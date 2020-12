Derecho penal en las empresas: El proyecto Hoowarr ya tiene ponente

Nataly Santacruz Maldonado

Tras ser presentado en el Congreso el 30 de julio de este año por el senador ponente Juan Luis Castro Córdoba, el proyecto Hoowarr, que aborda la responsabilidad penal de las empresas en Colombia, ya se encuentra en estudio en la Comisión Primera del Senado.



El autor de esta iniciativa es el abogado, docente universitario y conferencista internacional, Hoover Wadith Ruiz Rengifo, quien explicó que dicho proyecto está en consonancia “con la tendencia pragmática del derecho penal, que busca perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico para situarnos en el nivel de los países más desarrollados”.



Con esta propuesta no se trata de perseguir a las empresas, sino de que se autorregulen para que sean más exitosas. Así lo aclara el también PhD y presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial, Ascoldpem, quien precisa que por eso se les exige adoptar programas de cumplimiento (Compliance Program), término que alude a las normas para prevenir los riesgos penales de las organizaciones.



El motivo que lo llevó a investigar estos temas durante más de una década fue el convencimiento de que la responsabilidad penal autónoma de las empresas es la herramienta más eficaz para combatir las conductas delictivas y se convierte en el portal evolutivo hacia un derecho penal como solucionador de problemas.



Esto, dado que, según él, “las compañías deben adoptar medidas de autorregulación y ser más responsables en el actual mundo hipermoderno en el que ocupan un papel central”.



Además, sustenta su propuesta en que la Ley 1778 de febrero del año 2016, que regula la responsabilidad administrativa de las empresas, “no tiene la robustez suficiente para combatir el soborno transnacional, mientras el derecho penal ofrece medidas eficaces, proporcionadas y disuasivas, que se aplican a nivel internacional”.

Colombia, según el abogado, precisa con urgencia de una herramienta efectiva que permita combatir los delitos que se cometen en algunas empresas.

En cuanto al tipo de delitos que se penalizarían de ser aprobado este nuevo proyecto en el Congreso, cabe mencionar que por ahora se refiere a lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos contra el medio ambiente. También incluye el soborno transnacional, que se configura cuando una empresa por medio de empleados, contratistas o asociados ofrece dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a un servidor público extranjero, a cambio de que realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con una transacción internacional.

Lo que viene

El hecho que el proyecto Hoowarr esté ya en el Congreso significa que podría llegar a convertirse en Ley de la República. “Esto es una gran satisfacción, pues refleja el esfuerzo de una idea tan relevante para la construcción de una mejor sociedad en Colombia”, anotó el experto en Derecho Penal.



Constituye, además, en su opinión, “una oportunidad de admitir la herramienta más eficaz para combatir la corrupción, que es la mayor preocupación del país y del mundo”.



El camino que debe seguir ahora dicha propuesta es el trámite legislativo. Es decir, que su ponente debe rendir un informe, señalando la conveniencia o no de reglamentar sobre la misma.



En caso que la iniciativa reciba ponencia favorable, se indicará si debe o no ser modificada. De ser acogida, se recomendará dar inicio al primer debate. Pero puede suceder también que la rechacen, lo que implicaría archivar o negar el proyecto.

Su aporte a la sociedad

Con respecto a los cambios que se darían en lo referente a las sanciones para las personas jurídicas, de ser aprobado el proyecto, el abogado señaló que la herramienta que se propone “revoluciona la importancia de los programas de cumplimiento en los que se fundamenta, cuya naturaleza es preventiva, conforme a un derecho penal pragmático, que es nuestra línea de pensamiento”.



Tal como está concebido, el proyecto parte del hecho de que un Programa de Cumplimiento eficaz en una empresa redunda en su buena reputación y le posibilita la prevención de riesgos penales.



“Admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas será el acta de defunción del concepto según el cual las empresas no son responsables de delitos (societas delinquere non potest)”, opina el profesional.



De igual manera, se prevé que permitirá sancionarlas cuando incurran en prácticas indebidas, “pues el derecho penal individual no satisface el factor que propicia la criminalidad de los entes colectivos”.



De allí que el autor viera la necesidad de que la regulación de una ley para las empresas sea penal, al considerar que su fundamento es el incumplimiento al debido control para establecer su responsabilidad directa o autónoma.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. solicita a los Estados Parte establecer la responsabilidad de las personas jurídicas para combatir el soborno transnacional.

Datos:

El experto en Derecho Penal Empresarial Hoover Wadith Ruiz Rengifo fue invitado al 11th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (XI Foro Internacional sobre el Crimen y la Ley Criminal en la Era Global), a celebrarse en Beijing, China, el 12 y 13 de diciembre próximos.