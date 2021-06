Paraguay y Bolivia, a sumar antes de medirse a los favoritos del Grupo A de la Copa América

Ricardo Micolta Angulo

Paraguay y Bolivia se miden el lunes en Goiania en su debut en la Copa América, en el que buscarán una victoria que les permita afrontar con más tranquilidad los tres próximos partidos del Grupo A ante las experimentadas Argentina, Chile y Uruguay.



Las horas previas al encuentro han estado marcadas por los cuatro positivos por la Covid-19 registrados en la delegación boliviana (tres futbolistas y un miembro del cuerpo técnico), aunque por el momento se desconocen los nombres.



Momentos distintos

Ambas selecciones llegan en momentos distintos al torneo: mientras Bolivia aterrizó en Brasil con la moral cargada gracias a su reciente victoria contra Venezuela (3-1) y arrancar un empate en Chile (1-1) en partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022, Paraguay es ahora mismo un mar de dudas tras sumar un punto en sus dos últimos encuentros: 0-0 en Uruguay y derrota en casa 0-2 contra Brasil.

Berizzo, en apuros

El técnico guaraní, el argentino Eduardo Berizzo, se encuentra en la cuerda floja y necesita una buena campaña en la Copa América para no perder el cargo. En sus 20 partidos como seleccionador paraguayo, logró apenas 3 victorias (2 en partidos amistosos), 9 empates y 8 derrotas, números que no gustan a los seguidores de la albirroja.



Paraguay perdió para el torneo a uno de sus mejores defensas, Juan Escobar, quien pidió no ser convocado por motivos personales, igual que el delantero Tony Sarabia.



El once paraguayo presentará varias novedades respecto al equipo que perdió contra Brasil en el premundial.



Berizzo abandonará el 5-3-2 usado contra la 'canarinha' para pasar a un 4-4-2, lo que supondrá la salida de Rojas y Alderete de la defensa, donde entra Espínola, una línea de cuatro en el medio con Giménez, Villasanti, Lucena y Oscar Romero como novedad, mientras que en ataque se mantendrán su gemelo Ángel Romero y Miguel Almirón.

Positivos en Bolivia



En el lado boliviano, el entusiasmo previo al partido se desvaneció tras conocerse que hay tres jugadores que dieron positivo por el virus.



Ello trastoca los planes del técnico, el venezolano César Farias, que deberá decidir ahora si los sustituye o espera a que se recuperen tras cumplir cuarentena.



La idea de Farias era repetir el once que ganó recientemente a Venezuela en La Paz y liderado por el veterano delantero Marcelo Moreno, quien estará ausente por contagio de Covid-19.



La última vez que Paraguay y Bolivia se enfrentaron en la Copa América fue en 1999, en partido disputado en la capital guaraní y que terminó con empate a cero.

Posibles formaciones:



Paraguay: Anthony Silva; Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Arzamendia; Gastón Giménez, Angel Lucena, Villasanti, Oscar Romero; Almirón y Ángel Romero.

DT: Eduardo Berizzo.



Bolivia: Rubén Cordano; Roberto Fernández, José Segredo, Jairo Quinteros, Jorge Flores; Leonel Justiniano, Moises Villarroel, Erwin Saavedra, Carlos Arce; Rodrigo Ramallo y Gilbert Álvarez.

DT: César Farías.



Árbitro: Diego Haro (Perú).