¡línea por línea! Así llegan Colombia y Argentina a las semifinales de la Copa América 

Juan Carlos Pamo

Colombia y Argentina se citarán este martes en el estadio Mané Garrincha de Brasilia para jugar la otra semifinal de la Copa América.



Aunque ambos equipos llegaron en situaciones diferentes a esta definición, el onceno cafetero venciendo en penales a Uruguay y la albiceleste goleando a Ecuador en tiempo reglamentario, el de este martes presagia ser 'otro' partido para las dos escuadras.



Previo al duelo, las campañas en primera fase indican que a Argentina le fue mejor, dominando el Grupo A con 10 puntos producto de tres victorias y un empate.



Entre tanto Colombia se clasificó como tercera del Grupo B, firmando una campaña irregular al registrar solo una victoria, una igualdad y dos derrotas.



Los dirigidos por Reinaldo Rueda esperan que lo de este martes sea mejor para alcanzar el boleto para la final, a la que no accede desde el 2001.



Radiografía de Colombia y Argentina antes de la gran cita.

Hay seguridad en la portería

​Con David Ospina en la portería, Colombia duerme tranquilla desde hace rato. En cada partido el antioqueño hace méritos para seguir como titular durante varios años más.



En el duelo ante Uruguay por cuartos de final lo demostró teniendo una descollante actuación en el tiempo reglamentario, y siendo decisivo en la definición por penales al atajar dos de los remates celestes.



Ospina en cinco partidos que ha disputado de esta Copa América, ha recibido cuatro goles.



Es el que orienta la defensa desde su posición.

La zona defensiva viene de menos a más

No ha sido muy regular la zaga colombiana en esta Copa América, pero en los últimos partidos, más allá de los dos goles de Brasil en la fase de grupos, ha demostrado mayor sincronización y seguridad.



Con Daniel Muñoz, Yerry Mina y Dávinson Sánchez se ha ganado fortaleza y precisión a la hora de evacuar el balón de la zona de candela.



El sector izquierdo encomendado a William Tesillo es el lunar del equipo y por allí los rivales han encontrado el camino expedito para llegar a predios de David Ospina.

Un mediocampo con mucho oficio

La zona de volantes es el motor de la Selección Colombia. Si funciona a la perfección, le va bien al combinado nacional.



El equipo en ese sector tiene dos baluartes: Wilmar Barrios y Gustavo Cuéllar, encargados de evitar que el rival se arme en esa zona tan vital.



Los dos además son los que recuperan balones y se convierten en aliados grandes de los defensas cuando el equipo se está replegando.



A partir de ahí hay velocidad con Cuadrado por derecha y con Muriel y/o Díaz por izquierda.

El ataque sigue en deuda

En el balance general la zona atacante de Colombia ha quedado debiendo por las expectativas que se tenían con tantos goleadores en nómina, y los pobres resultados que hasta ahora se han dado.



Ni Duván Zapata, ni Luis Fernando Muriel, mucho menos Rafael Santos Borré han podido romper el maleficio en esta Copa América. El único fue Miguel Borja y de tiro penal ante Perú.



Luis Díaz, extremo que llegó sin el rótulo de goleador, apenas tiene una anotación y fue la que le hizo a Brasil.

Argentina no sufre en el arco

Sin Franco Armani por el tema del covid al inicio de la Copa, Argentina no hizo drama y le delegó la responsabilidad de custodiar el arco a Emiliano Martínez.



El arquero ha sabido aprovechar la oportunidad y en cinco partidos que ha jugado apenas ha recibido dos goles, lo que le convierte en una de las vallas menos vencidas del torneo.



Martínez es un arquero sobrio, que no se complica, que tiene don de mando y que es seguro bajo los tres palos.



Ha demostrado una buena conexión con los zagueros argentinos para blindar su portería.

Unas de cal y otras de arena en defensa

Si bien Argentina ha recibido apenas dos goles, su zona defensiva no es que sea una de las más seguras del certamen.



De hecho el técnico Lionel Scaloni ha tenido que cambiar varias veces para conseguir los hombres que le brinden más seguridad. Como lateral derecho han alternado Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y por la izquierda ha sucedido lo mismo con Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.



Por el centro está ahora Germán Pezzella haciendo pareja con Nicolás Otamendi.

En el mediocampo es muy fuerte

En esta zona es donde más diferencia les saca Argentina a los otros equipos.



Con Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso retrasándose un poco cuando es necesario, el equipo gaucho se hace fuerte y dominador de la mitad del campo.



Ellos retroceden bien si el rival está en posición de ataque; y cuando Argentina recupera el balón, pasan al frente y suman hombres cerca del área contraria.



Esta zona muchas veces tiene un hombre más cada que Nicolás González, extremo por izquierdo, decide dar una mano en la mitad del campo.

Una delantera con Messi es explosiva

La apuesta ofensiva de Argentina está depositada en lo que haga su máxima figura, Lionel Messi.



El 10 tiene la libertad de atacar por cualquier costado, de moverse por todo el frente de ataque y eso muchas veces lo hace incontrolable o confunde al rival a la hora de escoger marcas.



Messi es el goleador de la Copa América con cuatro anotaciones, lo que habla de lo decisivo que es cuando ataca.



A su lado está otro jugador que encara y merodea mucho el área como Lautaro Martínez.