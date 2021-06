¡No más ensayos! Contra Brasil, la Selección Colombia necesita un equipo más compacto

Francisco Henao

Colombia arrancó la Copa América con un promisorio triunfo ante Ecuador, se frenó con el muro venezolano Wuilker Fariñez y tropezó con Perú en la tercera fecha.



Ahora su entrenador Reinaldo Rueda tiene la prueba de fuego ante Brasil, el invicto y gran favorito de la Copa.



Rueda perdió el primer partido de su segunda era al frente de los cafeteros ante un Perú resiliente, que levantó cabeza días después de recibir una dolorosa goleada 4-0 en el debut en la Copa ante el Brasil de Neymar.



Ahora será la ‘Tricolor’ la que deberá chocar con la ‘Canarinha’ por la cuarta fecha del Grupo B, con la clasificación en disputa.



“Todos los juegos hay que jugarlos, es un grupo muy competitivo y de Brasil todos conocemos sus grandes virtudes, pero estamos para revertir esta situación”, señaló el timonel colombiano minutos después de masticar la derrota 2-1 ante la selección incaica en Goiania.



Colombia volvió a pecar de falta de eficacia frente al arco y tuvo errores en defensa que le costaron demasiado caro dejándolo estacionado en cuatro puntos, aún escolta de Brasil, que marcha primero con seis puntos, por encima de Perú (3), Venezuela (2) y Ecuador (1).



Para salir a flote hay que “colocar el fútbol, colocar el orden y evitar las imprecisiones que cometimos”, como el gol del triunfo peruano, obra de Yerry Mina en contra, dijo Rueda.



Por ello, el cotejo del miércoles ante la escuadra orientada por Tite se convierte en una verdadera prueba de fuego para un seleccionado colombiano que deja dudas en su funcionamiento, sobre todo teniendo en cuenta que este nuevo proceso bajo la disciplina de Rueda acumula cinco cotejos, incluyendo los dos que se realizaron por la eliminatoria suramericana.



La pregunta que sobrevuela ahora a la afición colombiana es si el equipo puede volver a sonreír en un torneo en el que Rueda pretende conocer al equipo a fondo, probando jugadores nuevos y encaminar el proyecto hacia la continuidad del premundial Catar-2022.



El miércoles tendrá al frente un equipo que está un escalón por encima del resto de los competidores en la Copa.



Imagen de un compromiso entre Colombia y Perú por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América de Brasil 2021. AFP - El País

"Ante Perú se jugó el peor partido"

“Con una derrota terminó la etapa de ensayos en la Selección Colombia, lo que sigue es contra rivales de mayor envergadura, a los que hace años no les ganamos por eliminatorias. Ante Perú se jugó el peor partido de esta etapa. Ya es hora de activar el equipo. Los ensayos, lógicos y aceptados, ya terminaron. Llegó la hora de competir”, comentó Carlos Antonio Vélez, analista de RCN Radio.



Por su parte, el técnico colombiano Armando ‘Piripi’ Osma fue claro en afirmar que “las selecciones nacionales se deben enfocar en encontrar el once ideal. Es labor buscar jugadores que puedan en ciertas ocasiones reemplazar a esos llamados titulares. Considero que desde ahora el cuerpo técnico se la va a jugar con el equipo principal”.



La derrota ante Perú evidenció en lo vital que se ha convertido Matheus Uribe en la zona medular.



El volante del Porto no solo aporta en recuperación del balón, sino que es el hombre encargado de darle salida al juego de Colombia en ofensiva, sumado a la sorpresa y cayendo a posición de gol en el área rival.



“Colombia extraña mucho a Matheus Uribe. Es cierto que el mejor jugador es el que no está, pero en este caso, la imprecisión de Sebastián Pérez en las pocas intervenciones que tuvo hacen notar aún más la ausencia del hombre del Porto”, apuntó el periodista Andrés Lacouture, de Espn.

¿Uno o dos números 9?

Otra de las conclusiones que debió dejarle a Rueda la rotación de la nómina es la conformación del ataque de Colombia.



Jugar con dos nueve no ha dado lo que se esperaba.. Duván está apresurado a la hora de definir y sufre como extremo izquierdo, diferente de lo que aporta Rafael Borré por fuera del área. Borja es el que más ha aprovechado la confianza del DT. Lleva dos goles.



“La combinación entre Miguel, Edwin y Duván la veía así para mejorar la llegada, la eficacia. Teniendo dos hombres como Miguel y Duván, que tenía la libertad de cambiar con Edwin. Fue una variante que se intentó, pero no dio el resultado ideal”, explicó el DT.



¿Hace falta James?

James Rodríguez no fue convocado por la Selección Colombia para jugar la Copa América 2021, y ese es un tema que sigue generando una gran polémica en el país.



La situación vivió un nuevo episodio este domingo, cuando la Tricolor perdió 2-1 frente a Perú.



Esto generó una ola de comentarios en redes sociales, avivando aún más el debate. ¿Debió ser convocado Rodríguez?



“Estoy muy triste por la presentación de Colombia, estoy en duelo por ver cómo está jugando de mal un partido contra Perú. Hoy sí que nos hizo falta James Rodríguez”, indicó Óscar Rentería en el espacio La Polémica en el canal Win Sports.



Colombia aspira a mejorar su cara futbolística en el compromiso de mañana ante Brasil, donde se espera que Reinaldo se acerque a lo que es el equipo ideal que tiene en su cabeza.