Conoce la primera solución innovadora para tener vida crediticia a partir del ahorro

Nataly Santacruz Maldonado

La inclusión financiera constituye un componente esencial de la transformación de la vida de una persona, siempre y cuando le aporte seguridad económica y le brinde herramientas para el desarrollo de proyectos de vida generadores de bienestar y crecimiento.



Según cifras de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades, al cierre de 2019 el número de adultos con productos financieros en el país alcanzó los 29,4 millones, lo que corresponde al 82,5 % de esa población en Colombia. De igual manera, en el cierre del año pasado el país reportó 166.835 puntos de acceso al sistema financiero, es decir, al número de oficinas financieras y corresponsales bancarios.

Sin embargo, en cuanto a los productos de crédito, llegaron a 13 millones de adultos (36,5 % de la población), de los cuales 8,4 millones tenían una tarjeta de crédito, 6,9 millones un crédito de consumo y 2,5 millones un microcrédito, lo que representa un reto importante para las entidades bancarias, con el propósito de brindarles a los colombianos soluciones que aporten facilidades de acceso al crédito.

Se sigue avanzando en mejorar los indicadores de inclusión financiera; en ese sentido, para continuar por el camino correcto, las entidades deben estar alineadas con el Gobierno nacional y trabajar en soluciones que tengan en cuenta las capacidades económicas de la población, con el objetivo de estimular prácticas que permitan desarrollar una cultura de finanzas saludables. En definitiva, el sector bancario tiene la obligación de comprender las necesidades de la población de menores ingresos, así como ofrecer productos y servicios para todos los segmentos de la sociedad.



El Banco Caja Social se ha caracterizado por ser una entidad incluyente que entiende las dinámicas económicas. En consonancia con esto, ha desarrollado una solución innovadora en el mercado, integrada por ahorro y crédito, respondiendo a necesidades sociales y financieras de los colombianos. Una opción bancaria ante los mecanismos informales (cadenas, natilleras, pirámides, etc.) que permite la adecuada administración del dinero, construye historial crediticio y mejora la salud financiera a través del ahorro; además, elimina una de las principales barreras de los colombianos para acceder a financiación y es la dificultad de contar con documentos que respalden la estabilidad en los ingresos, lo que ha llevado a buscar formas innovadoras de hacer frente a estos obstáculos.

La solución Mi Ahorro, Mi Crédito no requiere que el cliente tenga experiencia crediticia previa, no necesita documentos para demostrar ingresos, sólo la cédula; tampoco se establece un monto mínimo de apertura, ni hay cuota de manejo y permite iniciar el ahorro con una cuota fija de $50.000 hasta $500.000 mensuales. Otorga créditos desde $400.000 hasta $4.000.000, con un plazo de crédito fijo a doce meses y que cuenta con un seguro de vida.



Un aspecto clave en esta innovación, que le ayudará a mejorar la salud financiera a los clientes, es que les brinda el beneficio de ir ahorrando mientras van pagando su crédito; así, cuando termine de pagar la deuda, no necesitará endeudarse de nuevo para otros proyectos, sino que contará con un capital ahorrado.



Colombia es un país de muy poca penetración de ahorro y, a la vez, de consumo intensivo. No obstante, al entregar una solución que genera hábitos financieros saludables y responde a una necesidad prioritaria para población vulnerable que no es reconocida en la banca, es posible garantizar la disminución de las deudas y el fomento del progreso. Que las personas busquen opciones de ahorro y crédito en medios informales puede ser arriesgado y crear un ciclo de endeudamiento aún más grande, que termine empeorando la calidad de vida del cliente.



Por otra parte, el Banco Caja Social considera que el acompañamiento para desarrollar hábitos financieros saludables debe ser integral. Por eso, no sólo incluye productos y servicios como éste, sino herramientas como el curso virtual de salud financiera 'Amigos, finanzas y consejos', que le brinda al cliente los elementos necesarios para tomar decisiones con respecto al uso que le da a su dinero y cómo llevar a cabo prácticas responsables para evitar caer en un sobreendeudamiento. Es una plataforma gratuita, de fácil navegación, a la que puede acceder en www.unbuenvecinoloaconseja.com.

https://unbuenvecinoloaconseja.com/

En esta plataforma, el usuario puede hacer un autodiagnóstico y obtener resultados sobre su situación financiera actual, además de los planes de acción para mejorarla. Su lenguaje es cercano: expone terminología bancaria en forma sencilla, evalúa su salud financiera, explica cómo acceder a los subsidios para adquirir vivienda otorgados por el Gobierno, pone a prueba su conocimiento e incluye descargables prácticos para que pueda aplicar y compartir lo aprendido con familiares y amigos.



Acerca del Banco Caja Social

El Banco Caja Social es una entidad renovada con más y mejores servicios financieros. Cuenta con una red que supera las 268 oficinas y los 630 cajeros automáticos al servicio de más de 2,8 millones de clientes activos en el país. Tiene una fuerte presencia en la banca masiva y popular, el sector constructor, el hipotecario y el de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Forma parte de la Fundación Grupo Social, cabeza de un sólido grupo económico que durante más de cien años ha servido a la sociedad, impulsando procesos de desarrollo integral a través de la gestión de sus empresas y el acompañamiento a las comunidades excluidas para brindarles oportunidades a quienes no las han tenido.



Contacto:

Zuly Bayona Molina

318 6070075

zuly@highresults.net