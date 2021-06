Analistas arbitrales le dan duro a Pitana por validar el gol de Brasil ante Colombia

Ricardo Micolta Angulo

El árbitro argentino, Néstor Pitana, ha sido masivamente criticado por expertos del arbitraje, quienes han expresado admiración por la decisión de no detener el partido y dar bote a tierra, luego de que el balón le pegara. El gol del empate de Brasil, marcado por Roberto Firmino, llegó tras esta acción.



El exárbitro Rafael Sanabria, quien participa como analista arbitral en Espn, se mostró contrariado por la determinación del argentino.



"No puede ser que un árbitro y otros en el VAR, no puedan ver que cuando golpea el balón en el juez e influya en la conducta de los jugadores, se deba parar e invalidar. Muy mal Conmebol", manifestó Sanabria.



Por su parte, el exjuez argentino, Héctor Baldassi, resaltó la equivocación que se cometió ante la Selección Colombia. "En la jugada de Brasil, Pitana debió dar balón a tierra".



También se sumó a la aclaración de la polémica jugada el exárbitro José Borda. "Se otorgará un Balón a tierra si el balón toca al árbitro y entra en la portería, si cambia el equipo en posesión del balón o si da comienzo a un ataque prometedor"; bajo está última premisa el juez Pitana NO debió validar el 1er gol de Brasil en contra Colombia.



Otros exjugadores y reconocidos periodistas también mostraron su sorpresa por la decisión de Pitana.



Colombia se vistió de guapo en 78 minutos…



Estuvo cerca de derrotar a la poderosa Brasil pero apareció el show de Pitana. Terrible arbitraje. ¡De vergüenza!



El Scratch Du Oro aprovechó y dio la remontada (2-1). — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 24, 2021

Lo de Pitana es una vergüenza, que pena por Colombia!! — Iván Zamorano (@bambam9oficial) June 24, 2021

Cuando el balón pega en el árbitro… se debe cortar el juego si el balón cambia de posesión de equipo… o genera oportunidad manifiesta de gol… pésima ubicación de Pitana pero el balón va a la punta y la posesión es del mismo equipo… — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 24, 2021