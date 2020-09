Consejos para evitar ser víctima de falsificación de sus documentos digitales

Nataly Santacruz Maldonado

La adquisición de documentos como el certificado de tradición y libertad de forma digital, trae consigo grandes beneficios en especial los relacionados con el ahorro de tiempo y dinero en traslados, la protección de la salud al evitar lugares concurridos y el resguardo de datos personales al no proporcionárselos a ningún tramitador informal.

Sin embargo, no todo es perfecto en el mundo digital, pues si se adquieren documentos por canales no autorizados, existe la posibilidad de obtener información desactualizada o documentos alterados con propósito de defraudación. El riesgo es considerable para cualquier tipo de trámite pues muchos documentos, como el certificado de tradición y libertad, no poseen número de serie o sello para demostrar su autenticidad.

El mayor inconveniente es que si la información es incorrecta, es muy difícil (o imposible) saberlo, a menos de que exista una sospecha y se adquiera y compare el documento nuevamente, con uno obtenido de otra fuente, por lo que decisiones importantes podrían tomarse basado en datos erróneos.



Por otro lado, los casos de fraude (digital o en persona) no están solamente ligados a la manipulación ilícita de documentos legales públicos o privados, sino a la adquisición de información personal confidencial que puede usarse para acceder a las finanzas de las víctimas, como lo es la información del medio de pago como números de las tarjetas de crédito o de las cuentas bancarias.

¿Cómo puedes protegerte?

1. Adquiere y descarga documentos utilizando solamente proveedores autorizados acá te dejamos https://www.certificadotradicionylibertad.com/ en el caso del certificado de tradición y libertad.



2. Revisa que la página que escojas tenga un candado en la barra de direcciones, esto quiere decir que los datos que introduzcas en ella estarán encriptados (esto no significa que sea 100% segura, pero si es un paso fundamental para que el proveedor pueda ofrecer seguridad en sus transacciones).



3. Adquiere documentos como el certificado de tradición y libertad personalmente. Páginas como https://www.certificadotradicionylibertad.com/ son muy sencillas de utilizar y solo requieres tu información personal, por lo que no necesitas ayuda de terceros, minimizando las posibilidades de que tus datos caigan en las manos incorrectas.



4. Lo ideal sería que recibieras el documento a través de un email asociado a la página autorizada, pues información proveniente de un canal de venta autorizado aumenta los niveles de legitimidad.



Mantente seguro y disminuye las posibilidades de ser víctima de la falsificación de tus documentos digitales.