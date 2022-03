Fundación Valle de Lili, entre los mejores hospitales del mundo en 2022

Los hospitales del mundo han sido la primera línea en la guerra en constante evolución de la medicina contra el COVID-19 durante dos años. Según los expertos que ayudaron a guiar los resultados de nuestra clasificación anual de los mejores hospitales del mundo, eso ha significado aprender a adaptarse rápidamente a los desafíos nuevos y existentes e improvisar sobre la marcha.



Por ejemplo, según el Dr. Gary S. Kaplan , ex director ejecutivo de Virginia Mason Franciscan Health y actual vicepresidente sénior de CommonSpirit Health, "la pandemia ha exacerbado la escasez mundial de personal de atención médica, especialmente en enfermería".



David Bates , jefe de medicina interna general y atención primaria en el Brigham and Women's Hospital de Boston (número 17 en la lista de líderes mundiales de los mejores hospitales de Newsweek ) dice: "Tuvimos que convertir rápidamente las camas en camas de UCI y cerrar grandes secciones del hospital , luego encontrar personal para cubrir esas camas. También hubo grandes desafíos con la gestión de nuestra cadena de suministro para cosas como ventiladores y equipo de protección personal".



El Dr. Christoph Meier , Director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Zúrich (Nº 15 en nuestra lista de Líderes Globales) dice: "Se pueden aprender muchas lecciones del COVID, como reconocer la eficacia de las reuniones virtuales, valorar la importancia de higiene hospitalaria y la importancia de los generalistas sobre la especialización. El mayor desafío fue el establecimiento conjunto de prioridades individuales para un objetivo común".



Muchas instituciones médicas lucharon con estos y otros desafíos en el transcurso de la pandemia, pero lo que ha diferenciado a los principales hospitales del mundo es su capacidad continua para brindar atención al paciente de la más alta calidad y realizar investigaciones médicas críticas incluso mientras se enfocaban en luchar contra el COVID. De hecho, como muestra la cuarta clasificación anual de los mejores hospitales del mundo realizada por Newsweek y Statista, la consistencia en la excelencia es el sello distintivo de estas instituciones, con nombres familiares dominando la lista y los primeros lugares.



Los hospitales a los que les ha ido mejor durante la pandemia son aquellos que han aprendido a trabajar más rápido, comunicándose mejor y rompiendo los silos internos, según el Dr. Gregory Katz , profesor de Innovación y Valor en Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de París: " Un facilitador fundamental de la velocidad es la amplia participación de los equipos del hospital. Si hay algo que nos llevamos de nuestra lucha contra el COVID-19, es el valor de la preparación. Para los líderes de los hospitales, se trata de elegir, no de azar".



El Dr. Jens Deerberg-Wittram , director ejecutivo y presidente de Romed Kliniken, un sistema de salud alemán sin fines de lucro, dice que gran parte de esa preparación se reduce a estar listo para pagar los detalles necesarios para atender a personas muy enfermas. "Aprendimos durante la pandemia", dice, "que esos hospitales realmente marcan la diferencia en una crisis global que tienen una infraestructura costosa y que requiere muchos recursos, como departamentos de emergencia, UCI, ECMO (máquinas de oxígeno de membrana extracorpórea), etcétera".



¿Cómo mantienen los principales hospitales su estatus superior en medio de una pandemia mundial que ha trastornado el mundo médico? La capacidad y el impulso para innovar continuamente son clave, y los mejores talentos están en el centro de eso. Como dice Bates, "los hospitales de primer nivel se mantienen fuertes en gran parte al atraer a las mejores personas, aquellos que se enfocan en desarrollar nuevos enfoques para la atención y mejorar la atención".



Kaplan agrega: "Los mejores hospitales mantienen su excelencia al tener misiones claras y adoptadas y visiones ambiciosas que conducen a la constancia del propósito que vive a diario todo el personal. Esto debe ir acompañado de la constancia y consistencia del liderazgo que genera alineación desde la sala de juntas hasta la primera línea". de cuidado."



Según Deerberg-Wittram, "una cierta mentalidad intelectual, una cultura académica, un fuerte enfoque en los resultados de los pacientes y un ambiente inspirador para los jóvenes talentos son los ingredientes para un hospital de primer nivel que dura décadas".



Las clasificaciones de este año representan un universo ampliado, con tres nuevos países en la lista: Colombia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo que eleva el total a más de 2200 hospitales en 27 países. Y los resultados muestran una notable muestra representativa de excelencia en todo el mundo: Veintiún países están representados en el top 150 mundial. EE. UU. lidera con 33 hospitales, seguido de Alemania con 14; Italia y Francia con 10 cada uno; y Corea del Sur con ocho. En general, hubo 13 hospitales nuevos en el top 100 de este año. Entre los que más avanzaron en la clasificación del año pasado se encuentran el número 14, Universitätsspital Basel, frente a los 35 del año pasado; No. 28 Northwestern Memorial Hospital (58 en 2021); No. 43 Samsung Medical Center de Seúl (73) y No. 59 NYU Langone Hospitals de Nueva York (86).



El objetivo de este estudio es proporcionar la mejor comparación basada en datos de la reputación y el rendimiento de los hospitales entre países. Esperamos que esto sea útil no solo para los pacientes y las familias que buscan la mejor atención para ellos y sus seres queridos, sino también para los hospitales que se comparan con sus pares durante un período de cambios sin precedentes.



Fuente información: Newsweek