¡Hasta la Guajira se estremeció! Golazo de Luis Díaz le da a Colombia triunfo y tercer puesto de la Copa América

Francisco Henao

La Selección Colombia cobró venganza de la derrota en la fase de grupos contra Perú y lo derrotó 3-2 cuando expiraba el juego, resultado que le permitió encaramarse al tercer lugar del podio de la Copa América, cuya final juegan este sábado el anfitrión Brasil y Argentina.



Con goles de Juan Guillermo Cuadrado y el guajiro Luis Díaz (2), la gran figura del juego, la Tricolor cerró su participación en la Copa dejando una buena impresión y con buenos augurios para lo que sigue en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Fue Colombia el equipo que más iniciativa, dinámica y dominio de pelota tuvo en los primeros 45 minutos, pero fue Perú el que más daño hizo, porque sus movimientos ofensivos fueron mucho más claros y eficientes.



El técnico Reinaldo Rueda mandó un once titular con modificaciones al gramado del Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, que incluyó a Camilo Vargas en el arco, Óscar Murillo en la pareja de centrales y Edwin Cardona en la zona de creación.



Justamente Cardona hizo sociedad con Luis Díaz por la izquierda para acercarse a los predios peruanos y eso sucedió muchas veces, pero sin peligro.



Cuando no lo hacían ellos, eran Stefan Medina y Juan Guillermo Cuadrado los que intentaban aproximarse por el costado derecho. Pero el resultado era el mismo. Mucha circulación de pelota y movimientos rápidos, pero inofensivos.



En cambio, Perú, que tuvo la pelota menos tiempo, generó más riesgo en el arco contrario. De hecho, el resultado fue corto, porque antes del gol del conjunto inca, Christian Cueva le sirvió un balón a Gianluca Lapadula, que lo mandó por un costado ante la salida de Vargas y el cierre de Murillo.



Lo tuvo también Sergio Peña, que en una diagonal dentro del área se deshizo de tres rivales, pero cuando definió ya tenía el ángulo de gol muy cerrado.



Hasta que llegó el gol. El 1-0. Fue un contragolpe que armaron Peña, Cueva y Yoshimar Yotún, que supo capitalizar este último con una perfecta definición, pese al bloqueo de Vargas.



Para la etapa complementaria, Rueda dejó en el camerino a Cardona y envió a Yimmi Chará al terreno desde la reanudación.



Transcurrían apenas 4 minutos, cuando llegó el empate de Colombia. Medina robó una pelota, se fue al ataque y lo derribaron en el borde del área. Cobró Cuadrado y sorprendió a todos. Porque mientras el rival esperaba un centro, el volante rompió la barrera con el disparo y embocó la pelota por el primer palo de Pedro Gallese. 1-1.



Casi al instante, Díaz por poco regala otra perla como la que sacó del sombrero contra Brasil. Una tijera en plena velocidad fue despejada por Gallese.



Colombia jugaba al ataque. Con ímpetu y velocidad. En el minuto 66, el arquero Vargas hizo un saque-gol que cayó perfecto para Díaz. El guajiro se llevó la marca y a la salida de Gallese le cruzó la pelota para el segundo gol, ratificando que en esta Copa América fue el mejor hombre de Colombia y una de las figuras del certamen. 2-1. El equipo de Rueda le daba vuelta al marcador con autoridad.



Pero una desconcentración en un cobro de esquina le dio el empate a Perú 2-2 (82’). Lapadula conectó un cabezazo y venció a Vargas.

Rueda no quería los penales. Entonces, mandó a Santos Borré y Miguel Ángel Borja a la cancha. Pero nada cambió.



Hasta que apareció el ‘mago’ de nuevo. Faltaban escasos segundos para terminar el partido y Luis Díaz se inventó la suya por la izquierda, definiendo con un zapatazo cruzado arriba, que venció a Gallese. Colombia se quedó con el tercer puesto de la Copa América, sin duda un cierre decoroso.