los jugadores colombianos perdieron concentración tras esa jugada y cuando el partido ya expiraba vino el segundo gol de los brasileños.

Casemiro, sin marca, capitalizó de cabeza un cobro de esquina de Neymar.



El domingo, Brasil enfrentará a Ecuador y Venezuela a Perú. Los tres últimos buscarán el tiquete. Colombia tendrá fecha de descanso.

La síntesis

Estadio: Nilton Santos de Rio de Janeiro

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)



Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Everton Ribeiro, Casemiro, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar.

DT: Tite

Cambios: Firmino por Ribeiro (46), Lodi por Alex Sandro (62), Paquetá por Fred (68), Everton por Gabriel Jesus (77), Barbosa por Richarlison (77).

Amonestados: Alex Sandro, Everton Ribeiro, Neymar.



Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo, Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Duván Zapata.

DT: Reinaldo Rueda

Cambios: Miguel Borja por Zapata (64), Gustavo Cuéllar por Borré (64), Óscar Murillo por Díaz (90 + 1).

Amonestados: Cuadrado, Ospina, Barrios, Cuéllar.

Goles: 0-1, Luis Díaz (10); 1-1, Firmino (78); 2-1, Casemiro (90 + 10).