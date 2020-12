Los nuevos desafíos que trae la educación

Nataly Santacruz Maldonado

La pandemia cambió definitivamente el panorama educativo en Cali y el país. Miles de estudiantes y docentes debieron abandonar los salones de clase para migrar hacia el aprendizaje y la enseñanza por medios virtuales.



Ese vuelco desnudó las brechas tecnológicas entre la población, pues según una encuesta del Observatorio de Realidades Educativas, ORE, de la Universidad Icesi, solo el 5,4% de las familias del índice socioeconómico 1 posee computador y el 5,6% acceso a internet, mientras en el nivel 4 esa conectividad es del 99,5% y el 99,7%, respectivamente.

Frente a esa realidad Ana Lucía Paz, directora del ORE, afirma que “el mayor reto es reducir ese fenómeno, ya que el sistema educativo ha sido profundamente desigual, pues los colegios públicos son muy distintos a los privados, e incluso entre los mismos planteles privados existen enormes diferencias, excepto los de élite”.



Lo anterior, anota, es un reflejo de que lamentablemente hay instituciones académicas de calidades inferiores, y a eso se agrega, ahora, la brecha en materia de conectividad, enfatiza la docente.

En ese mismo sentido, anota, que el profesorado heredó esa misma brecha de desigualdad (tecnológica) debido a su poca preparación para la virtualidad, aunque la mayoría “tiene unas enormes vocaciones”.



Para profundizar sobre el impacto de esa realidad el ORE lanzó en mayo pasado una encuesta Online entre 253 docentes (72,7% mujeres y el 27,3% hombres) que enseñan en Cali.

El sondeo consultó a docentes de distintas edades; entre los 51 y 60 años estaba el 33,2%, mientras los de 41 a 50 años representan el 32%. Por su parte, el 24,5% de los profesores figuran en el rango de 31 a 40 años. Solo el 2% tiene más de 60 años de edad.



La encuesta, halló, asimismo, que el 40% de los docentes trabajan en las comunas de los corredores integrados, es decir, sectores urbanos de estratos 4, 5 y 6 mientras el 60% lo hace en colegios de otras comunas que son las más vulnerables como las del Distrito de Aguablanca y la zona de ladera.

Dificultades y obstáculos

Universidad Icesi - Nuevos desafíos de la educación

A todos los participantes se les preguntó si habían podido atender sus clases en esas difíciles condiciones causadas por la pandemia. El 68,3% de los no oficiales frente al 31,7% de los oficiales, dijeron haber logrado cumplir más del 75% de sus clases.

"Sobre la deserción escolar durante la pandemia, eso lo vamos a saber con las nuevas matrículas en el próximo semestre". Juliana Ruiz, Coordinadora del ORE de la Universidad Icesi

“Lo anterior está lejos de ser un asunto resuelto. La más grande dificultad que los docentes mencionan es la carga de trabajo al juntarse el mundo del hogar con el trabajo profesoral, lo que borró fronteras entre ambos aspectos”, anota la Directora del ORE.

Por eso, el 40% de los profesores afirma estar bajo esas complejas condiciones, tanto por el trabajo doméstico, más el atender la virtualidad para conectarse con sus alumnos.



“Se trata de un aprendizaje sobre la marcha”, indica, dado que el 65% de los y las docentes respondieron que ahora invierten más tiempo en planear sus clases, más reuniones, evaluación, interacción y atención a los padres de familia por internet.



A lo anterior, se agrega que el 45% de los estudiantes reporta dificultades para el acceso recursos tecnológicos, mientras el 23% no tienen condiciones en sus casas para recibir clases virtuales. Esa situación empeora en las zonas más vulnerables de Cali, ya que el 75% de los estudiantes presenta dificultades para tener acceso a internet o un computador.

Pese los obstáculos tecnológicos, los docentes caleños han sido creativos, al igual que muchos de los que ejercen la tarea de enseñar, subraya la señora Paz.



Gracias a esa recursividad, el 32% reportó encuentros sincrónicos virtuales con sus estudiantes, mientras el 49% envió material físico, guías, videos y tutoriales para llegar a ellos.



