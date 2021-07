Argentina, 'Messidependiente' con orgullo en la Copa América 

Juan Carlos Pamo

'Messidependiente' es el concepto que hace varios años define a la selección argentina y que en ocasiones es utilizado para criticar a su entrenador, Lionel Scaloni. En calma, tras meterse en semis de la Copa América, el técnico se limita a rendirse ante "el mejor" de todos.



Una pelota en el palo, dos habilitaciones perfectas para los dos primeros goles y una exquisita definición de tiro libre con la marca de la casa, el guión que siguió Lionel Messi el sábado en Goiania en la goleada 3-0 ante Ecuador que metió a la albiceleste en semifinales.



Apenas un puñado de periodistas, colaboradores del estadio y dirigentes Commebol fueron testigos presenciales de la última clase magistral del atacante, máximo anotador de la Copa con 4 goles.



Messi "es el mejor jugador del mundo sin lugar a dudas", dijo Gustavo Alfaro minutos después de soportar el talento de 'La Pulga' y decir adiós a la Copa.



La calificación más consensuada en el fútbol moderno. Propios y ajenos disfrutan la magia del '10' que por estas horas figura como futbolista 'libre', mientras sus agentes renegocian con el FC Barcelona un contrato que siga estando a la altura de su genio.



El fin de la sequía de 28 años sin títulos de Argentina motiva a un Messi que muestra que está disfrutando la Copa.



En redes, el aliento de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro completaron la noche perfecta del '10'.

"El mejor de todos los tiempos"

Al finalizar el partido, que mostró a un combativo Ecuador que falló en ofensiva y sufrió como respuesta los toques de calidad del goleador, el entrenador argentino no escatimó elogios para el líder albiceleste.



"Lo mejor que nos puede pasar como amantes del fútbol es que (Messi) juegue hasta la edad que pueda y lo disfrutemos", soltó Scaloni.



"Incluso los propios contrarios lo disfrutan cuando juegan en contra también", resaltó Scaloni siendo fiel a lo que sucede cada vez que el delantero pisa una cancha y colegas se arriman para saludarlo y regalarle algún elogio.



Para Scaloni no hay que perder de vista el lugar que se ganó el futbolista en la historia del fútbol.



"Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, es difícil que este un jugador a esa altura. Puede que Neymar en algún momento sea un jugador similar, pero lo que está haciendo él, lo que hizo y lo que seguirá haciendo es para recordarlo", cerró Scaloni reavivando la eterna rivalidad sudamericana entre Argentina y Brasil.



El tiro que clavó en el ángulo del arco ecuatoriano Messi fue el decimotercer gol del '10' en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, quedando a uno de los máximos anotadores que siguen en actividad, el chileno Edu Vargas y el peruano Paolo Guerrero.



Los goleadores históricos de la Copa siguen siendo el argentino Norberto "Tucho" Mendez y el brasileño Zizinho, con 17 por lado.



En Brasil-2021, Messi lidera la tabla de goleadores con 4 anotaciones, a dos de sus perseguidores, incluido Neymar.