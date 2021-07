¡Balance final! Los que aprobaron y los que quedaron en deuda en la Selección Colombia

Francisco Henao

Siete partidos jugó la Selección Colombia en la Copa América, alcanzando un meritorio tercer puesto y dejando un balance más que positivo de cara a lo que sigue que son las eliminatorias.



De los jugadores que convocó el técnico Reinaldo Rueda para el certamen, los únicos que no actuaron fueron Aldair Quintana, Carlos Cuesta, John Lucumí, Baldomero Perlaza y Alfredo Morelos, en tanto que Jaminton Campaz apenas estuvo durante unos minutos en un compromiso de la primera fase.



El balance general de los que aprobaron y los que quedaron en deuda es el siguiente:



APROBADOS

David Ospina: El arquero fue gran figura en los seis de los siete partidos que jugó, incluso siendo héroe de la clasificación a semifinales al lucirse en los penales ante Uruguay. Demostró que sigue en buen nivel.



Daniel Muñoz: Era una de las expectativas porque en anteriores convocatorias no pudo estar por lesión, y el defensa antioqueño respondió, adueñándose de la posición y demostrando que es una gran alternativa en ese puesto.



Wilmar Barrios: Volvió a ser un baluarte del equipo en el mediocampo por su incansable tarea de marca y de apoyo en ataque. Es la rueda de auxilio de los defensas y pieza clave. Se afianzó en el puesto.



Gustavo Cuéllar: Gran complemento de Barrios. Era una incógnita e incluso su convocatoria generó polémica por venir del fútbol árabe. Pero cumplió con notable calificación. En esta posición el técnico puede dormir tranquilo porque cuenta con dos jugadores luchadores, pero que también saben con el balón.



Juan Guillermo Cuadrado: El extremo ratificó su condición de líder del equipo. Mostró jerarquía, se ofreció como conductor ante la ausencia de James y aportó incluso un gol en el duelo ante Perú.



Luis Díaz: El guajiro fue el mejor de Colombia por su habilidad, regate, velocidad y gambeta. Anotó cuatro goles, fue el máximo artillero del equipo. En esta Copa América confirmó que será sin duda un jugador importante en la eliminatoria.



Rafael Santos Borré: Aunque no jugó en su posición natural como número 9, le dio una mano al equipo cuando actuó de extremo por derecha y luego por el centro. Mostró movilidad y gran actitud.



Miguel A. Borja: Siempre que ingresó ofreció una buena actitud, mucha velocidad y ganas de agradar. Mostró personalidad en varios partidos y demostró que puede ser importante para el equipo.

QUEDARON EN DEUDA

Yerry Mina: El defensa dejó demasiadas dudas por su lentitud y por la descoordinación que mostró con su compañero de fórmula.



Dávinson Sánchez: También quedó en evidencia, sobretodo en algunos partidos donde perdió fácilmente la marca, y en otros en los que fue superado por velocidad por los delanteros rivales.



William Tesillo: No convenció como lateral izquierdo. Defensivamente fue bastante atacado por los atacantes contrarios, y en ofensiva no fue determinante.



Edwin Cardona: Los minutos que estuvo en la cancha no fueron convincentes. Con el balón en los pies puede ser importante, pero sin él sufre demasiado porque le cuesta ayudar en marca.



Yimmi Chará: Entró en varios partidos pero nunca fue el delantero rápido y punzante que se le conoció en el fútbol colombiano. Poco pesó cuando fue utilizado como revulsivo.



Duván Zapata: Estuvo en los siete partidos de Colombia en la Copa América y se fue en blanco, ni un gol. Luchó y peleó con los zagueros rivales, pero se le vio ansioso y pesado.



Sebastián Pérez: El poco aporte justificó las dudas que se tenían con su convocatoria. En los pocos minutos que estuvo en la cancha no se le vio nivel para estar en el equipo.



Luis F. Muriel: Fue una gran decepción porque venía de ser figura en Italia, pero en la Selección se le vio displicente y sin buena actitud.