"Perú debe respetar su esencia ante Colombia para encaminarse en la Copa América", dice Gareca

Juan Carlos Pamo

Perú debe "respetar su esencia" y salir ante una "difícil" Colombia el domingo en Goiana a buscar ser protagonista para encaminarse en el Grupo B de la Copa América-2021, dijo este sábado su entrenador, Ricardo Gareca.



Brasil amargó el debut de los peruanos en el torneo continental al golearlso 4-0, pero para Gareca esa abultada caída no cambia el espíritu del grupo.



"Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolística, eso es lo mas importante", destacó en rueda de prensa virtual el entrenador argentino, que dijo no tener reproches para sus jugadores.



"Si hay algo que se le ha reconocido a Perú es que independientemente del rival trata de ejercer un protagonismo, no espera a ver que sucede en el partido. Siempre tenemos intenciones de hacerlo (ser protagonistas) y eso no va a variar", remarcó el argentino, que devolvió a Perú a un Mundial en Rusia-2018 y un año después cayó en la final de la Copa América Brasil-2019 ante la 'verdeamarela'.



Gareca advirtió que Perú debe "afianzar funcionamiento" para salir "ante una Colombia difícil de enfrentar" y "que ha crecido muchísimo con el correr de los años"



"Tenemos en la cabeza va a ser un partido duro como siempre son los partidos con Colombia", pero "los veo bien a los muchachos", acotó.



Más allá del juego, Gareca fue consultado por el triste registro de Brasil que este sábado pasó la barrera del medio millón de muertos a causa del covid-19.



Al respecto, Gareca consideró que la pandemia golpea no solo a Brasil, sino "que ocurre en toda Sudamérica, como sudamericano me golpea".



Brasil lidera el Grupo B con puntaje ideal (6), Colombia marcha segundo con cuatro puntos y Venezuela suma una unidad. Ecuador y Perú aún están en cero.