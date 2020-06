Es tiempo de seguir construyendo juntos y de tener tu casa propia

Nataly Santacruz Maldonado

Las abuelas solían decir que tener casa propia no es riqueza, pero que no tenerla nos dejaba desprotegidos bajo circunstancias adversas, y al día de hoy, seguramente podemos apreciar mejor el sentido de sus consideraciones. En momentos como este, en el que tener un techo donde permanecer resguardados de ese enemigo silencioso al que todos le estamos haciendo frente para minimizar, una casa se convierte más que en un lujo, en una inmensa bendición.



Por ello y tal vez reconociendo que tener vivienda propia asegura múltiples factores y da tranquilidad a sus integrantes, el Gobierno Nacional ha decidido ampliar los subsidios para compra de vivienda nueva. Así que, si usted está decidido a hacer la inversión más importante de su vida, este es el momento preciso. Le contamos en qué consisten estos beneficios:



¿Cuáles son los beneficios para vivienda VIS?

En total serán 200.000 subsidios disponibles, para igual cantidad de soluciones de vivienda, desde el segundo semestre de 2020 y hasta 2022. A 100.000 de estos podrán aplicar familias interesadas en compra de vivienda VIS y cuyos ingresos no superen los 4 salarios mínimos legales vigentes. Para los 100.000 restantes aplicarán familias de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir vivienda No VIS, cuyo valor no supere los 500 salarios mínimos legales vigentes.

Uno de los factores diferenciales para este segundo grupo es que, sin importar si ya son dueños de un inmueble, podrán aplicar para un segundo, siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas para ello (de los 100.000 cupos, el 40% estará destinado a estas personas. El 60% restante estará enfocado en primera compra). Como la cobertura ahora es plana, en este grupo, el valor del subsidio es igual para todos los beneficiarios, sin importar el valor de la vivienda.

¿Cuáles son los beneficios para vivienda NO VIS?

Se reciben postulaciones a través de las entidades bancarias, al momento de solicitar el crédito. Si usted está interesado en comprar vivienda en proceso de construcción, la cobertura se solicitará al momento de legalizar su crédito hipotecario y se hará efectiva al momento del desembolso del mismo, lo cual sucede generalmente al momento de escriturar.

¿Cómo se otorgan los cupos?

Los cupos se otorgan por demanda, a nivel nacional.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio VIS?

– La persona debe ganar 4 salarios mínimos o menos.

– Si ya aplicó a Mi Casa Ya o cualquier otro subsidio del Gobierno no puede acceder a este beneficio.

– No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

– El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 135 salarios mínimos.

– No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.

– No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.

– Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.



¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio NO VIS?

– Podrá acceder cualquiera, independiente de su nivel de ingreso e incluso si ya tiene casa propia, pero se debe comprar vivienda nueva.

– Si ya es beneficiario del programa Mi Casa Ya, puede acceder a este beneficio solo para adquirir vivienda no VIS.

– El valor de la vivienda debe ser hasta máximo 430 millones de pesos.

– Debe tener lista la cuota inicial.



Las condiciones para dar ese importante paso de tener su casa propia están dispuestas y desde Constructora Bolívar estamos listos para asesorarlo en su decisión. Contáctenos a través de nuestra página web: https://www.constructorabolivar.com/cali/ y le aseguramos que saldrá listo para recibir su nuevo hogar. ¡Lo esperamos!