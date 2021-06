¡Jugará la Copa! Frank Fabra, nuevo convocado por Rueda para la Selección Colombia

Ricardo Micolta Angulo

El lateral izquierdo Frank Fabra fue llamado a la Selección Colombia para reforzar la nómina que se encuentra disputando la Copa América en Brasil.



La Federación Colombiana de Fútbol informó a través de sus canales oficiales que Fabra llega en reemplazo de Juan Ferney Otero, quien no pudo ser parte del grupo de convocados por coronavirus.



"El lateral izquierdo llega en sustitución de Juan Ferney Otero, quien no pudo viajar con el equipo a Brasil, debido a que su prueba RT - PCR para Covid dio resultado positivo", publicó la Federación.



Asimismo, informaron que "el defensor Frank Fabra sería esperado este miércoles en Brasil, para unirse al grupo de convocados que se encuentra en Goiania".



Por otro lado, también dieron a conocer el grado de lesión que sufrió Yairo Moreno en el partido ante Ecuador, lo cual no le permite continuar en el certamen.



"El cuerpo técnico de la Selección Colombia anuncia que el jugador Yairo Moreno ha sido desconvocado para disputar la Conmebol Copa América Brasil 2021 por una lesión muscular grado 1B, la cual sufrió en el juego ante Ecuador", reveló la Federación.



El equipo colombiano se alista para disputar su segundo juego en la Copa América, este jueves (4:00 p.m.) contra Venezuela.