Un punto a destacar, anota la docente, es que el 54% del profesorado logró cambios en sus cursos, mientras el 21% cuidó su acceso a la tecnología en medio del confinamiento.



Pese a ello, una buena parte del profesorado dijo extrañar su institución y sus estudiantes. Y ante todo, ser un poco más creativos en sus planes de enseñanza a jóvenes y niños por igual.



Otra realidad, que halló la encuesta, es que muchos padres de familia tienen dificultades para acompañar a sus hijos en los procesos de aprendizaje virtual.

Para tener en cuenta

El estudio del ORE dejó varias conclusiones. Primero, que la pandemia vino para recordar que existe una desigualdad que debe ser solucionada. “Hay una enorme precariedad en la calidad educativa, y eso va más allá de tener acceso o no a internet”, destaca la profesora Paz al analizar los resultados. En otras palabras, se debe contar con una mayor infraestructura y profesores formados para los nuevos tiempos.



Lo segundo, es que se requiere de una política educativa bajo condiciones adecuadas.



En tercer lugar, la docente Paz pone de manifiesto que es hora de adoptar unas nuevas estrategias pedagógicas y fortalecer la relación escuela-familia.



Consideró que el Observatorio ha puesto sobre la mesa estos problemas y datos en común para tener información confiable, relevante y oportuna para que a partir de la misma se puedan tomar decisiones.

Rediseño e innovación

Universidad Icesi - Nuevos desafíos de la educación

Sobre el particular, Juliana Ruiz, coordinadora del ORE, dice que lo recopilado en la encuesta es “una foto de Cali” y señala que los desafíos en la ruralidad son incluso mayores, en el tema educativo, donde también se reveló una enorme desigualdad en la pandemia.



Bajo estas condiciones, anota que en adelante es clave la innovación no solo en la pedagogía y en la formación de los futuros docentes con énfasis en lo virtual, sino en planes para enfrentar fenómenos como la violencia intrafamiliar.

“No solo nos preocupa la seguridad de la educación, sino la de los niños, y allí la calidad se convierte en una variable más, a lo que se añade lo que ocurrirá con la deserción escolar que será un indicador que vamos a poder leer mejor en el próximo semestre (con las nuevas matrículas), al igual sobre cómo marcha el desempeño de los estudiantes en las actuales condiciones de aprendizaje”, dice.



Al respecto, la docente resalta que la deserción es un punto a tener en cuenta, dado que algunos docentes perciben que serán temporales mientras pasa la pandemia, y también porque existen problemas de conectividad con los alumnos.



Sobre la importancia de innovar con modelos híbridos (alternancia y presencialidad), Juliana y Ana Lucía destacan que este será el próximo paso en las apuestas educativas. “No es otra cosa que rediseñar muchas de las experiencias de enseñanza y aprendizaje para potenciar la presencialidad y sus virtudes, bajo las normas de bioseguridad, pero con el apoyo de las herramientas tecnológicas”, señalan.



A lo anterior, Juliana Ruiz, enfatiza que dentro de esos retos figura una nueva socialización que implicará transformar ese relacionamiento entre los profesores y los estudiantes dentro de un contexto de mucha reflexión sobre lo que ha ocurrido con la pandemia.

"Hacia el futuro se debe contar con una mayor Infraestructura y profesores formados para los nuevos tiempos". Ana Lucía Paz, directora del Observatorio de Realidades Educativas

La calidad

Muchos analistas afirman que la virtualidad podría causar un deterioro mayor en la calidad educativa.



Para la profesora Paz “se trata de unas condiciones básicas que hay que tener y que no están disponibles para todos, con la misma calidad”. Y un ejemplo, de eso es que los colegios de élite no han sufrido un mayor deterioro de su calidad académica porque tienen profesores formados y con plataformas tecnológicas robustas y el acceso a muchos recursos, añade.



“La pandemia sorprendió a numerosas instituciones que no tenían una buena calidad en sus programas de formación y tecnología, y allí si existe un deterioro en ese campo”, puntualiza.