Ricardo Gareca también ve con buenos ojos un tercer lugar para Perú en la Copa América

Francisco Henao

El técnico del combinado peruano, Ricardo Gareca, dijo este jueves que el equipo peleará para estar entre los tres primeros de la Copa América-2021, en un partido que considera "muy importante" frente a Colombia el viernes en Brasilia.



En conferencia de prensa virtual, Gareca señaló que a Perú no le pesa pelear para ser tercero, pese a que las expectativas siempre crecen cuando el equipo avanza, como hizo el combinado inca, hasta una semifinal.



"No pudimos, entonces trataremos de luchar por la otra posibilidad que es estar dentro de los tres primeros", indicó.



Según Gareca, su equipo consiguió lo que venía a buscar en función de su futuro. "El objetivo se cumplió porque incorporamos a muchos muchachos y decidimos respaldar a muchos muchachos más, verlos, darles una mayor continuidad (...) Desde ese punto de vista, independientemente del resultado, para nosotros como comando técnico, se cumplió", dijo.



En lo deportivo, Perú ha hecho los méritos para llegar a la semifinal, y en esa instancia, siempre crece la posibilidad de avanzar nuevamente a una final de Copa, evaluó.



Ahora lo que queda es volver a medirse con Colombia, a la que superó por 2-1 en la fase inicial.



El seleccionado cafetero "nos lleva a esforzarnos permanentemente al máximo de nuestras posibilidades", dijo Gareca.



Y valoró: "Tiene todos los matices que puede tener una selección: a nivel individual, colectivo, la pelota parada. Es una selección muy bien confeccionada en todas sus líneas. Es en todo en lo que nos tenemos que cuidar".



El partido del viernes tiene "un valor muy importante", respondió ante una consulta sobre el encuentro para definir el tercero en la Copa.



"Debería ser y es un reconocimiento importante a aquellas selecciones que logran encaminarse a los partidos finales", señaló. "No hay que caer en un exitismo que solamente aquellos que disputan una final son los que han logrado los mejores rendimientos".



Incluso, partidos definitorios como este "deberían tener un reconocimiento importante en la parte económica cada selección y sobre todo las que llegan a los tramos finales", para que puedan contar con una medalla en lo deportivo, pero también una retribución "que le permita a cada federación exigirse cada vez más para lograr estas posiciones".



Después del viernes, cuando Perú intentará cerrar "la mejor Copa posible", los incas continuarán persiguiendo "la gran meta que es tratar de volver a estar en un Mundial", dijo el entrenador argentino.