Reinaldo Rueda lamentó la eliminación de Colombia: "La fortuna no nos favoreció"

Ricardo Micolta Angulo

El entrenador Reinaldo Rueda dijo este martes en rueda de prensa que la fortuna esta vez "no favoreció" a Colombia en la definición por penales ante Argentina en la semifinal de la Copa América-2021.



En cuartos de final, Colombia logró el pase ante Uruguay en los tiros desde los 12 pasos. Esta vez, no pudo superar esa instancia frente a Argentina.



Sin embargo, indicó que esta participación "invita a soñar, a pensar que estamos en el camino correcto", en relación al proceso que lleva adelante desde que asumió al frente de la selección cafetera en enero.



Según Rueda, les manifestó a los jugadores: "Que levantáramos la cabeza, que nos miráramos a los ojos, que no teníamos que reprocharnos nada. Y sobre todo ellos, que hicieron una entrega íntegra".



"Este torneo es súper competitivo. Es una buena valoración para nosotros, y antes que todo nos sentimos muy orgullosos del grupo de jugadores, de la forma en que en tan corto tiempo han asimilado" el juego que se ha planteado, dijo el DT cafetero.



Además señaló: "Enfrentamos este torneo con gran motivación, con un propósito de llegar a la final; no era fácil (...). El paso que se dio. Todo ha sido positivo".