La fuerza del "colectivo" será el arma de Colombia contra Brasil, afirmó Reinaldo Rueda

Ricardo Micolta Angulo

La fuerza colectiva será el arma de Colombia para desactivar la poderosa ofensiva de Brasil el miércoles en Rio de Janeiro, en la penúltima jornada del Grupo B de la Copa América-2021, dijo el técnico cafetero, Reinaldo Rueda, este martes.



Desactivar la ofensiva de Brasil, que ha anotado siete goles en dos juegos del torneo, "es una situación colectiva, no solamente de los hombres del fondo, es un colectivo en donde todos deben tener sus responsabilidades", dijo el entrenador en rueda de prensa virtual en Rio de Janeiro.



Rueda, de 64 años, aseguró que el choque contra la 'Seleçao', a las 7:00 de la noche, en el estadio Olímpico Nilton Santos, es de envergadura por la potencia del rival, líder del Grupo B y clasificado a cuartos de final desde la segunda fecha.



"Mañana tenemos el partido a jugar, sin dudas el rival es de grandes quilates. Ellos están en buen momento, pero esos son los partidos que hay que jugar con concentración e intensidad para pasar a la historia", afirmó.



Los cafeteros marchan segundos (cuatro unidades) de la zona y cerrarán su participación en la fase de grupos contra Brasil porque en la última jornada -el domingo- descansan. Con un empate clasifican, pero una caída puede dejarlos por fuera si se da una serie de resultados en los partidos restantes.



Aunque no dio luces de la formación, el entrenador señaló que realizará un par de modificaciones respecto al once titular que cayó 2-1 contra Perú el domingo en Goiania, la primera derrota desde que asumió en Colombia en enero por segunda vez, tras el fallido intento de clasificación al Mundial de Alemania-2006.



"Todos los jugadores están en recuperación física. Hoy hicimos la última práctica, todos estuvieron bien. En las próximas horas debo definir la nómina, viendo cómo se sienten los jugadores", sostuvo.



Aunque, reconoció que la máxima figura cafetera tras las ausencias de James Rodríguez y Falcao García, el extremo Juan Guillermo Cuadrado, "sintió" en los últimos días el esfuerzo de los recientes partidos.



"Naturalmente que el esfuerzo de los juegos anteriores se sintió en ese juego ante Perú y espero que en estas horas que faltan llegue a su nivel para tenerlo a disposición nuestra", aseguró.