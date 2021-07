¿Caben los ensayos? Colombia busca ante Perú un cupo en el podio de la Copa América

Francisco Henao

Eliminada la posibilidad del premio mayor, todavía queda un escalón en el podio por completar, y quien suba probablemente lo haga con mayor satisfacción que el perdedor de la final de la Copa América.



Colombia y Perú jugarán por ese consuelo este viernes, para volver a casa al menos con una sonrisa.



Ambos vieron sus ambiciones frustradas en semifinales ante las potencias del continente. Perú cayó el lunes ante el siempre favorito Brasil por la mínima diferencia. Y a Colombia se le escapó el martes en los penales frente a la Argentina de Lionel Messi.



Si bien el técnico colombiano Reinaldo Rueda anunció que su objetivo es ese tercer puesto en el podio, caben las dudas sobre si el seleccionador les dará un chance a los jugadores que no han actuado en esta Copa América, entre ellos el arquero Camilo Vargas, los defensas John Lucumí y Carlos Cuesta, y el volante Baldomero Perlaza.



“La misión como entrenador es brindar espacio para todos. Hay que resaltar todo el profesionalismo con el que han afrontado. Sin embargo, ellos saben que tiene que haber un momento oportuno para que tengan minutos”, argumentó Rueda.



Para el exjugador Julián Vásquez, el técnico debe enfrentar a Perú con su plantilla principal sin hacer experimentos.



“Colombia debe asegurar su cupo entre los tres primeros equipos de Suramérica. Debe ganarle a Perú y demostrar que después de Brasil y Argentina es el equipo que sigue en el escalafón. No creo que deba ensayar con los jugadores que no han tenido minutos, no solo porque el tercer lugar mejora la imagen de la Selección, sino porque significa un mayor ingreso económico para la Federación”, expuso.



Un pensamiento distinto tiene el periodista Alejandro Pino: “Toda la Copa ha sido un experimento para Reinaldo y en este partido contra Perú, que es el menos riesgoso, me parecería lógico que probara, sobre todo porque debemos mirar alternativas en los centrales, en la generación de juego, y eso sería útil para el entrenador con respecto a su objetivo en las Eliminatorias a Catar”.



La opinión con Pino la comparte el periodista Pacho Vélez: “Yo espero que Reinaldo nos deje ver otros jugadores, como Baldomero Perlaza, a Lucumí, a Cuesta, a Campaz desde el inicio, a Morelos, de pronto no masivamente, al mismo tiempo, pero sí en el trámite del partido”.



Es incierta la alineación de Colombia. Lo que sí está claro es que la Selección buscará ese tercer lugar esta noche en el Estadio Nacional Mané Garrincha, inclusive con un tufo de revancha, porque Perú la derrotó 2-1 en la fase de grupos. Y Reinaldo lo ha dicho: van por el triunfo.