"Ecuador debe ser paciente ante un Perú con mucha experiencia", dice DT Alfaro

Juan Carlos Pamo

Ecuador debe ser paciente ante un Perú con "mucha experiencia" el miércoles en Goiania, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América-2021, y ser fiel a su estilo para seguir prendido en el torneo, dijo este martes el entrenador de la 'Tri' Gustavo Alfaro.



Con apenas un punto, obtenido al empatar con Venezuela 2-2, Ecuador sale a jugarse sus últimas fichas en la Copa ante un Perú que recibió una paliza 4-0 de Brasil en el debut pero se recuperó con triunfo ante Colombia 2-1.



"Tenemos que estar tranquilos, pacientes y concretos (...) confiando en los que somos, porque sabemos que estamos preparados, respetando a todos los rivales, para poder ganarle a cualquiera", dijo Alfaro en la conferencia del día previo al choque.



El argentino confía en que podrán salir de un pozo de magros resultados que comenzó en el premundial, incluida una reciente derrota 2-1 ante Perú, y prosiguió en la Copa con caída ante Colombia por la mínima en el debut y un amargo empate ante la Vinotinto.



"Estamos pasando por esa adversidad de resultados que no son positivos y no lo merecemos" , pero "vamos a seguir insistiendo", advirtió el DT que destacó que su equipo jugó un "muy buen partido contra Venezuela" con 19 remates.



En el duelo ante Perú no podrá contar con el goleador Enner Valencia, suspendido por acumular dos amarillas.



Más allá de la falta de su goleador, Ecuador tiene el desafío de frenar a un Perú que dirigido por Ricardo Gareca cayó en la final de la Copa América pasada ante el local Brasil y que ante la 'Tri' va por el pasaje a la próxima fase en esta edición.



La gran fortaleza del Perú de Gareca es "saber manejar los tiempos, es un equipo que tiene mucha experiencia" , resaltó el entrenador del combinado ecuatoriano.



Alfaro remarcó que los peruanos suman un promedio de 44 a 45 partidos por jugador con su selección, mientras que sus dirigidos ostentan un promedio de unos 17 partidos.



"Una eliminatoria completa más dos Copas América, eso es la diferencia de experiencia", entre la 'Tri' y los incaicos, resaltó.



Brasil lidera el Grupo B con seis puntos y dos partidos jugados y por la cuarta fecha enfrentará a Colombia que suma cuatro unidades. Perú tiene tres puntos, Venezuela dos y Ecuador cierra con uno.

Cuatro de cinco integrantes de la serie avanzan a cuartos de final.