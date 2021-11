Grupo IT Industintas S.A.S. transforma su negocio hacia la sostenibilidad

Lo que empezó como un sueño de hacer empresa en Colombia convirtió a Industintas en el principal proveedor de tintas para los periódicos del país. Todo ocurrió en 1958, cuando un ingeniero químico creó una fórmula propia y desarrolló la tinta que empezó a venderles a los diarios, quienes hasta ese momento solo contaban con productos extranjeros para plasmar las historias en las páginas de los impresos de circulación diaria.



El proyecto de Industintas se fue consolidando año a año, vendiendo directamente las tintas a los periódicos más importantes de Colombia. En el año 1996, los hermanos Juan Fernando y Ángela María Velásquez tomaron las riendas de la organización ante el fallecimiento de su padre y empezaron a pensar en profesionalizar más la empresa, logrando certificaciones de calidad e iniciando exportaciones hacia Panamá y Ecuador.



La organización ha ido creciendo y hoy es una empresa sólida y reconocida que, aunque se clasifica entre las pymes (pequeñas y medianas empresas), compite directamente con multinacionales, ya que se trata de la única productora de tintas en el país.



Desde hace 17 años poseen una filial en Perú y exportan sus productos a países como Chile, Guatemala, Ecuador y Panamá, además de otras experiencias comerciales que se han tenido con Bolivia y Venezuela.



Ángela María Velásquez, gerente general del Grupo IT, manifiesta que se sienten muy orgullosos de ser la única empresa 100% vallecaucana y colombiana que produce tinta, vende en todo el país y exporta a Latinoamérica. “Como decimos en nuestro slogan: somos la tinta que más se lee a diario. Estamos llegando a todas las personas que usan un medio impreso, ya que sin nuestro producto no se podrían contar historias, porque nuestra tinta es la que da el color”, expresa.

De Industintas a Grupo IT

La organización no ha sido ajena a los cambios del mercado y los retos que significa crear empresa en Colombia. Los procesos de transformación digital que han provocado la disminución de circulación de material impreso, han traído consigo la necesidad de replantearse los modelos de negocio y buscar nuevas oportunidades en el mercado. Es por esto que Industintas se ha transformado en el Grupo IT, buscando consolidar otras líneas de negocio más allá de las tintas para periódicos y otras líneas tradicionales de la compañía.



Hoy, su gran apuesta es la elaboración y comercialización de WPC (Wood Plastic Composites), un producto a base de plástico reciclado y aserrín con el que se pueden fabricar todo tipo de espacios y muebles en el sector de la construcción. Además de ser un producto de economía circular, con el que el Grupo IT ratifica su compromiso con la



sostenibilidad ambiental, este tiene una gran proyección en el mercado nacional e internacional por las dinámicas económicas del sector de la construcción y la validación del entorno arquitectónico como un producto de calidad y amigable con el medio ambiente.



Las tintas, que durante más de cinco décadas fueron las fuentes irreemplazables de negocio para Industintas, hoy siguen siendo una línea importante que es muy bien calificada por los clientes, pero que se complementan con la producción del WPC, con miras a la permanencia de la empresa en el mercado.



Todo un camino de éxitos e innovación que marcha hacia el futuro. Conoce más de la empresa en https://www.grupoit.biz