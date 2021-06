Copa América: Argentina, las segundas partes nunca fueron buenas

Juan Carlos Pamo

Corre, toca y anota. La Argentina de Messi arranca los partidos en la Copa América con ganas de devorarse a los rivales, pero en las segundas partes cede la iniciativa y se refugia en un juego ajeno a su carácter ofensivo.



Se lleve los tres puntos o no, la preocupación se enciende una y otra vez después de cada actuación de este equipo que aspira al título, y que pronto se verá desafiado en instancias decisivas.



En cuatro días, Argentina se anotó dos triunfos al hilo, incluido un 1-0 con escaso mérito el lunes ante Paraguay. Primera del grupo A, clasificó a cuartos de final restando una fecha de la fase, y consiguió "tranquilidad" momentánea, dijo el técnico Lionel Scaloni.



"Otra victoria importante para seguir creciendo", según Messi.

Argentina sufre una debilidad que se evidenció en Barranquilla a inicios de este mes y aún no se ha superado. Se llevó puesta a Colombia en el arranque de la fecha de Eliminatoria: cuando el reloj marcó a ocho, el local ya había ido a buscar la pelota dos veces adentro de su arco.



Pero los cafeteros recobraron la forma y en el segundo tiempo sellaron el empate.



El patrón se repite en el torneo continental de selecciones. Con Chile, que se llevó el empate tras un rebote de penal de Eduardo Vargas a los 56 minutos. Y en los triunfos posteriores, pese a merecer ante los charrúas, y en una presentación deslucida el lunes con Paraguay.



En todos los casos hubo diferencias entre el espíritu del primer tiempo y un repliegue carente de iniciativa en el segundo.



Una estadística confirma el achique albiceleste en el complemento: en los últimos nueve partidos, entre Eliminatorias y esta Copa, Argentina anotó 12 goles, 11 de ellos en los primeros tiempos, apunta Sudanalytics.



El único grito fuera de los 45' fue el del Joaquín 'Tucu' Correa para rematar un 2-1 en la altura de La Paz.



Hay que remontarse bien atrás, a la Copa América-2019, para encontrar una derrota de Argentina, un 2-0 de Brasil en semifinales. Pero el invicto acumula más empates con gusto a derrota de los que quisiera, y solo genera entusiasmo en cuotas.



En el triunfo sobre Paraguay, el rival probó su definición de "incómodo" , según Scaloni: Argentina metió gol y, de a poco, sufrió su peor fastidio al entregar la posesión a un rival que salió a jugarle sin respeto. Con los minutos se volvió impensable ampliar la ventaja y, tal vez, hacer descansar a Messi, como se especuló en la víspera.



"Argentina no tiene tradición ni recursos para defenderse sin la pelota", opinó el periodista Juan Pablo Varsky.



Muchos analistas apuntan que la falta de solidez y contundencia se debe, en definitiva, a una falta de identidad.



"Hace tiempo que Scaloni definió un grupo, pero no afirma un equipo", escribió hace un par de semanas Cristian Grosso en el diario La Nación, con actual vigencia.



La dificultad de Argentina en los segundos tiempos tiene varias respuestas según el partido.



A la pregunta recurrente, el entrenador respondió tras los primeros empates que Argentina mereció ganar. Solo reconoció fallas puntuales, sin ver problemas en el sistema.



Al final del clásico del Río de La Plata celebró el "plus" que habilitó la victoria. Y retrucó al ser consultado sobre el segundo tiempo: "¿Cuántas veces tiró Uruguay al arco?".



El volante Leandro Paredes admitió la flaqueza sin rodeos: "Creo que si le damos ese plus a los segundos tiempos seguramente sacaremos mejores resultados".



Tras el último encuentro, el interrogante volvió a surgir en la conferencia de prensa virtual al DT albiceleste. "Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores", dijo, en alusión a la exigencia en este torneo y la carga con la que llegaron desde sus clubes.



"El equipo en el primer tiempo hizo un buen partido, y creo que el segundo tiempo también hubo un poco de mérito de Paraguay, de su estado físico", insistió. El combinado guaraní descansó en la segunda fecha.



Incluso a Messi se lo vio menos activo. "Es muy difícil no contar con él. Aún estando cansado sigue marcando la diferencia", dijo Scaloni.



En busca de consolidación o de aire, Argentina introdujo cuatro cambios para el duelo con Uruguay y seis ante Paraguay.



La solidez para llegar tranquila al final sin caerse en el segundo tiempo todavía es una cuestión pendiente. Podrá intentar de nuevo el lunes cuando enfrente a Bolivia.