Desde hace más de una década Ecopetrol se prepara para desarrollar pilotos de YNC

Nataly Santacruz Maldonado

Con un equipo humano de primer nivel, Ecopetrol se está preparando para avanzar en los Proyectos Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales (PPII) que se ejecutarían en la región del Magdalena Medio, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 328 de 2020, reglamento rector de esta prueba experimental.



Contrario a lo que se cree, esta historia no es nueva, no se comenzó a escribir hace algunos meses, ni siquiera hace un par de años. La petrolera inició su preparación para desarrollar los Yacimientos No Convencionales (YNC) hace más de una década con estudios, análisis de expertos y visitas a proyectos no convencionales en Argentina y Estados Unidos.



La petrolera ha fortalecido el grupo de trabajo para los YNC con la incorporación de personal que tiene amplia experiencia en operaciones de fracturamiento hidráulico en Estados Unidos y Canadá, y este año pasado creó la Vicepresidencia de Yacimientos No Convencionales donde confluye todo ese conocimiento.

“Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPI) le permitirán al país conocer más acerca de los Yacimientos No Convencionales, profundizar en el conocimiento del subsuelo y el entorno, y tomar una decisión informada y basada en la ciencia”, dice Jaime Ricardo Gómez, vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol.



Los YNC representan una importante fuente de reservas de hidrocarburos para el país que pueden duplicar o triplicar las reservas de crudo y quintuplicar las de gas.

El alto directivo explicó que en Ecopetrol trabaja un equipo interdisciplinario de geólogos, geofísicos, petrofísicos e ingenieros petroleros, algunos de los cuales han desarrollado la mayor parte de su carrera en yacimientos no convencionales tan famosos en las cuencas del Permian, Bakken, Eagle Ford (Estados Unidos) o Vaca Muerta en Argentina.



Y gracias a una alianza con OXY (Occidental en Colombia) sellada en 2019, la empresa ya está desarrollando los yacimientos no convencionales en el Permian en el estado de Texas (Estados Unidos), una de las zonas con mayor potencial del mundo para los YNC, donde ya se están produciendo alrededor de 18 mil barriles por día, sin ningún tipo de incidentes. El acuerdo además contempla transferencia de tecnología y conocimiento en el desarrollo de este tipo de yacimientos.

Las reglas de juego para el piloto

Desde hace un poco más de dos años Ecopetrol viene proponiendo la realización de un proyecto piloto de industria, con la supervisión de las autoridades competentes, representantes de las comunidades, organismos de control y voceros de organizaciones ambientalistas.



La idea es que este proceso de veeduría se cumpla de forma permanente durante la fase previa del piloto, cuando se esté ejecutando y con posterioridad a su realización. Este proceso debe llevarse a cabo bajo estrictos parámetros técnicos y de seguridad.



“Los PPII serán un ejercicio de cara al país que, a través de los mecanismos de diálogo territorial, participación y veeduría, la ciudadanía y las comunidades del área de influencia podrán conocer, como en una pecera, cómo va la operación de los pilotos el desempeño y de las variables ambientales”, dijo Jaime Ricardo Gómez.

Actividades clave en la operación del piloto

1. Construcción de la línea base ambiental para conocer el estado actual de la zona en esta materia y saber con qué recursos cuenta.



2. Elaboración de estudios hidrogeológicos que le aseguren a las comunidades que se protegerá el recurso hídrico.



3. Levantamiento de la línea base de sismicidad, con el fin de conocer la dinámica de la región en esta materia y garantizar que las operaciones no se realizarán cerca a fallas geológicas.



4. Perforación del pozo, que permitirá conocer con total certeza el potencial de hidrocarburos en el área.



5. Análisis de las aguas de retorno, para garantizar que el volumen del fluido inyectado que regrese a la superficie no ocasionará ningún riesgo y ninguna contaminación.



“En síntesis, la propuesta de los pilotos es que sea un proceso riguroso y que será vital para obtener mayor información científica acerca de los YNC. Al finalizar esta prueba, una decisión positiva con respecto a avanzar en operaciones no convencionales en Colombia nos permitirá aumentar nuestras reservas, contribuir a la seguridad energética y la macroeconomía del país, contar con más gas que impulse la transición energética, dinamizar la economía local y fortalecer el tejido social, todo esto con un absoluto respeto por el medio ambiente”, concluye Jaime Ricardo Gómez, vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol.