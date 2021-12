Valoramos el aporte de todos a la región

De acuerdo con cifras del Dane, el PIB en el Valle del Cauca se redujo en más de un 5% durante el año 2020, a raíz de las afectaciones económicas generadas por el Covid-19 y las coyunturas sociales. Adicionalmente, Fenalco Valle reportó que más de 25.000 personas quedaron cesantes tras el paro nacional y que el sector comercial perdió cerca de $1,2 billones de pesos a causa de los bloqueos.



Lo anterior da cuenta del gran golpe que sucesos como la pandemia y las movilizaciones suponen para las empresas vallecaucanas; acontecimientos de los que poco a poco se sobreponen, con la resiliencia y pujanza que nos caracteriza.



De ahí nació nuestra campaña Nos Une La Empresa, cuyo propósito consistió en resaltar todos y cada uno de los esfuerzos que se tejen para que las empresas funcionen, generen empleo y salgan adelante, teniendo en cuenta desde el más pequeño comerciante hasta la más grande empresa. Por eso, destacamos a todos los que hacen parte de esta gran cadena productiva. Desde el dueño del puesto donde compras el pandebono para el desayuno, hasta la gran compañía que produjo la materia prima que resultaría en tal delicia valluna.



Estamos seguros del valor que reside en reconocer que cada pequeño esfuerzo es invaluable para que nuestra región continúe creciendo y la importancia que supone en la dinamización de la economía local.



El aparato productivo de Cali está compuesto en un 90% por micro, pequeñas y medianas empresas, el 63% de ellas micros y ubicadas en el sector comercial. Esto significa que el sistema empresarial de nuestra región es una pieza fundamental para el buen vivir de todos los que aquí habitamos. Con base en esta idea nos aferramos a creer que el Valle del Cauca avanza cuando trabajamos unidos por un mismo propósito, cuando valoramos al otro y reconocemos que todos jugamos un papel importante dentro de la cadena productiva y económica del lugar que habitamos.



El sector educativo, por ejemplo, constituido por colegios, universidades, escuelas, jardines y todos los que hacen parte de esta comunidad, enciende diariamente los motores de la actividad económica, aportando enormemente al tejido social. Aspectos como la innovación no sólo traen consigo avances en tecnología; también contribuyen a preservar y mejorar la vida, los procesos sociales, económicos e industriales, pero sobre todo, son una pieza clave para el desarrollo y el bienestar. Ni hablar de los emprendimientos, los cuales suponen cada vez más nuevas oportunidades de empleo que impactan positivamente la calidad de vida de las personas. Y así todos y cada uno de los sectores que atañen a la economía regional, como la agroindustria de la caña, que genera directa e indirectamente alrededor de 286.000 empleos o la construcción, que mueve 36 sectores productivos; y tantos otros que comprenden nuestro tejido económico y social.



Inspirados por el poderoso mensaje que dio origen a nuestra campaña Nos Une La Empresa, agradecemos a los grandes aliados de esta iniciativa. Gracias por apadrinar a todos aquellos que contribuyen en cualquier medida a que sus empresas no desfallezcan; productores, proveedores y comercializadores, que han crecido junto a ustedes y que, en ese camino, han dado pasos agigantados que les permitieron alcanzar sus logros y seguramente, les llevará a seguir creciendo y enorgulleciendo a nuestra región.



Gracias al emprendedor, al restaurantero, al vendedor de chontaduro, al comerciante de tapabocas, gracias al tendero del barrio, al centro comercial, al supermercado, al fabricante, al proveedor, al gran empresario, al trabajador; en fin, enormes gracias a quienes facilitan que los productos y servicios lleguen al consumidor final. Gracias por generar un empleo o varios, porque todos nuestros esfuerzos mancomunados han mantenido el barco a flote y hacen posible que naveguemos las aguas más profundas sin hundirnos.



Nos Une La Empresa se enfocó no sólo en conectar historias que les recordaran a los vallecaucanos la importancia de la empresa en la vida cotidiana, a su vez, se encargó de visibilizar y reconocer la importante labor que cumplimos cada uno de nosotros en la consolidación de la economía local, reconociendo al otro, ese que como yo o como tú, hace parte del engranaje que potencia y conduce al Valle del Cauca hacia el progreso.



La Empresa no es únicamente ese inmenso edificio de concreto que emplea personas y genera recursos; es un ente que conjuga esfuerzos humanos, los cuales contribuyen a crecer la cadena productiva y económica, respondiendo a las necesidades de la sociedad.



¡Esto no es una despedida, es un hasta pronto!



Convencidos de que debemos continuar trabajando de la mano con las empresas que nos engrandecen, extendemos la invitación y abrimos las puertas de nuestros medios para que aquellos que no formaron parte de esta edición se unan a nosotros en una próxima y juntos continuemos en la construcción de una región sobresaliente y próspera.



Llenos de esperanza, tenemos la certeza de que el Valle del Cauca no se rinde, que sin importar si eres empleado, emprendedor, dueño de un negocio pequeño o gerente de una gran empresa, a todos nos une el amor por nuestra ciudad y la región, a todos #NosUneLaEmpresa.